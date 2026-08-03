Předplatné

ZLATÁ PÍŠŤALKA: červenou pro Kušeje si Radina obhájí, pak už byl v karetním rauši

Škaredý zákrok Vasila Kušeje
Škaredý zákrok Vasila KušejeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zákrok, po kterém byl Petr Hodouš vyloučen
Zákrok, po kterém byl Petr Hodouš vyloučen
Zákrok, po kterém byl Petr Hodouš vyloučen
Zákrok, po kterém byl Petr Hodouš vyloučen
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
Petr Hodouš byl proti Teplicím vyloučen
14
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (5)

Druhé kolo nejvyšší fotbalové soutěže znovu přineslo sporné momenty a vypjaté situace. Během páteční předehrávky v duelu Sparty a Zlína obstál sudí Jakub Wulkan, který dvakrát odpískal penaltu pro domácí. Hlavní pozornost si však uzmul duel Liberce proti Teplicím (0:1), ve které sudí Marek Radina tasil červenou kartu hned dvakrát, poprvé už po 50 vteřinách. Za výkony sudích v uplynulém ligovém kole se ohlíží tradiční rubrika Zlatá píšťalka, projděte si jak se rozhodčím dařilo. 

Video placeholder
Penalty v zápase Sparty se Zlínem: nešťastný zásah Cupáka a faul na Karabce • iSport.cz

Video placeholder
Traorého faul na Sadílka v zápase Baník - Slavia • iSport.cz

Video placeholder
Červené karty pro Kušeje a Hodouše ze zápasu Liberec - Teplice • iSport.cz

Vstoupit do diskuze (5)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů