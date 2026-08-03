Co to je?! Stav hřiště v Ďolíčku šokoval fanoušky i Veselého. Ředitel Bohemians se vyjádřil
Začátek srpna, start nové sezony a přísliby Ligové fotbalové asociace (LFA) o zásadním zlepšení kvality ligových trávníků. Realita v Ďolíčku? Suché žluté fleky, drhnoucí míč a fotbal bez branek. Ze stavu hrací plochy při utkání mezi fotbalisty Bohemians a Hradce Králové byli překvapeni nejen hosté, ale i domácí trenér Jaroslav Veselý, který přiznal, že lepší pažit mají aktuálně i na tréninkovém hřišti v Uhříněvsi.
Fanoušci, kteří zavítali do Ďolíčku nebo si zapnuli přenos na Oneplay, museli být hodně překvapení, když uviděli stav trávníku, na kterém se hrálo druhé kolo Chance Ligy mezi Bohemians a Hradcem. Takový obrázek by se čekal v prosinci, nikoliv na začátku srpna. Zvláště poté, co LFA před sezonou oznámila, že kvalita hracích ploch je pro ně „zásadní téma, které má přímý dopad na úroveň samotné soutěže.“
Hřiště opravdu nevypadalo v dobrém stavu. Suché žluté fleky působily nevalně a utrpěl na tom i fotbal - branka totiž k vidění nebyla. „Trávník není dobrej, to si nebudeme nalhávat. Vizuálně ani kvalitativně. Za mě není dobrý, abychom v prvním kole měli takové hřiště. Kluci z Hradce říkali, že jsme to udělali schválně, ale my pro to nemáme důvod. My taky chceme hrát kombinačně odzadu, ale momentálně máme kvalitnější hřiště v Uhříněvsi. Byli jsme zaskočení,“ řekl po utkání trenér domácích Jaroslav Veselý.
„Nevíme, co se stalo. Jestli je to teplem… Je to škoda, že máme doma nevýhodu a trávník v takovém stavu. Po přípravě by to mělo být úplně v topu. Bohužel není. Koukal jsem na nějaké záběry, v televizi to vypadá ještě hůř než od laviček,“ pokračoval kouč.
Své si k tomu řekli i Hradečtí. „Drhlo to. Bylo to složité, klukům se balon zastavoval pod nohou. Suchost hřiště moc svižné hře nenahrávala a podle toho to taky vypadalo,“ pozastavil se nad kvalitou pažitu gólman Votroků Adam Zadražil.
LFA přitom před sezonou vítězoslavně oznámila, že uzavřela smlouvu s britskou společností ProPitch, která má nezávisle posuzovat stav ligových stadionů a pomoct klubům s konkrétními doporučeními, které mohou využít při každodenní péči o hrací plochu. Na hodnocení výsledků je však ještě brzy.
Vyjádření Bohemians
Klokani se k celé situaci vyjádřili na svém webu. „Mrzí mě, že místo fotbalu se řeší jen stav našeho trávníku. Bohužel musím přiznat, že naprosto oprávněně. Nastalou situaci jsme začali okamžitě řešit,“ uvedl pro klubový web ředitel Bohemians Darek Jakubowicz. „Svůj díl viny na tom nese také lidský faktor. Dřívější zásah by škody výrazně zmírnil, možná by je dokázal úplně zastavit. V klubu si tuto záležitost vyhodnotíme interně a vyvodíme z ní patřičné důsledky. Hlavním cílem je ale nyní uvedení hřiště do odpovídající kvality,“ dodává.
„Věřím, že se nám podaří dát stav trávníku do pořádku. V krajním případě bychom nejvíce poškozená místa vyměnili za nové travní koberce. Je pro nás ostudou, že máme takové hřiště v období, kdy by mělo být z celé sezony v nejlepší kvalitě. Ovšem stavíme se k tomu čelem a uděláme vše pro to, aby za dva týdny fotbalová veřejnost řešila kvalitu zápasu, ne kvalitu hrací plochy,“ uzavřel ředitel Bohemians
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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