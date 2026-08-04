Přísně utajená operace KVĚT málem selhala. Jak ho Veselý lanařil a kdo další měl zájem?
Venku přituhovalo. Blížily se Vánoce. A Roman Květ si dal k Ježíškovi předčasný dárek – odchod z Bohemians a podpis lukrativního kontraktu s Plzní. Od té doby uplynulo tři a půl roku a záložník je znovu součástí zelenobílé rodiny. Návrat z Belgie, kam se v čase přesunul, se rodil pekelně složitě. Fáze přemlouvání až k závěrečným jednáním trvala dlouhé dva měsíce. „Za Romana jsem rád, ale tím jsme neskončili,“ nastiňuje trenér Jaroslav Veselý.
Šlo o vysoce utajovanou operaci, o které se nikde nesmělo ani špitnout. Podrobnosti znali jen přímí aktéři - majitelé Jakubowiczovi, Jaroslav Veselý a Roman Květ s manželkou. „V podstatě jsem to neřekl ani asistentům, nikomu,“ smál se trenér Bohemians. „Trvalo to dva měsíce. Bál jsem se to komukoliv říct, protože jsem měl strach, že se to provalí.“
S Květem si kápli do noty během společného působení v letech 2021 a 2022. Veselý tehdy přišel ke klokanům jako asistent Luďka Klusáčka, na jaře 2022 se stal hlavním trenérem, klub v lize zachránil a záložník se rychle stal rozdílovou esencí na trávníku. Od té doby k sobě mají blízko. Oba vědí, že si v kariéře dovedli vzájemně pomoct.
Zkraje léta 2026, ještě dávno před startem sezony, očekával Veselý trable se složením kádru. Bohemians si totiž nemohou dovolit soutěžit o hráče s ekonomicky silnějšími kluby. Musí se proto na hráčské burze chovat chytře, ale i trochu lstivě.