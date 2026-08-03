ZLATÁ PÍŠŤALKA: červenou pro Kušeje si Radina obhájí, pak už byl v karetním rauši
Druhé kolo nejvyšší fotbalové soutěže znovu přineslo sporné momenty a vypjaté situace. Během páteční předehrávky v duelu Sparty a Zlína obstál sudí Jakub Wulkan, který dvakrát odpískal penaltu pro domácí. Hlavní pozornost si však uzmul duel Liberce proti Teplicím (0:1), ve které sudí Marek Radina tasil červenou kartu hned dvakrát, poprvé už po 50 vteřinách. Za výkony sudích v uplynulém ligovém kole se ohlíží tradiční rubrika Zlatá píšťalka, projděte si jak se rozhodčím dařilo.