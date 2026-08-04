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Jablonec je v pohodě: luxus s gólmany, rotace i zájem o křídlo z Rumunska

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SESTŘIH: Pardubice - Jablonec 0:2. Domácí padli i přes obrovskou převahu • Zdroj: iSport.cz
SESTŘIH: Pardubice - Jablonec 0:2. Domácí padli i přes obrovskou převahu
Hráči Jablonce se radují z výhry v Pardubicích
Pardubice doma podlehly Jablonci
Reakce pardubických fanoušků na novou klubovou identitu a logo
Lavička Jablonce během zápasu v Pardubicích
Trenér Jablonce Luboš Kozel
Brankář Klemen Mihelak z Jablonce slaví druhý gól svého týmu v Pardubicích
Gólová radost hráčů Jablonce
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Byl naprosto spokojený. „Je to maximum, čeho jsme mohli dosáhnout. Cením si toho,“ pochvaloval si trenér Luboš Kozel po nedělní výhře v Pardubicích (2:0). Jablonec je na startu sezony úplně v pohodě, když postoupil do třetího předkola Konferenční ligy a v nejvyšší české soutěži má stejně jako Teplice a Slavia šest bodů. „Musíme kout železo, dokud je žhavé,“ dodal kouč, který udělal na východě Čech i systémovou změnu. Na co se zatím může spolehnout?

Silná dvojka gólmanů

Patří mezi nejvyrovnanější gólmanské dvojice v lize, proto trenér Kozel využívá v náročném programu oba dva. Jan Hanuš zatím odchytal dva zápasy v Konferenční lize, Klemen Mihelak zase dostal prostor na domácí scéně. V neděli proti Pardubicím patřil mezi klíčové persony mužstva. Nejvýraznější zákrok si připsal proti střele záložníka Tomáše Jelínka z hrany pokutového území, která zaznamenala ve statistice očekávaného gólu hodnotu 0,52. „Podal výborný výkon,“ poznamenal Kozel směrem k Mihelakovi, jenž odchytal za Jablonec dvacet soutěžních zápasů.

Zvládnutá rotace

Úkol je jasný: trenér Kozel nesmí utavit opory hned na startu nové sezony. Do zápasu v Pardubicích udělal oproti vítězné odvetě proti Varaždínu sedm změn v sestavě. První start v tomto ročníku zaznamenal útočník Antonín Růsek. „V tomto složení jsme hráli poprvé, součinnost nebyla taková,“ přiznal kouč. Přesto mu rotace náramně vychází. V neděli naskočili do akce z lavičky Martin Cedidla a Lamin Jawo, všechno dosud odehráli stoper Nemanja Tekijaški a dvojice záložníků Vakho s Richardem Sedláčkem. „Vakho a Sedlo jsou rychleji regenerující, hubenější a pohyblivější. Chtěli jsme je vyndat, ale s ohledem na průběh utkání to nebylo na místě. Ptali jsme se jich a chtěli na hřišti zůstat,“ vysvětlil Kozel.

Suchan: šance i v Evropě

Dvakrát naskočil do základní sestavy, zatím pouze v domácí soutěži. Ofenzivní záložník Jan Suchan vstřelil rozhodující gól proti olomoucké Sigmě (2:1) a v Pardubicích zaznamenal asistenci při trefě útočníka Jana Chramosty. Na pozici desítky hrál slušně, v obou utkáních patřil mezi nejaktivnější hráče mužstva. Přesto na soupisce pro dvojzápas s Varaždínem scházel. „Teď se píše nová soupiska a při její tvorbě budeme přihlížet k momentální formě hráčů,“ nastínil Kozel na nedělní tiskové konferenci. „Můžu říct, že Suchan na ní asi bude,“ pokračoval.

Tah se Sedláčkem

Jablonec v prvních třech zápasech nové sezony hrál v rozestavení se čtyřmi obránci. Proti Pardubicím udělal zásadní změnu. Před brankářem Mihelakem se postavila trojice stoperů Filip Novák, Tekijaški a Dušan Pavlovič. Klíčové bylo postavení středopolaře Sedláčka, který se pohyboval na pozici číslo šest, tedy hodně natěsno defenzivní linii. „Nechtěli jsme, aby stopeři vystupovali s Patrákem, protože vzniklou díru mají využívat rychlí hráči Drchal a Tanko,“ vysvětlil Kozel taktický záměr. Sedláček zvládl roli výborně, tedy až na zaváhání při rozehrávce, kdy ho obral o míč Jelínek.

Hledá se křídlo

Dobře se chytli obránci Pavlovič s Jiřím Slámou, šanci dostali také Růsek, Filip Vecheta nebo Hugo Ahl. Přesto Jablonec nemá na přestupovém trhu ještě hotovo, snaží se nejméně o jeden příchod, kterým by zareagoval na přestupy Ebrima Singhateha do Sparty a Alexise Aléguého do Artisu Brno. „O něco se snažíme, takový typ hráče momentálně v kádru nemáme,“ přiznal Kozel. Podle informací deníku Sport a webu iSport se Severočeši zajímali o čtyřiadvacetiletého hráče Zorana Mitrova z rumunského celku Botosani, na něhož měli poslat oficiální nabídku. Dívají se i na jiné varianty.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Jablonec22004:16
3Teplice22004:16
4Ml. Boleslav21106:44
5Zbrojovka21104:24
6Hr. Králové21102:14
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Olomouc20113:41
11Artis20113:51
12Bohemians20111:31
13Plzeň20112:41
14Slovácko20112:61
15Pardubice20021:40
16Zlín20021:40
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