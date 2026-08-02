Mizerné Pardubice v útoku, na tribuně seděla možná posila. Máme o něj zájem, potvrdil Trousil
Kombinace, tlak, střely, ale bez úspěchu. Pardubičtí fotbalisté se chovali ve vápně soupeře tragicky a prohráli ve druhém kole Chance Ligy s Jabloncem výsledku 0:2. Skolil je nešťastný vlastňák obránce Marka Ichy a snadná trefa útočníka Jana Chramosty, který věnoval branku Miroslavu Peltovi, bývalému majiteli severočeského klubu.
Fakt se nikam nehnali. Hráli velmi úsporně, možná až nezáživně. Ne, Jablonečtí opravdu nepředvedli na východě Čech extra zábavnou show, přesto vstřelili dva góly už za poločas. Mimochodem, k pohodlnému náskoku jim stačila jediná střela na Jáchyma Šeráka.
Brankář Pardubic, jenž nahradil po nevydařeném derby v Hradci Králové (1:2) chybujícího parťáka Aleše Mandouse, čekal na první zákrok až do 87. minuty. Při patnáctém ligovém startu v kariéře si ale nevedl vůbec špatně. Dvakrát vyběhl mimo vápno a zastavil slibně rozjeté protiútoky soupeře.
„Neudělal chybu,“ prohodil trenér Jan Trousil, přitom podpořil spekulace deníku Sport a webu iSport o možném příchodu Vladimíra Neumana z Karviné. „Gólmana řešíme, ale není nic jistého,“ prozradil na tiskové konferenci.
Problém se ale tentokrát viditelně nacházel jinde než mezi třemi tyčemi.
Oba góly přes Ichu
Nejistě vypadal Marek Icha, letní posila z Liberce. Podruhé v řadě nastoupil na stoperské pozici, proti Jablonci se pohyboval na levé straně za mladíkem Tobiasem Boledovičem. Začal slušně, když průnikovou přihrávkou našel za obranou útočníka Abdullahiho Tanka.
Jenže čtyřiadvacetiletý hráč byl u obou inkasovaných gólů, byť při prvním z nich měl rozhodně smůlu. Hosté se dostali za půlku a přenesli hru na Daniela Součka, který se podíval do šestnáctky a okamžitě směřoval do nebezpečného prostoru přízemní centr. Balon trefil Ichovu levou nohu a zapadl na bližší tyč.
Jablonec udeřil ještě v poslední minutě nastaveného času první půle, a znovu to bylo na straně přes Ichu. Dostal se přes něj ofenzivní záložník Jan Suchan (po Součkově přihrávce) a po jeho asistenci skóroval z hrany malého vápna Jan Chramosta. Pro zkušeného útočníka šlo o velmi snadnou práci.
Trefu věnoval Miroslavu Peltovi. „Přišel za mnou do kabiny a řekl, že dám gól, a že chce vidět moji oslavu. Tak jsem mu to splnil,“ smál se střelec. „Jsem samozřejmě spokojený. Nemusíme si nic nalhávat, dneska jsme byli maximálně efektivní a vytěžili jsme z toho maximum. Měli jsme dvě šance a dali dva góly,“ pochvaloval si trenér jabloneckého týmu Luboš Kozel, který udělal v sestavě oproti čtvrteční odvetě kvalifikace Konferenční lize proti Varaždinu (2:0) hned sedm změn.
Co posily pro Pardubice?
Pardubice byly viditelně lepší. Zaznamenaly držení míče 58 % a je až neuvěřitelné, že v koncovce střel jich měly dvaadvacet (Jablonec pouze čtyři). V prvním poločase Tanko udělal kličku gólmanovi Klemenu Mihelakovi, ale minul odkrytou branku. Po přestávce při samostatném úniku nastřelil tyčku. Další šance spálil Tomáš Jelínek, dvacetiletý host ze Slavie.
„Nikoho jsme neurazili,“ reagoval kouč Trousil. „Koncovka je strašidelná, a to nás stojí body. Nechápu, jak se chováme v ofenzivě. Jsme tři metry před brankou a trefíme gólmana. Neřešíme správně situace,“ pokračoval.
Možná i proto Pardubice nejspíš zareagují na přestupovém trhu. Při utkání proti Jablonci usedl na tribunu ofenzivní hráč Kahuan Vinícius z Karviné. Jak informoval deník Sport a web iSport, transfer se řeší. „Víme, že potřebujeme devítku, protože máme vysokého jen Smékala. Máme o něj zájem, ale nic není dořešeno,“ zmínil Trousil.
Zatímco Jablonec vstoupil do sezony postupem do dalšího kola evropského poháru a dvěma ligovými výhrami, Pardubice zůstávají za očekáváním. Navíc příští víkend je čeká pražská Slavie, jejíž trenér Jindřich Trpišovský sledoval výkon nejbližšího soupeře na vlastní oči.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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