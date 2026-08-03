Boleslav poprvé bez Macka: důvěra v Zíku, režisér se hledá. Roman má odvahu, říká Majer
Pro někoho málo běhavý hráč s jedním tempem, pro druhého kvalitní borec s inteligentní prácí v prostoru osy hřiště. Ať už se Roman Macek ve Spartě prosadí, či nikoli, Mladé Boleslavi extrémně pomohl. A ona zase jemu, je férové dodat. „Všem ukázal, že je to nadstandardní hráč naší ligy,“ popisoval kouč Aleš Majer po prvním testu bez zkušeného špílmachra. Konal se v Olomouci (2:2), kde Středočeši nahradili Macka dvacetiletým Janem Zíkou. „Jasná volba,“ uvedl trenér.
Když máte nadrilovaný herní systém, jen dosazujete figurky do funkční mozaiky. Pokud však přijdete o článek vyčnívající z řady, který celou hru režíruje, zpozorníte. Ti méně sebevědomí jedinci znervózní, ti jistější si v kramflecích už přemýšlejí o nové výzvě. A ta pro Mladou Boleslav přišla na Andrově stadionu, tam si její kouč Aleš Majer musel premiérově poradit bez Romana Macka.
Mohla ho loni podepsat Plzeň jako náhradu za Lukáše Kalvacha, ale sáhla po Mackovi až teď Sparta. Reagovala na stav středopolařů a odchod Kaana Kairinena do AEK Atény a přivedla profilově podobného záložníka. „Říkal jsem Romanovi, že má odvahu. Za to, že v šestnácti odešel do Itálie, i za to, že se před rokem vrátil do Česka. A že jsme ho restartovali? Ne, on se restartoval hlavně sám. Od příští neděle mu budu fandit,“ usmál se Majer. Sparta přijede do Bolky v sobotu.
Na Hané dostal místo Macka důvěru Jan Zíka, odchovance Českých Budějovic si realizační tým do této role postupně chystal. „Loni na podzim hodně nastupoval a už teď před prvním kolem na Artisu byl těsně za sestavou. Systémově se toho tolik měnit nebude, hra je možná akorát přímočařejší. Roman byl klidnější, nevyhodil tolik míčů. Další variantou je Denis Donát,“ překvapil trenér jmenováním stopera, který při zranění Filipa Matouška zaskočil na pravém kraji obrany.
Na tuto pozici se výhledově počítá s Adamem Kadlecem, host z Plzně začne brzy naplno trénovat s mužstvem. Podle informací deníku Sport už nicméně Mladá Boleslav řeší pár jmen na post středního halva za Macka. „Je možné, že budeme hledat. Neznamená to, že nejsme spokojení, naopak. Ale konkurence je potřeba. Taky jsme rádi, že jsme přivedli Špatenku, který v plánech původně nebyl. Jako bychom odchod Romana tušili,“ vyprávěl Majer.
Hapala mrzely šance
Zíka zažil složitý debut, střet s olomouckou dvojicí Michal Beran, Péter Baráth byl ostrou písemkou. K nadstandardnímu duu se navíc často přidával i Dominik Janošek s Davidem Tkáčem, takže nic jednoduchého. Poslední jmenovaní zlobili nejvíc. Seskakovali, přečíslovali a občas vyplavali až za stopery, tak jako při Tkáčově brance. Nádherný pas, precizní dotyk, top zakončení.
„Tkáč zahrál vynikající zápas i podle čísel. Byl v situacích, kde měl být. Vstřelil gól, měl ještě jednu šanci. Pak toho měl plné zuby, po vleklém zranění na něj musíme být opatrnější, aby si to nepřivodil znovu. Domes má zase neskutečné řešení, vidí hru, nebojí se hrát pod tlakem. Akorát nás mrzí ty šance,“ konstatoval kouč Sigmy Pavel Hapal.
Mimochodem, i jemu se muselo ulevit, i když remíza je vzhledem k evropským ambicím pochopitelně málo. Po trapném výkonu v Jablonci (1:2) byl na Moravě pořádný poprask, druhou porážku už by pravděpodobně miliardář Pavel Hubáček nenechal bez reakce. Ostatně stačí vzpomenout na loňské pohárové vyřazení na půdě divizních Nových Sadů, po kterém byl sesazen dlouholetý vládce Ladislav Minář. Nebo na ex-trenéra Tomáše Janotku na jaře.
Macek v ligové sezoně 2025/26 za Mladou Boleslav
- Zápasy/minuty: 29/2232
- Góly+asistence: 2+3
- Žluté/červené karty: 8/0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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