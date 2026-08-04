Sigmě chybí náběhy Šturma, Skuhravý zužuje kádr, obrozený Masopust. Co je s Pardubicemi?
Pardubice bez bodu, Olomouc bez výhry?! Úvodní dvě prvoligová kola nabídla překvapení, aspiranti na top šestku jsou zatím v útlumu. „Ale hlavně ať zachovají klid,“ říká redaktor Michal Kvasnica v novém díle úterního pořadu Liga naruby Zoom, jenž rozebírá herní i personální trable Sigmy, pohodičku v Mladé Boleslavi zužování kádru Baníku včetně trápícího se Afričana či měnící se Liberec. Kolega Bartoloměj Černík zmiňuje i individuality: „Klobouk dolů před Masopustem ve Slovanu, naopak Ichu už v Pardubicích na stoperu nechci vidět. Mají to vzadu zvláštně složené...“ Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Co také zazní:
Koho by Sigma měla přivést?
Co se děje s Louisem Lurvinkem?
Jaké bylo zákulisí případu Daniel Barát?
Kdo v Mladé Boleslavi nahradí Romana Macka?
Kam by mohl zamířit Karel Pojezný?
A co další náhradníci Baníku?
Jak se mění Liberec?
Proč mají problém Pardubice?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz a iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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