Brutální vstup Slavie do sezony: skóre 9:1 a totální dominance. Chorý zatím nechybí
Tři body náskoku na Spartu, dokonce pět na Plzeň. Po dvou kolech! Ale neohromí jen čísla včetně úchvatného skóre 9:1, Slavia v úvodu sezony Chance Ligy drtí soupeře dominantními výkony. Po domácí demolici Slovácka si podobně počínala i proti Baníku, jenž plánoval hrát bez brzd. Mistr trestá chyby i bez Tomáše Chorého a v personálním mixu, který má zatím do ideálního složení daleko. Jde o malý vzorek, nicméně celkově nic nenasvědčuje tomu, že by Pražanům neměl patřit i tento ligový ročník. Zbraní mají X. „Pomáhají i perfektní standardky,“ vypíchl kouč Jindřich Trpišovský.
Vyvolené do základní sestavy tahá jak z klobouku, dává šanci mladým, zkouší hráče na neobvyklých pozicích, postupně zapojuje české reprezentanty – a ono všechno dokonale funguje. Kdyby člověk nevěděl o konfliktu předsedy Jaroslava Tvrdíka s Tribunou Sever a zvláštním (ne)vyřazení dua Tomáš Chorý, David Douděra, mluvil by o láskyplné prázdninové idylce, jíž není co vytknout.
Až na trenéra Jindřicha Trpišovského. „Byla tam spousta slabších pasáží, která by nás v budoucnu mohla ztrestat. Musíme se v některých věcech zlepšit, druhý poločas už z naší strany nebyl takový. Nesmíme si dovolit v tak těžkém zápase venku pustit Baník do tří gólovek,“ kroutil euforii po pohodovém vítězství 4:0.
Upřímně, muselo mu jít spíš o to, aby nedošlo k uspokojení. A taky aby vyjádřil respekt k ostravskému soupeři, který nepřipomínal sebevědomý tým. Působil křehce jako v minulé sezoně, Slavia na rozdíl od Zlína všechny jeho chybky využila. Kdo čekal od Baníku po tříbodovém zisku z prvního kola uvolněné nohy a odvážný projev, musel být zklamaný. Po čtvrthodině utkání pak už dokonce vyloženě přešlý.
Michal Sadílek, zatím nejvýraznější ze všech českých reprezentantů účinkujících na mistrovství světa v Americe, zakroutil dva centry z rohu na hlavy Wiktora Nowaka a Davida Zimy a bylo víceméně rozhodnuto. Stav 0:2 a k tomu chaotická organizace Slezanů v čele s brankářem Martinem Jedličkou a triem laxních stoperů nedávala domácím žádnou naději na úspěch. Když Sadílek přidal třetí kus, protože nebyl oproti Ostravským líný na krok, vypadalo to na exhibici.
Trpišovský už mohl přemýšlet, koho v pauze pošetří (Štěpána Chaloupka) a jak do hry postupně dostane další členy kádru. Prostě fajnová sobota a jako bonus příjemné zjištění, že na pozici levého wingbeka se mu rýsuje další varianta, navíc tuze příjemná. Devatenáctiletý Mubarak Suleiman, nejčastěji nastupující na postu středního ofenzivního záložníka, zvládl záskok nadstandardně. Minisouboje s Abdullahim Bewenem, jenž se mimochodem Slavii tuze líbí, ozdobily duel.
„Jurásek je mimo, Labík onemocněl, takže jsme vsadili na Suleimanovu pohybovou složku. Věřili jsme, že se Bewenemu vyrovná. Navíc je to takový neunavitelný hráč, nevadí mu intenzita. A ještě je nepříjemný do ofenzivy, protože umí zavírat zadní tyč a je fotbalový. Na ofenzivních postech máme spoustu možností, takže volba padla na něj. Za poslední měsíce se obrovsky zlepšil zachytávání hráčů a v práci s prostorem za sebou,“ chválil univerzálního Nigerijce.
Ale takhle by se dalo pokračovat i o dalších. Nejen o Sadílkovi (1+2), exceloval i Zima s Tomášem Holešem, další body zapsali Adonija Ouanda s Nowakem, poprvé se v sešívaném dresu trefil Emmanuel Ayaosi. Potrestaný forvard Chorý zatím Slavii nechybí. Ani ve hře, ani při standardkách. A jestli takhle SKS bude pokračovat až do srpnového derby se Spartou, nebude mít realizační tým důvod útok měnit. Bez dvoumetrového provokatéra vytasila jiné zbraně a v ofenzivě nestrádá.
Téma kvalitních devítek
Vždyť svůj celkově devátý gól v ligovém ročníku vstřelila Slavia (2. kolo, 90.+2 minuta) nejrychleji za posledních sedm sezon!
Každopádně téma kvalitních devítek se na tiskové konferenci přesto otevřelo, leč v jiném hávu. Trpišovský a spol. před rokem chtěli přivést Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová, teď je však velmi pravděpodobné, že právě do derby na Letné nastoupí norský střelec proti jeho stoperům.
„Devítky jsou nejcennější zboží. Mám rád, když jsou útočníci tahoví, náběhoví a pracovití, ale fotbal se furt vyvíjí. Na mistrovství světa jste viděli, že se vracejí i velké devítky, naopak stopeři už v dnešní době jsou třeba menší, protože způsoby hry jsou modernější. Jsou to zakladatelé akcí se skvělým pohybem, pak jim zase ubývá síla ve vzduchu. Každý tým na turnaji, který měl silnou devítku, se prosazoval. Haaland, Kane... Tým hrozí svou kombinací a zároveň má hráče, který je schopný zakončit akci v boxu. Je to bonus. Máme tady více polských hráčů, protože i jejich liga se zlepšila,“ popisoval kouč úroveň Ekstraklasy, kterou v Edenu precizně mapují.
O soutěž níž, v prvoligové Arce Gdyni, pak působí „jejich“ trenér Marek Jarolím. Polsko je zkrátka ošéfované, konec srpna může nabídnout miniduel Brunes vs. Nowak.
Pohled Michala Kvasnici
Opomenutí Musáka nevyšlo
Asi by se na průběhu ani výsledku nic moc nezměnilo, nicméně absence Artura Musáka v základní sestavě Baníku překvapila. A nepovedla se, nutno říct. Dvacetiletý Slovák se v extrémně náročné nadstavbě na konci jara i v baráži vyprofiloval v nečekaného lídra, jedno z mála pozitiv, na které musí klub v budoucnu stavět. Ukázalo se to i ve Zlíně, středopolařovy dvě šikovné kolmice rezultovaly ve dvě šance, z nichž jednu Václav Jurečka proměnil. Musák však proti Slavii začal na lavičce, odnesl myšlenku trenéra Romana Skuhravého o pevnějším středu pole a debutu Aboubacara Traoreho. Jasně, mezi záložníkovy přednosti nepatří soubojová hra, ale koučův záměr nevyšel. V Hradci Králové tipuju Musáka v rozestavení 3-5-2 zpět v zahajovací jedenáctce.
Prázdninový los Slavie
- 3. kolo Slavia - Pardubice
- 4. kolo Liberec - Slavia
- 5. kolo Slavia - Bohemians
- 6. kolo Sparta - Slavia
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu