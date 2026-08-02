Horejš má před koncem smlouvy: Plzeň? Soustředím se na Hradec. Šíří se drby o Veselém
V minulé sezoně dostal Hradec Králové po jednatřiceti letech do evropských pohárů. Na startu té nové na historický zápis navazuje. Pod Davidem Horejšem zvládli „votroci“ druhé předkolo Evropské ligy a ve čtvrtek si to v dalším pokračování kvalifikace rozdají s Besiktasem. Navíc v lize taky válí. V úvodním kole svalili v derby Pardubice, v neděli remizovali bez gólů s Bohemians.
Proto není divu, že o devětačtyřicetiletého trenéra je v Česku zájem i z prestižnějších adres. Před prázdninami sondoval situaci polský kolos Raków, od sobotního večera se skloňuje jeho jméno v souvislosti s Plzní. Podle několika zdrojů deníku Sport a webu iSport na seznamu případných náhrad za Martina Hyského je jméno hradeckého trenéra velmi vysoko.
„Nechtěl bych to komentovat. Soustředím se na práci v Hradci Králové. Dnes bych se chtěl bavit jen o utkání s Bohemians,“ slušnou formou odvětil na dotaz redakce.
V kabině prý Horejšův exit také není žádným tématem. „Ne, vůbec to neřešíme. Koncentrujeme se na sled těžkých zápasů. Jestli se to opravdu řeší, je to čistě trenérova věc. My se soustředíme na náš výkon,“ pravil gólman Adam Zadražil.
Hradec s Horejšem (zatím) nejedná
Situace Horejše na východě Čech je následující: na konci aktuální sezony mu vyprší kontrakt, který uzavřel ještě s bývalým vedením klubu. Momentálně žádná jednání na úrovni trenér – management neprobíhají, byť interně se v klubu o novém kontraktu prý bavili.
„David Horejš má smlouvu v Hradci Králové do konce této sezony. Zatím nemá návrh na prodloužení smlouvy, ani žádné jiné nabídky,“ napsal Jiří Müller, trenérův agent, na sociální síti X. Co však platí v neděli, nemusí platit v dalších dnech.
V Hradci se mezi fanoušky šíří drby o odchodu Horejše do Plzně a příchodu Jaroslava Veselého z Bohemians na východ Čech. Podle informací redakce ale není tento obchod z mnoha důvodů reálný.
„Lidi toho napovídají. Slyšel jsem dnes asi čtyři jména, která mají namířeno do Plzně. Není to můj byznys. Ano, žiju v Hradci, ale teď jsem v Bohemce. Mám na dva roky smlouvu. Teď to není téma, ani to není seriózní. Já vím, že mezi oběma kluby panuje velká nevraživost, ale já to tak nemám. V Hradci jsem ve čtvrtek proti Tromsö fandil. Z boje o lístky jsem ale pochopil, že v klubu nejsem úplně vítaný. Nemyslím si, že na hradeckém waiting listu jsem někde vysoko,“ usmál se Veselý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|4
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|6
Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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