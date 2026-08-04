Předplatné

Přísně utajená operace KVĚT málem selhala. Jak ho Veselý lanařil a kdo další měl zájem?

Roman Květ brání Filipa Čiháka
Roman Květ brání Filipa ČihákaZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Hradecký Tom Slončík se snaží zbavit Romana Květa, souboj sleduje také Milan Havel
Vojtěch Smrž pomáhá na nohy Romanu Květovi
Václav Pilař po vystřídání na lavičce v Ďolíčku
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý udílí hráčům pokyny během pauzy ve druhém poločase
Ladislav Almási dostal ve druhé půli žlutou kartu
Václav Pilař sehrál pikantní zápas, ještě na jaře působil v Hradci Králové
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald
12
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Venku přituhovalo. Blížily se Vánoce. A Roman Květ si dal k Ježíškovi předčasný dárek – odchod z Bohemians a podpis lukrativního kontraktu s Plzní. Od té doby uplynulo tři a půl roku a záložník je znovu součástí zelenobílé rodiny. Návrat z Belgie, kam se v čase přesunul, se rodil pekelně složitě. Fáze přemlouvání až k závěrečným jednáním trvala dlouhé dva měsíce. „Za Romana jsem rád, ale tím jsme neskončili,“ nastiňuje trenér Jaroslav Veselý.

Šlo o vysoce utajovanou operaci, o které se nikde nesmělo ani špitnout. Podrobnosti znali jen přímí aktéři - majitelé Jakubowiczovi, Jaroslav Veselý a Roman Květ s manželkou. „V podstatě jsem to neřekl ani asistentům, nikomu,“ smál se trenér Bohemians. „Trvalo to dva měsíce. Bál jsem se to komukoliv říct, protože jsem měl strach, že se to provalí.“

S Květem si kápli do noty během společného působení v letech 2021 a 2022. Veselý tehdy přišel ke klokanům jako asistent Luďka Klusáčka, na jaře 2022 se stal hlavním trenérem, klub v lize zachránil a záložník se rychle stal rozdílovou esencí na trávníku. Od té doby k sobě mají blízko. Oba vědí, že si v kariéře dovedli vzájemně pomoct.

Zkraje léta 2026, ještě dávno před startem sezony, očekával Veselý trable se složením kádru. Bohemians si totiž nemohou dovolit soutěžit o hráče s ekonomicky silnějšími kluby. Musí se proto na hráčské burze chovat chytře, ale i trochu lstivě.  

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů