Kdo na startu mohl zaujmout Deniu? Motory „S“, duo Zbrojovky i lídři pohárových zástupců
Usedá ve VIP sektoru po boku generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda, asistenta Pabla Ama a sleduje českou Chance Ligu. Santi Denia, nový trenér národního týmu, má za sebou první víkend nejen na tuzemských stadionech, ale i u televize, kde sledoval ze záznamu zbytek utkání, včetně těch z prvního kola, kdy oficiálně ve funkci ještě nebyl. Server iSport přináší seznam hráčů, mnohdy nečekaných, kteří španělského experta mohli v úvodních dvou kolech nejvyšší soutěže zaujmout svými výkony.
Richard Sedláček
záložník, 27 let
FK Jablonec
Starty v reprezentaci/góly: 0/0
Čím zaujal: Tím, co ho v mládí vystřelilo do Nizozemska: akčním rádiem, nealibistickým kreativním řešením, pracovitostí ve středu pole. Sedláček odjakživa patřil k nejzajímavějším hráčům ročníku 1999, teď vyzrává v komplexního záložníka. Typ jako Vladimír Darida pasuje do stylu jabloneckého kouče Luboše Kozla, úvod sezony včetně zápasů v evropských předkolech ho zachytil v nadstandardní formě.
- Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 5,5
Tadeáš Vachoušek
křídlo, 22 let
Zbrojovka Brno
Starty v reprezentaci/góly: 0/0
Čím zaujal: V první řadě produktivitou. Za dvě kola proti favoritům soutěže Spartě a Plzni zapsal bilanci 1+2. Hned dvakrát krásně poslal do úspěšného sóla spoluhráče Daniela Vašulína, v premiéře proti vicemistrovi se navíc trefil hlavou. Sedí mu pozice na křídle, kde využívá své šikovné nohy a dynamiku. Je jedním ze strůjců senzačního startu nováčka. V klubu je přitom na hostování z Teplic.
- Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 7,5
Daniel Vašulín
útočník, 28 let
Zbrojovka Brno
Starty v reprezentaci/góly: 0/0
Čím zaujal: Hned po příchodu z Plzně, kde mu to nesedlo, se stal ve Zbrojovce útočníkem číslo jedna. Skóroval proti Spartě i Viktorii, pokaždé s přehledem proměněným únikem z poloviny hřiště. „Jsou to pro něj možná netypické góly,“ poznamenal trenér Martin Svědík. Vysoký hroťák má důvěru trenéra, věří mu také spoluhráči. Zakryje a rozehraje spoustu balonů, v soubojích je silný. A hlavně se už v přípravě chytl střelecky, takže mu narostlo sebevědomí. Klíčový hráč nováčka.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 7,5
Mojmír Chytil
útočník, 27 let
SK Slavia Praha
Starty v reprezentaci/góly: 23/6
Čím zaujal: Dvakrát skóroval do sítě Slovácka, dobrou práci odvedl i na Baníku, byť se do statistik nezapsal. Pro Deniu může být cenný nejenom kvůli výtečné orientaci ve vápně, ale také vytrvalostí a pracovitostí. Dá se předpokládat, že pod španělským koučem bude Česko mnohem víc aktivní, nahánět soupeře, po ztrátě nekompromisně presovat. Takový přístup ke hře není Chytilovi vůbec cizí, naopak. V tomto způsobu hry může roztáhnout křídla.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 7
Michal Sadílek
záložník, 27 let
SK Slavia Praha
Starty v reprezentaci/góly: 38/2
Čím zaujal: Z reprezentantů má suverénně nejlepší formu. Ze středu pole udává rytmus hře Slavie, má na starost organizaci, ale taky je na startu ročníku produktivní. Na Baníku zapsal nejlepší zápas kariéry, dal gól a na další dva nahrál. Báječně zahrává standardky. Denia by pro něj mohl mít slabost i proto, že skvěle kontroluje míč, správně se rozhoduje pod tlakem a nedopouští se ztrát. Fotbalové režiséry na pozicích šest a osm španělští trenéři milují.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 7,5
Christophe Kabongo
útočník, 22 let
FC Viktoria Plzeň
Starty v reprezentaci/góly: 1/0
Čím zaujal: Dostává se do koncovky - v prvním kole trefil tyčku, ve druhém poprvé v lize skóroval za Plzeň. Byť panuje na západě Čech se startem sezony zklamání, Kabongovo jméno si na tribuně sedící kouč Denia mohl připsat do zápisníku. Silný a odolný v soubojích, odvážný a aktuálně ve formě. Jeden z mála, kdo může zlepšit slabou produktivitu Viktorie.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 4,5
Karel Spáčil
obránce, 23 let
FC Viktoria Plzeň
Starty v reprezentaci/góly: 0/0
Čím zaujal: Klidem, jistotou, rozehrávkou a nadstandardní levou nohou. Podobná typologie hráčů je obecně nedostatkovým zbožím, Spáčil zvládá hrát na kraji i na levé straně stoperské dvojice. Minulou sezonu mu kazily zdravotní trable, už v přípravě se ale dostával do formy. Naskočil do základu proti Brnu a rozhodně nezklamal. Má zkušenosti z jednadvacítky, může se hodit i do nově utvářeného týmu Santiho Denii.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 5
Adam Karabec
záložník, 23 let
AC Sparta Praha
Starty v reprezentaci/góly: 5/2
Čím zaujal: Po dvou letech v zahraničí se vrátila Karabcova vyspělejší a kvalitnější verze. Zatím nejlepší hráč sparťanského týmu, čehož si všiml také trenér Lyonu Paulo Fonseca. Proti Zbrojovce (1:3) vzal na sebe zodpovědnost v ofenzivní fázi hry, dvakrát nastřelil brankovou konstrukci a po jeho rohovém kopu se trefil John Mercado. V utkání se Zlínem (3:1) proměnil penaltu, byl aktivní na balonu a dostal do velké šance Jonatana Brauta Brunese. Vypadá sebevědomě, nadstandardně.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 8
Hugo Sochůrek
záložník, 18 let
AC Sparta Praha
Starty v reprezentaci/góly: 1/0
Čím zaujal: Zásadní je, že po jarním boomu a účasti na mundialu ustál obrovský tlak a udržel se v základní sestavě. Nevypadl z ní ani po chybě v Brně (1:3). Na hraně vápna přišel o míč a Daniel Vašulín skóroval. Pozitiva ale převažují, v obou zápasech byl pohyblivý, nehrál alibisticky. Vedle Andrewa Irvinga byl tím hráčem, který se pokoušel o překvapení. V průměru každá čtvrtá přihrávka směřovala nahoru, vysokou úspěšnost zapsal i v osobních soubojích (70 %). Působí klidně, vyspěle.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 5
Filip Čihák
obránce, 27 let
FC Hradec Králové
Starty v reprezentaci/góly: 0/0
Čím zaujal: Krátce? Je fantastický. Co předvedl v prvním duelu druhého předkola Evropské ligy v Tromsö, bylo famózní. Ke klasické fyzické hře přidal na středním místě, kde chybí kvůli zranění Tomáš Petrášek, čtení hry, křižování, pomoc spoluhráčům. Stejně si vede také v lize, v Pardubicích i na Bohemians byl bezchybný. Hradec sice hraje ve trojce vzadu, ale Čihák je použitelný také ve čtyřce, při angažmá v Pardubicích to jasně ukazoval.
Průměrná známka Sportu v úvodu sezony: 7
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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