Krize v Plzni: Hyský (zatím) zůstává. Drahá rizika pro Šádka, úvahy o Bakošovi
Na západě Čech hned zkraje sezony končí veškerá legrace. První dvě kola v domácím prostředí (Liberec 1:3, Zbrojovka 1:1) znamenají mizerný vstup do sezony Chance Ligy. Sobotní remíza s brněnským nováčkem může přinést rychlý konec hlavního trenéra Martina Hyského. Pokud by rozhodoval pouze Adolf Šádek, pravděpodobně ke změně už sáhl. Jenže situace v klubu i na trhu je složitější. Možné varianty nového kouče, o kterých v Plzni uvažují, jsou nákladné a ne zrovna snadno dostupné. Důležitá bude i reakce majitele Michala Strnada, jenž Hyského dosud hájil.
Hyský ven, Hyský ven! Ozývalo se po sobotní remíze 1:1 s brněnskou Zbrojovkou z tribun zaplněné Doosan Areny. Domácí výkon nebyl tak ostudný jako před týdnem s Libercem (1:3), přesto šlo z hlediska favorita o zoufale málo. Jediný bod ze dvou kol na vlastním hřišti je tristní bilance pro klub, který vyhlásil před sezonou titulové ambice. Logicky sílí hlasy po odvolání hlavního trenéra, který byl pod tlakem už na jaře po několika špatných výsledcích.
„Respektuji diváky, vnímám, co křičí, mají na svůj názor absolutní právo. Mě to nezlomí, věřím naší cestě. Vím, co tomu dávám a obětuju, jakým směrem jdu. Nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný. Soustředím se na tým a každodenní práci, nechci energii ztrácet někde kolem,“ reagoval Hyský po utkání na dotaz Sportu ohledně tlaku na jeho pozici v Plzni.
V klubu všichni vnímají, že stávající situace je pro organizaci s vysokými cíli a nároky na výsledky neudržitelná. Hyského způsob fotbalu, ač trenér tvrdí opak, už delší dobu nikam nevede, mužstvo se trápí. Kouč evidentně ztratil důvěru vedení, pokud o něm není přesvědčená ani kabina, jde o alarmující stav.
Během neděle k razantnímu kroku, tedy odvolání trenéra, s největší pravděpodobností nedojde. Podle informací Sportu se ale Hyského pozice intenzivně řeší. Na papíře aktuálně existují dvě jména možných nástupců – teplický Zdenko Frťala, jehož práci uznává Šádek dlouhodobě, a hradecký David Horejš, pod jehož vedením na východě Čech sahají po ligové fázi Evropské ligy. Obě varianty jsou ale velmi komplikované.
Frťala, nebo Horejš?
V případě teplického Frťaly je těžko představitelné, aby se trenér stěhoval do Plzně okamžitě v týdnu před vzájemným sobotním zápasem Na Stínadlech. Situace se z pohledu klubu i trenéra může změnit směrem k dlouhé reprezentační pauze, která začne po 19. září. Do té doby čeká Plzeň ještě sedm ligových kol a náročné play off o Evropskou ligu.
Ani jeden klub, kde jsou možní Hyského nástupci uvázáni, rozhodně není v situaci, aby se zkraje rozjeté sezony (v obou případech velmi dobře) zbavoval hlavního kouče. A české fotbalové prostředí po nástupu bohatých a silných majitelů už nefunguje tak, že na koho Šádek ukáže, toho do Plzně dostane.
Vedení Viktorie váhá, jak s krizovou situací naložit. Zatím nechtějí přistoupit na realitu současného trhu, kdy by vykoupení zmiňovaných trenérů ze stávajících angažmá mohlo stát klidně okolo 20 milionů korun, k tomu připočtěme odstupné pro Hyského a jeho realizační tým, který si do Plzně přivedl. Většinoví vlastníci Ondřej Tomek (Hradec) a Milan Kratina (Teplice) jen těžko připustí odchod aktuálně úspěšných trenérů ze svých adres. Pokud ano, Plzeň bude muset vyvinout značné úsilí, vedle vysokého odstupného nabídnout například některé hráče z širokého kádru.
V Plzni už nerozhoduje sám Šádek, v případě změny kouče po necelém roce spolupráce s Martinem Hyským potřebuje souhlas plzeňského majoritního vlastníka Michala Strnada a na něj navázaných lidí. Jeden z nejbohatších Čechů vložil velké úsilí i investici do příchodu Hyského a jeho týmu. V momentě, kdy se jeho pozice necelý rok po jeho nástupu komplikuje, nejspíš jen nerad půjde do dalšího nákladného projektu s nejistým výsledkem.
V Plzni se logicky bavili o aktuálně volných a okamžitě dostupných trenérech – Radku Kováčovi (naposledy Liberec) a Tomáši Janotkovi (Olomouc). Ani v jednom případě nejsou přesvědčení o tom, že jde o správné muže, kteří proberou tým, začnou dělat výsledky a najdou společnou řeč s vedením.
Do zahraničního projektu à la Sparta s Brianem Priskem či aktuálně národní tým se Santim Deniou jít v Plzni narychlo nechtějí, maximálně, že by se objevil někdo vhodný na slovenském trhu.
Situace i tak může brzy dospět k Hyského odvolání. V zákulisí často zaznívá řešení z vlastních řad - tým dočasně povede asistent Marek Bakoše podobně jako na podzim po odvolání Miroslava Koubka. Za někdejším plzeňským útočníkem kabina jde, tým by mohl dát dohromady s dalšími zkušenými tvářemi – zůstat by měl i trenér brankářů Matúš Kozáčik. Nabízí se použít v krizové chvíli jako asistenta bývalého kapitána Lukáše Hejdu, který po ukončení profesionální kariéry působí v klubu v roli skauta.
V Plzni cítí, že už opravdu musí jednat, aktuální stav je neudržitelný. Následující dny rozhodnou, zda majitel Strnad okamžitě akceptuje další větší investici, nebo se půjde cestou dočasného kouče v podobě Bakoše a na trvalém řešení se zapracuje směrem k dlouhé reprezentační přestávce. Ve funkci pořád může vydržet i Hyský, ale pravděpodobnost je dle aktuálního vývoje malá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|4
Ml. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Hr. Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|11
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|12
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|15
Bohemians
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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