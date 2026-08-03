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Kurážná Zbrojovka, poušť v Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v korporátu. Ustojí to Hyský?

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Kurážná Zbrojovka, poušť v Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v korporátu. Ustojí to Hyský? • Zdroj: isport.tv
Martin Hyský po další ztrátě Plzně
Zklamaný Karel Spáčil po remíze se Zbrojovkou
Zklamaný trenér Plzně Martin Hyský
Zklamaný trenér Plzně Martin Hyský
Hráči Plzně po vstřelené brance
Zmar hráčů Plzně
Gólová radost Plzně
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Chance Liga
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„Adolf Šádek si zvyká, že teď už v Plzni nerozhoduje sám. Kdyby to totiž bylo jen na něm, tak už by Hyský na lavičce nebyl,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš.

  • Ustojí nakonec Martin Hyský krizi Viktorky na startu sezony?
  • Co by se muselo stát, aby na západ Čech dorazili David Horejš nebo Zdenko Frťala?
  • Jak se mohlo stát, že na začátku srpna je na Bohemce hrací plocha na hraně regulérnosti?
  • Čím zaujala Svědíkova Zbrojovka v prvních dvou kolech?
  • A proč si ostravský Baník v čele s Romanem Skuhravým neudělal před Slavií „domácí úkoly“?

Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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Bonus: Kaskadér Guddal a Deniův notýsek. V Česku mu pomůže jedno zajímavé jméno… • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Jablonec22004:16
3Teplice22004:16
4Ml. Boleslav21106:44
5Zbrojovka21104:24
6Hr. Králové21102:14
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Olomouc20113:41
11Artis20113:51
12Bohemians20111:31
13Plzeň20112:41
14Slovácko20112:61
15Pardubice20021:40
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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