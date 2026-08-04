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Hyský naštval vedení, ale ještě zůstává. Šádek nemá souhlas majitele. Co kouče zachránilo?

Trenér Plzně Martin Hyský
Trenér Plzně Martin HyskýZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Adolf Šádek
Martin Hyský vzal porážku s Libercem na sebe
Zklamaný trenér Plzně Martin Hyský
Zklamaný Karel Spáčil po remíze se Zbrojovkou
Martin Hyský po další ztrátě Plzně
Zmar hráčů Plzně
Zklamaný trenér Plzně Martin Hyský
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Nálada v plzeňském klubu spadla hned na startu ligy pod bod mrazu. Jediná remíza ze dvou domácích zápasů (1:3 Liberec, 1:1 Zbrojovka) rozjela debaty o budoucnosti Martina Hyského. Po pondělních poradách nejvyššího vedení trenér ve funkci zatím zůstává. Viktoria i přes špatný rozjezd sezony pravděpodobně pojede do Teplic se stávajícím realizačním týmem. Adolf Šádek pro odvolání trenéra podle informací Sportu neměl v pondělí odpoledne souhlas majitele Michala Strnada. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

V pondělí se od rána v plzeňských kancelářích řešilo, co dál. Jediný bod ze dvou zápasů doma je těžká rána pro klub s titulovými ambicemi. Ve sportovním vedení sílí názor, že pod stávajícím trenérem Martinem Hyským cesta ke zlepšení nevede.

Na kouče, který není v Plzni ve funkci ani jeden rok, roste i averze mezi fanoušky. „Hyský ven, Hyský ven!“ křičel kotel po sobotní remíze 1:1 se Zbrojovkou Brno. V týdnu před výjezdem do Teplic se ale s největší pravděpodobností trenér měnit nebude.

Možnou změnu podle informací Sportu zatím neschválil majitel Michal Strnad. Ve sportovním úseku rezonuje volání po řezu na lavičce, Adolf Šádek ale k razantní změně potřebuje souhlas většinového vlastníka.

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