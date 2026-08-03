Co to je?! Stav hřiště v Ďolíčku šokoval fanoušky i Veselého: Nevíme, co se stalo...
Začátek srpna, start nové sezóny a přísliby LFA o zásadním zlepšení kvality ligových trávníků. Realita v Ďolíčku? Suché žluté fleky, drhnoucí míč a fotbal bez branek. Ze stavu hrací plochy při utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové byli překvapeni nejen hosté, ale i domácí trenér Jaroslav Veselý, který přiznal, že lepší pažit mají aktuálně i na hřišti v Uhříněvsi.
Fanoušci, kteří zavítali do Ďolíčku nebo si zapnuli přenos na Oneplay, museli být hodně překvapení, když uviděli stav trávníku, na kterém se hrálo druhé kolo Chance Ligy mezi Bohemians a Hradcem. Takový obrázek by se čekal v prosinci, nikoliv na začátku srpna. Zvláště poté, co LFA před sezonou oznámila, že kvalita hracích ploch je pro ně „zásadní téma, které má přímý dopad na úroveň samotné soutěže.“
Hřiště opravdu nevypadalo v dobrém stavu. Suché žluté fleky působily nevalně a utrpěl na tom i fotbal - branka totiž k vidění nebyla. „Trávník není dobrej, to si nebudeme nalhávat. Vizuálně ani kvalitativně. Za mě není dobrý, abychom v prvním kole měli takové hřiště. Kluci z Hradce říkali, že jsme to udělali schválně, ale my pro to nemáme důvod. My taky chceme hrát kombinačně odzadu, ale momentálně máme kvalitnější hřiště v Uhříněvsi. Byli jsme zaskočení,“ řekl po utkání trenér domácích Jaroslav Veselý.
„Nevíme, co se stalo. Jestli je to teplem… Je to škoda, že máme doma nevýhodu a trávník v takovém stavu. Po přípravě by to mělo být úplně v topu. Bohužel není. Koukal jsem na nějaké záběry, v televizi to vypadá ještě hůř než od laviček,“ pokračoval kouč.
Své si k tomu řekli i Hradečtí. „Drhlo to. Bylo to složité, klukům se balon zastavoval pod nohou. Suchost hřiště moc svižné hře nenahrávala a podle toho to taky vypadalo,“ pozastavil se nad kvalitou pažitu gólman Votroků Adam Zadražil.
LFA přitom před sezonou vítězoslavně oznámila, že uzavřela smlouvu s britskou společností ProPitch, která má nezávisle posuzovat stav ligových stadionů a pomoct klubům s konkrétními doporučeními, které mohou využít při každodenní péči o hrací plochu. Na hodnocení výsledků je však ještě brzy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu