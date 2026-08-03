Kurážná Zbrojovka, poušť v Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v korporátu. Ustojí to Hyský?
Kurážná Zbrojovka, poušť v Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v korporátu. Ustojí to Hyský? • Zdroj: isport.tv
„Adolf Šádek si zvyká, že teď už v Plzni nerozhoduje sám. Kdyby to totiž bylo jen na něm, tak už by Hyský na lavičce nebyl,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš.
- Ustojí nakonec Martin Hyský krizi Viktorky na startu sezony?
- Co by se muselo stát, aby na západ Čech dorazili David Horejš nebo Zdenko Frťala?
- Jak se mohlo stát, že na začátku srpna je na Bohemce hrací plocha na hraně regulérnosti?
- Čím zaujala Svědíkova Zbrojovka v prvních dvou kolech?
- A proč si ostravský Baník v čele s Romanem Skuhravým neudělal před Slavií „domácí úkoly“?
Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
Bonus: Kaskadér Guddal a Deniův notýsek. V Česku mu pomůže jedno zajímavé jméno… • iSport.cz
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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