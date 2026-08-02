Kouč Artisu Nádvorník po prvním bodu v lize: Afričané? Musíte je mírnit, aby dohráli
Schopná africká ofenzivní letka Artisu na hřišti Slovácka (1:1) udeřila jednou. Ve 2. kole fotbalové Chance Ligy to stačilo na bod, z něhož se nováček těší. V prvním poločase hrál dobře, ve druhém výkon směrem do útoku upadl. „Naši čtyři hráči nahoře mají extrémní rychlost a sílu,“ ukázal trenér Roman Nádvorník na Adedirana, Ndiayeho, Papalelého, Aléguého plus se k nim dá přidat žolík Fomba.
Zahraniční letka vás opět podržela, co?
„Benefitem afrických hráčů jsou obrovská agresivita a zrychlení. Kolikrát je musíte mírnit, aby dohráli bez červené karty. Pak je tam ještě to, že jsou v některých fázích utkání trošku lehkovážní, fotbalem se opravdu baví a disciplína není úplně stoprocentní. Glossoa nám pak v devadesáté minutě hodí aut doprostřed místo po lajně.“ (povzdechne si s úsměvem)
Radujete se z remízy?
„Jsme nesmírně šťastní, že odsud vezeme bod. Na začátku jsme chtěli tři, ale věděli jsme, že to bude těžké. Celý týden jsme se věnovali obranné fázi. Byl to zápas jako by o šest bodů, protože kvalita Slovácka by měla být srovnatelná s tou naší. Celý první poločas jsme nepustili soupeře do vyložené šance. Všichni víte, jaké jsme dělali chyby v prvním zápase. Nyní pracovalo mužstvo směrem dozadu velice dobře. Soupeř měl velký problém v rozehrávce, neměl opravdu s kým hrát. I fanoušci na to reagovali.“
Proč jste nebyli po přestávce aktivnější?
„Byly tam nevynucené chyby v rozehrávce, standardky. Slovácko nás od šedesáté minuty trošičku zatlačilo. Po nešťastném gólu, kdy se to tam odráželo a náš hráč nakonec trefil dalšího našeho hráče, jsme se zvedli. Musím mužstvo pochválit za reakci, povedlo se nám rychle vyrovnat. Věděli jsme, že nahoře na tom jsme rychlostně líp než jejich obrana.“
Nemyslíte si, že měl útočník Latyr Ndiaye ustát víc soubojů? Často končil na trávníku a hra běžela dál.
„Řešili jsme to na lavici. Koukali jsme na záběry, které běžely v televizi. I čtvrtý rozhodčí nám pak řekl, že byl dvakrát zatažený. Bylo to na obě strany, na hraně faulu. Buď to fouknete, nebo ne. To k fotbalu patří. Měl na sobě těžké protivníky. Asi bychom si představovali, aby uhrál více balonů. Ale myslím, že to bude zápas od zápasu lepší. Musíme se s tím vším sžít. Nejsem zastáncem toho, abychom po jednom nevydařeném zápase všechno rozbourali. Jsme nováček, musíme být trpěliví, hráči přicházeli postupně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu