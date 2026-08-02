Obrana Baníku neobstála, Slavia trestala z rohů i brejků. Jaká je Pojezného budoucnost?
Dva perfektně kopnuté rohy od Michala Sadílka dostaly Baník na kolena. Už po necelé čtvrthodině se očekávaný šlágr 2. kola Chance Ligy proměnil v jasnou záležitost, Slavia si z Ostravy odvezla jednoznačnou výhru 4:0. Úřadující mistr svlékl družinu Romana Skuhravého donaha, hlavně teda defenzivu. „Za mě se musí něco změnit, protože to nebyl dobrý zápas,“ nezastíral halvbek Slezanů Vlasij Sinjavskij.
Zahajovací jedenáctka Baníku před úvodním kolem ve Zlíně překvapila. Především zadní řada, kde vedle zkušeného Matěje Chaluše vyběhl debutant Jiří Míček spolu s Jevhenijem Skybou, posilou z Karviné.
Nově složené trio stoperů si v baťovském městě poradilo, přestože i domácí se dostávali do šancí. Proti Slavii už ale výkon defenzivy tak veselý nebyl. Stačily dva proměněné rohy a prakticky bylo po zápase. „Nebylo to jen o standardkách. Jo i ne. Nešlo nám to s balonem, mně taky ne. Prostě slabý výkon,“ uznal Vlasij Sinjavskij.
„Slavia má v rohových kopech obrovskou sílu. Samozřejmě v dnešní době to načtete, ale my jsme do této chvíle neměli to ideální postavení. Výchozí postavení si vlastně o nic jiného nekoledovalo, podobných situací tam bylo víc,“ kroutil hlavou trenér FCB Roman Skuhravý. „Klíčová byla rozbitá čtyřka v zóně, a že se brzdiči nechali zablokovat. Pokud dáte Slavii v boxu převahu 3 na 1, je to gól.“
Nejen na okna v defenzivě reagoval ostravský kouč trojitým střídáním o pauze. Kromě Davida Planky a Václava Jurečky šel ze hřiště dolů i Chaluš. Mezi Skybu a Míčka se tak postavil Roan Nogha, jenž rovněž sbírá premiérové prvoligové starty.
Pro mladé, nezkušené a nesehrané stopery byl sešívaný soubor až příliš velkým soustem. S náběhy Adonije Ouandy či Emmanuela Ayaosiho si Slezané nevěděli rady. „Když každý hráč prohraje svůj souboj, je těžké vyhrát. Třeba Isife byl lepší než já,“ věděl Sinjavskij.
Potíže v obraně Baník neřeší poprvé. Už v minulé sezoně, kdy se zachránil až v baráži, doplácel na rychlostní limity stoperů, především Michala Frydrycha, Matěje Chaluše a Karla Pojezného. Proti Slavii to lepší nebylo, naopak.
Zareaguje na to Skuhravý před nedělním zápasem v Hradci Králové? Vrátit na plac Frydrycha, klíčového muže z jarního boje o udržení, se vyloženě nabízí. Jak to ale vypadá s Pojezným, jenž v posledních měsících stagnuje?
„U Karla je to jednoduché. On má v mých očích, co se týče ofenzivního a pohybového potenciálu, na velký fotbal. Trošku bojuju, a opakuje se to u více trenérů, s jeho nastavením do defenzivy. Pořád ale věřím tomu, že to Karla se*e a že to může být moment, kdy se nakopne. Bavíme se o tom, má dvě varianty. Buď pochopí, co po něm chci, nebo půjde jinam. Volba je na něm,“ hlásil Skuhravý.
Další variantou na pozici stopera je Aboubacar Traoré, který před deseti dny dorazil na Bazaly z Karviné. Proti Slavii nastoupil od začátku vedle Noghy na postu defenzivního záložníka. „Měl jsem to naplánované s Boulou (chyběl kvůli zranění – pozn. redakce), chtěl jsem jít na dvě šestky a s Plankou na desítce. Ale nevyhovovalo nám to,“ neskrýval jednapadesátiletý trenér.
„Je vidět, že mužstvo neumí skočit z jednoho rozestavení do druhého. Ve druhém poločase, kdy jsme se vrátili do 3-5-2, což pro nás bylo standardnější, jsme byli lepší. Traoré je víc defenzivní hráč, ale na této pozici taky budeme potřebovat lepší výkony. Na to, že odehrál první zápas před takovou kulisou, však obstál velice dobře,“ dodal Skuhravý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|4
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|13
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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