Jablonec je v pohodě: luxus s gólmany, rotace i zájem o křídlo z Rumunska
Byl naprosto spokojený. „Je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Cením si toho,“ pochvaloval si trenér Luboš Kozel po nedělní výhře v Pardubicích (2:0). Jablonec je na startu sezony úplně v pohodě, když postoupil do třetího předkola Konferenční ligy a v nejvyšší české soutěži má stejně jako Teplice a Slavia šest bodů. „Musíme kout železo, dokud je žhavé,“ dodal kouč, který udělal na východě Čech i systémovou změnu. Na co se zatím může spolehnout?
Silná dvojka gólmanů
Patří mezi nejvyrovnanější gólmanské dvojice v lize, proto trenér Kozel využívá v náročném programu oba dva. Jan Hanuš zatím odchytal dva zápasy v Konferenční lize, Klemen Mihelak zase dostal prostor na domácí scéně. V neděli proti Pardubicím patřil mezi klíčové persony mužstva. Nejvýraznější zákrok si připsal proti střele záložníka Tomáše Jelínka z hrany pokutového území, která zaznamenala ve statistice očekávaného gólu hodnotu 0,52. „Podal výborný výkon,“ poznamenal Kozel směrem k Mihelakovi, jenž odchytal za Jablonec dvacet soutěžních zápasů.
Zvládnutá rotace
Úkol je jasný: trenér Kozel nesmí utavit opory hned na startu nové sezony. Do zápasu v Pardubicích udělal oproti vítězné odvetě proti Varaždínu sedm změn v sestavě. První start v tomto ročníku zaznamenal útočník Antonín Růsek. „V tomto složení jsme hráli poprvé, součinnost nebyla taková,“ přiznal kouč. Přesto mu rotace náramně vychází. V neděli naskočili do akce z lavičky Martin Cedidla a Lamin Jawo, všechno dosud odehráli stoper Nemanja Tekijaški a dvojice záložníků Vakho s Richardem Sedláčkem. „Vakho a Sedlo jsou rychleji regenerující, hubenější a pohyblivější. Chtěli jsme je vyndat, ale s ohledem na průběh utkání to nebylo na místě. Ptali jsme se jich a chtěli na hřišti zůstat,“ vysvětlil Kozel.
Suchan: šance i v Evropě
Dvakrát naskočil do základní sestavy, zatím pouze v domácí soutěži. Ofenzivní záložník Jan Suchan vstřelil rozhodující gól proti olomoucké Sigmě (2:1) a v Pardubicích zaznamenal asistenci při trefě útočníka Jana Chramosty. Na pozici desítky hrál slušně, v obou utkáních patřil mezi nejaktivnější hráče mužstva. Přesto na soupisce pro dvojzápas s Varaždínem scházel. „Teď se píše nová soupiska a při její tvorbě budeme přihlížet k momentální formě hráčů,“ nastínil Kozel na nedělní tiskové konferenci. „Můžu říct, že Suchan na ní asi bude,“ pokračoval.
Tah se Sedláčkem
Jablonec v prvních třech zápasech nové sezony hrál v rozestavení se čtyřmi obránci. Proti Pardubicím udělal zásadní změnu. Před brankářem Mihelakem se postavila trojice stoperů Filip Novák, Tekijaški a Dušan Pavlovič. Klíčové bylo postavení středopolaře Sedláčka, který se pohyboval na pozici číslo šest, tedy hodně natěsno defenzivní linii. „Nechtěli jsme, aby stopeři vystupovali s Patrákem, protože vzniklou díru mají využívat rychlí hráči Drchal a Tanko,“ vysvětlil Kozel taktický záměr. Sedláček zvládl roli výborně, tedy až na zaváhání při rozehrávce, kdy ho obral o míč Jelínek.
Hledá se křídlo
Dobře se chytli obránci Pavlovič s Jiřím Slámou, šanci dostali také Růsek, Filip Vecheta nebo Hugo Ahl. Přesto Jablonec nemá na přestupovém trhu ještě hotovo, snaží se nejméně o jeden příchod, kterým by zareagoval na přestupy Ebrima Singhateha do Sparty a Alexise Aléguého do Artisu Brno. „O něco se snažíme, takový typ hráče momentálně v kádru nemáme,“ přiznal Kozel. Podle informací deníku Sport a webu iSport se Severočeši zajímali o čtyřiadvacetiletého hráče Zorana Mitrova z rumunského celku Botosani, na něhož měli poslat oficiální nabídku. Dívají se i na jiné varianty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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