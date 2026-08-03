Pilařův střet s nepřítelem za bod. V Hradci jeho slova rezonovala, trenér se musel držet
V létě odešel z Hradce Králové uražený, jednáním klubu se Václav Pilař cítil zrazený. Na předsezonní tiskové konferenci, už coby hráč Bohemians Praha, označil hlavního nepřítele. „Nejvíc jsem naštvaný na trenéra,“ ucedil. Na bývalé spoluhráče a Davida Horejše narazil už ve druhém kole Chance Ligy. Sedmatřicetiletý prcek hrál výborně. Byl nebezpečný. Gól ale nevstřelil. I proto zápas skončil bezbrankovou remízou.
Měl extrémní motivaci dokázat, že se v Hradci Králové rozhodli špatně. Václav Pilař v létě nedostal návrh na prodloužení kontraktu. Nemilá novina navíc byla matadorovi oznámena až den před vypršením smluvního úpisu, což hráče mimořádně popudilo. V neděli na „votroky“ poprvé narazil. Zápas skončil smírem. Pilařovi se vendeta nepovedla, byť hrál vážně dobře.
„Zase patřil mezi naše nejlepší hráče,“ spokojeně pokýval hlavou Jaroslav Veselý.
Právě trenérovi Bohemians se Pilař ozval po konci v Hradci. Za chvíli došlo k domluvě. Oba se výborně znají. V Ďolíčku ke všemu potřebovali posily jako sůl. Byť sedmatřicetiletý mazák v úvodních dvou kolech nebodoval, ofenzivu „klokanů“ solidně rozhýbal.
„Venca chce dát vždycky gól,“ usmál se Adam Zadražil, gólman Hradce. „Je to můj kamarád. Když byl u nás, na soustředěních jsme spolu spali na pokoji. I proto to dnes pro mě bylo zajímavé střetnutí. Vím, jak Venca zakončuje. I když odehrál dobrý zápas, naštěstí jsme ho do ničeho úplně nepustili. V Bohemce mu přeju jen to nejlepší.“
Horejš zachoval chladnou hlavu, ale...
Pro Pilaře to byl složitý den. Od začátku týdne věděl, co bude na jeho konci. Veselý s ním o hradecké vendetě nemluvil. Až v neděli, pár hodin před zápasem si vzal zkušeného borce stranou. „Čekal jsem, že na Vencu nasadí Uhrinčaťa, ale když jsem viděl, že tam je místo něj Čihák, říkal jsem si, že ho postavili proti Vencovi. Že je to proti němu stavěné. Proto jsem mu kladl na srdce, aby se nenechal vyhecovat. Že v kariéře takových zápasů odehrál dost, ať to unese. On byl ale v hlavě nachystanej skvěle. Čihy šel do něj, nic si nedarovali, ale souboje byly fér. Překvapilo mě, kolik Vašek vyhrál vzdušných soubojů,“ chválil Veselý.
V Bohemians má Pilař kontrakt na jeden rok. Pokud mu fazona a zdraví vydrží, dá se předpokládat prodloužení. „Z hlediska koncepce to někdo může zpochybňovat, ale Venca je skvělá pomoc. Nestrádá rychlostně ani fotbalově. Uvidíme, jak to bude dál. Teď probíhá jeho sezonní Last Dance, ale třeba bude nakonec pětiletý. Podobně jako u Pepy Jindřiška,“ usmál se kouč Bohemians.
Jméno Pilař padlo, zcela logicky, i na tiskové konferenci „votroků“. A to v souvislosti s jeho výrokem o Horejšovi. V Hradci poznámka dnes již bývalého hráče hodně rezonovala. Trenér však po bezbrankovém duelu zachoval chladnou hlavu, byť bylo vidět, že se musí hodně držet, aby neutrousil o pár slov víc. „Vůbec nevím, co tím myslel. To ať vám řekne on,“ zvýšil hlas.
Pilař se mezi novináře nedostavil. Tiskový mluvčí Bohemians přivedl na tiskovou konferenci čerstvou posilu Romana Květa.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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