Svědík obral favority: Bod je pro mě vždycky málo. Strop pro Ševčíka, ocenil fanoušky
Vstup do nejvyšší soutěže pomalu z říše snů. Zbrojovka Brno si užívá návrat do Chance Ligy. V zádech s nadšenými fanoušky porazila doma Spartu a v sobotu remizovala s Plzní. Obrala velké favority a užívá si euforický start soutěže. „Každý zápas chceme od hráčů maximum,“ hodnotil vystoupení na západě Čech Martin Svědík. Kouč Zbrojovky pochválil i akci fanoušků obou klubů, kteří přišli společným pochodem ke stadionu na zápas.
Berete remízu 1:1 z Plzně?
„Věděli jsme, že na nás Plzeň bude chtít vlétnout. Možná bylo pro nás trošku překvapení, že ne až tak intenzivně, jak jsme čekali. Zhruba po deseti minutách jsme vyrobili standardní situaci, podruhé jsme si po ní nechali dát gól (jako v prvním kole se Spartou), to určitě nekvituju. Dvě, tři další standardky proti naší bráně byly od Plzně nebezpečné. Pak jsme nepokračovali vůbec špatně, drželi se na balonu ve střední zóně a měli zajímavé průnikové přihrávky. Chyběla nám kvalita v předfinální fázi a v šestnácte, vysoký brankář Wiegele sbíral naše špatné centry. V tom se projevovala naše nekvalita, v zakončení jsme se netlačili víc do střelby.“
Plzeň jste ale skoro do ničeho nepustili.
„Nevytvořila si celistvý tlak, to pokračovalo i druhý poločas, nám se podařilo vyrovnat. Až posledních patnáct, dvacet minut měla Plzeň tlak, soustředili jsme se hlavně na obrannou fázi. Po odchodu Ezeha a Vašulína jsme vepředu nebyli nebezpeční, prohrávali jsme na soupeřově polovině hodně soubojů. Plzeň měla dvě, tři nebezpečné střely a mohla zápas rozhodnout. Nakonec je bod zasloužený.“
Není bod vzhledem k průběhu utkání přeci jen málo?
„Pro mě je vždycky bod málo, ale musíme to brát tak, že hrajeme v Plzni, kde jsou velmi kvalitní hráči a mají vysoké cíle i ambice. Když prohráváte jedna nula a vyrovnáte, tak je bod dobrý. Jsem maximalista, určitě bych si přál zápas zlomit ve svůj prospěch.“
Stejně jako proti Spartě opět skóroval Daniel Vašulín. Vnímal jste jeho větší odhodlání proti bývalému klubu?
„Měl motivaci ukázat, že je to kvalitní hráč. Když se na hřišti dobře využije, dokáže podržet balon, vyhrávat souboje. Navíc měl dvakrát sólo od půlky hřiště, které proti Spartě i Plzni proměnil. Jsou to pro něj hodně netypické góly, jindy je dává spíš v šestnáctce. Pro nás je to velice platný hráč.“
Proč se mu dařilo v Olomouci a teď u vás ve Zbrojovce, ale neprosadil se v Plzni?
„Je to o důvěře, když ji od trenéra má a plní roli útočníka číslo jedna, má sebevědomí a víc si dovolí. Hlava je u hráčů hodně důležitá, kór u typů, jakým je Váša. Ví, že si tuhle pozici musí držet. Pochopil, o čem to u nás ve Zbrojovce je. Souvisí to s psychickou stránkou věci – když dostanete na hřišti patnáct, dvacet minut a musíte se ukázat, je to pro takové útočníky těžké.“
Pomohlo vám v přípravě na Plzeň, že je v poslední době hodně čitelná?
„Cílem je vždycky dobře přečíst soupeře, načíst ho v útočné i obranné fázi, dobře se do něj dostávat a eliminovat jeho silné i slabé stránky. Z toho pohledu jsme se na Spartu i Plzeň připravovali zvlášť. Až na drobné věci jsme to zvládli velice slušně. Chtěli jsme tři body, ale ten bod můžeme věnovat Melanii Čavošové (narozené dceři obránce Zbrojovky Patrika Čavoše). Gratujeme celé rodině k narození dcery. Bod také patří Jirkovi Saňákovi (asistentovi), který se bohužel nemohl zápasu účastnit.“
Vstoupili jste do ligy ziskem čtyř bodů ze dvou těžkých zápasů. Vytvořili jste si na sebe tlak do dalších kol?
„My v tom žijeme pořád. Žene nás touha vyhrát každý zápas. Od hráčů vždycky chci, aby na hřišti bojovali. Nemusí se to povést herně, takticky, ale potřebuju, aby hráči působili a chovali se jako tým, co hraje jeden za druhého. Důležitý milník je pro nás odvážnost - jsme nováček, směrem dopředu si to říkáme každý zápas. Chceme co nejvíc zaměstnat soupeře, pracujeme na tom, abychom na to měli co nejvíc sebevědomí.“
Více jak po roce nastoupil v lize Petr Ševčík. Jste s ním spokojený?
„Dneska jsme viděli, že 45 minut, když odehrál druhý poločas, je pro něj strop, možná by zvládl ještě o pár minut navíc. Dali jsme ho tam, protože Lukas Saal měl žlutou kartu. V tu dobu jsme prohrávali, chtěli jsme být důraznější a agresivnější v presinku. Nemohli jsme si dovolit tam mít hráče pod žlutou kartou. Lukáš nehrál špatný zápas, ale z důvodu karty jsme nechtěli riskovat. Proto jsme hned po přestávce nasadili Petra. Měl tam dobré věci, když tam vlezl. Posledních dvacet minut to bylo především do obranné fáze, ztráceli jsme balony a nebyli přesní. Snad své fotbalové schopnosti ještě ukáže.“
Opět vás hnala podpora vysokého počtu fanoušků, kteří přijeli do Plzně. Navíc se velmi sympaticky před zápasem spojili s domácím kotlem, dokonce na stadionu hrála hymna Zbrojovky.
„Jsem rád, že se na to ptáte. Taková kultura prostředí je skvělá. Nesmíme zapomínat na naše fanoušky, byli úžasní celý zápas, moc jim děkujeme. Je úžasné, že jsme na stadionu neslyšeli vulgarismy, aby jeden kotel řval na druhý. Fanoušci přáli svým týmům a respektovali se, v takové atmosféře je to pro nás všechny mnohem lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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