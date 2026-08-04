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Sigmě chybí náběhy Šturma, Skuhravý zužuje kádr, obrozený Masopust. Co je s Pardubicemi?

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Sigmě chybí náběhy Šturma, Skuhravý zužuje kádr, obrozený Masopust. Co je vzadu s Pardubicemi? • Zdroj: isport.tv
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Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Pardubice bez bodu, Olomouc bez výhry?! Úvodní dvě prvoligová kola nabídla překvapení, aspiranti na top šestku jsou zatím v útlumu. „Ale hlavně ať zachovají klid,“ říká redaktor Michal Kvasnica v novém díle úterního pořadu Liga naruby Zoom, jenž rozebírá herní i personální trable Sigmy, pohodičku v Mladé Boleslavi zužování kádru Baníku včetně trápícího se Afričana či měnící se Liberec. Kolega Bartoloměj Černík zmiňuje i individuality: „Klobouk dolů před Masopustem ve Slovanu, naopak Ichu už v Pardubicích na stoperu nechci vidět. Mají to vzadu zvláštně složené...“ Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Co také zazní:

  • Koho by Sigma měla přivést?

  • Co se děje s Louisem Lurvinkem?

  • Jaké bylo zákulisí případu Daniel Barát?

  • Kdo v Mladé Boleslavi nahradí Romana Macka?

  • Kam by mohl zamířit Karel Pojezný?

  • A co další náhradníci Baníku?

  • Jak se mění Liberec?

  • Proč mají problém Pardubice?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz a iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Jablonec22004:16
3Teplice22004:16
4Ml. Boleslav21106:44
5Zbrojovka21104:24
6Hr. Králové21102:14
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Olomouc20113:41
11Artis20113:51
12Bohemians20111:31
13Plzeň20112:41
14Slovácko20112:61
15Pardubice20021:40
16Zlín20021:40
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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