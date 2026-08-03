Předplatné

Expert Kobylík: Odskočená Slavia a čitelná Plzeň. Hyského bych zatím podržel

Martin Hyský po další ztrátě Plzně
Martin Hyský po další ztrátě PlzněZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Gólová radost Zbrojovky
Běžecký souboj Daniela Vašulína a Filipa Prebsla
Tadeáš Vachoušek a Daniel Vašulín slaví gól
Lukáš Provod ze Slavie a Jiří Míček z Ostravy
Adonija Ouanda ze Slavie a Aboubacara Traoré z Ostravy
Jindřich Trpišovský
Trenér Roman Skuhravý z Ostravy
14
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Druhé kolo a druhé přesvědčivé vítězství úřadujících mistrů. „Slavia je odskočená a nebude ztrácet. Do Edenu přišel svěží vítr a hladoví kluci. Obhájce titulu je extrémně silný,“ říká ve svém pravidelném hodnocení ligového kola mistr Evropy do 21 let a expert Sportu David Kobylík. Zamýšlí se především nad složitou situací v Plzni a budoucností trenéra Martina Hyského. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Plzeň vyhlásila titulové ambice a za dvě kola urvala jediný bod. Navíc hrála dvakrát doma. Martin Hyský se prezentoval velmi dobře v menších klubech, ale Plzeň je velkoklub. K tomu se drží stále stejného herního stylu, který už mají soupeři načtený, takže z brejků je tým hodně zranitelný. Hráči zatím nemají formu, chybí jim variabilita a nejsou schopni reagovat na průběh utkání.

Dřív si aspoň vytvářeli hodně šancí, ale teď už tam není ani tohle. Navíc dělají obrovské chyby v defenzivě a jsou zranitelní především po křídlech. Teď dostali hloupý gól po vlastní standardce, kdy šel soupeř šedesát metrů sám na branku, stejně jako se stalo před týdnem Spartě. Toho se musí vyvarovat.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů