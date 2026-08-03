Expert Kobylík: Odskočená Slavia a čitelná Plzeň. Hyského bych zatím podržel
Druhé kolo a druhé přesvědčivé vítězství úřadujících mistrů. „Slavia je odskočená a nebude ztrácet. Do Edenu přišel svěží vítr a hladoví kluci. Obhájce titulu je extrémně silný,“ říká ve svém pravidelném hodnocení ligového kola mistr Evropy do 21 let a expert Sportu David Kobylík. Zamýšlí se především nad složitou situací v Plzni a budoucností trenéra Martina Hyského. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Plzeň vyhlásila titulové ambice a za dvě kola urvala jediný bod. Navíc hrála dvakrát doma. Martin Hyský se prezentoval velmi dobře v menších klubech, ale Plzeň je velkoklub. K tomu se drží stále stejného herního stylu, který už mají soupeři načtený, takže z brejků je tým hodně zranitelný. Hráči zatím nemají formu, chybí jim variabilita a nejsou schopni reagovat na průběh utkání.
Dřív si aspoň vytvářeli hodně šancí, ale teď už tam není ani tohle. Navíc dělají obrovské chyby v defenzivě a jsou zranitelní především po křídlech. Teď dostali hloupý gól po vlastní standardce, kdy šel soupeř šedesát metrů sám na branku, stejně jako se stalo před týdnem Spartě. Toho se musí vyvarovat.