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Hit má jméno Zbrojovka! Na úspěch se jde vědecky. Důvody, proč nováček válí

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Kurážná Zbrojovka, poušť v Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v korporátu. Ustojí to Hyský? • Zdroj: isport.tv
Kurážná Zbrojovka, poušť v&nbsp;Ďolíčku, mašina Slavia a Šádek v&nbsp;korporátu. Ustojí to Hyský?
Martin Svědík během zápasu se Spartou
Běžecký souboj Daniela Vašulína a Filipa Prebsla
Spokojený trenér Zbrojovky Martin Svědík
Tadeáš Vachoušek a Daniel Vašulín slaví gól
Gólová radost Zbrojovky
Daniel Vašulín se raduje z gólu
Opravdu těsný souboj Zbrojovky a Plzně
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Nováček jako hit Chance ligy. Zbrojovka sejmula Spartu (3:1), remizovala v Plzni (1:1) a celkově nadchla. Navíc existuje řada předpokladů, že jí nedojde po senzačním rozjezdu dech jako na jaře Zlínu, jenž po triumfu ve druhé lize vstoupil mezi elitu ziskem deseti bodů z prvních čtyř kol. Slavný brněnský klub má pevnější základy, větší dlouhodobější ambice a silnější kádr. Navíc porazil lepší protivníky. „Naše filozofie je, že chceme pokaždé vyhrát,“ říká kouč Martin Svědík. Každý zápas slavné brněnské značky je a bude ostře sledovaný. Parta kolem cílevědomého trenéra táhne, oba její duely vidělo přes deset tisíc lidí. Web iSport a Deník Sport nabízí šest důvodů, proč „Flinta“ válí.

Silný realizační tým

Jasně, v popředí je osoba Martina Svědíka. Progresivního trenéra s vizí, důsledností a přísností v krvi. On je hybatelem dění v A-týmu s přesahem i na výběr posil. Ale on je jen špičkou ledovce, který se stále zvětšuje a nabírá na síle. K ruce má tři schopné asistenty Jana Baránka, Jiřího Saňáka a Pavla Zavadila, odborníka na standardní situace. Do početného realizáku náleží dva trenéři brankářů, dva kondiční trenéři, vedoucí mužstva, dva videoanalytici, maséři, fyzioterapeuti, manažer Jan Polák, kustod a byla dokonce zřízena funkce „sport scientist“ (v překladu sportovní vědec), kterou vykonává Aris Schnelldorfer. Co obnáší? Reporting a vizualizaci výkonnostních dat. Prostě poskytuje podklady trenérům pro rozhodovací procesy.

Kvalitní posílení

Je to jiná Zbrojovka než ve druhé lize. Daleko variabilnější, hernější, vyspělejší. Ve složení z minulého ročníku, byť o patro níž byl Svědíkův soubor výsledkově dominantní, by těžko sebral body Plzni a Spartě. Jedině shodou náhod a příznivých okolností. Klub šel štěstí naproti angažováním kvalitních prvoligových borců v čele s útočníky Danielem Vašulínem a Luckym Ezehem. Okamžitě zapadl také Amadou Dante, jenž má bohaté zkušenosti z Rakouska, Švýcarska a Portugalska i talentovaný Lukáš Penxa. Do sestavy se tlačí také exreprezentanti Ševčík se Zmrhalem, mladý stoper Hunal a „last minute“ transfer Antonín Vaníček z Českých Budějovic, jemuž ihned začal dávat kouč šanci.

Nováčkovská euforie

Tradiční příběh. Ne každý z nováčků začne okamžitě po postupu bodovat, ovšem příkladů, kdy chytne od prvního kola tempo a vystřelí se nahoru, najedeme v nedávné minulosti mnoho. Před rokem rozjel sezonu podobně skvěle Zlín a odrazil se k vcelku poklidné záchraně. Euforie žene nyní vpřed také Zbrojovku. Navíc s plným stadionem v zádech. Druhé největší město Česka po letech žije fotbalem, fanoušci skousnou i cestu na neútulný stadion v Králově Poli. Zážitky ze zápasů jim za to stojí. Tým nabral ve druhé lize sebevědomí, udržuje se na bodové vlně i proti nejlepším tuzemským celkům. Pevné ekonomické a personální zázemí klubu navíc dává naději, že nejde o krátkodobý efekt.

Ustálená sestava

Jinde na začátku ročníku trenéři hledají optimální složení, počítají absence. V Brně zatím žádné experimenty nejsou potřeba. Trenérovi Svědíkovi se proti Spartě osvědčila startovací jedenáctka, v níž udělal pro další duel v Plzni jedinou změnu. A to vynucenou. Ve středu zálohy nahradil Jakub Janetzký čerstvého otce Patrika Čavoše. „Bod patří i Melánii Čavošové, která se narodila ve tři hodiny,“ referoval kouč o narození středopolařovi dcery. První kompletní poločas absolvoval na západě Čech bývalý reprezentant Petr Ševčík, jenž se vrací po zranění. „Pětačtyřicet minut je asi strop,“ uvedl Svědík s tím, že Saala nestřídal kvůli výkonu. Navrátilec z hostování v Kroměříži si opět vedl velmi dobře, ale obdržel žlutou kartu a kouč nechtěl riskovat, že si po pauze řekne o červenou.  „Taky jsme chtěli být důraznější a aktivnější v presinku,“ přidal další důvody.

Faktor štěstí

Bez přízně fotbalového boha se nikdy neobejdete. Zvlášť v bitvách nováčka se špičkovými konkurenty. Zbrojovka ukázala v obou patriích nadstandardní kvalitu, ovšem měla i kus štěstí. Vzpomeňte si na prvních patnáct minut druhé půle proti Spartě. Priskeho výběr přitlačil soupeře před jeho vápno, vyrovnal na 1:1 a vypadalo to, že lehce otočí zápas. Jenže místo toho inkasoval druhý úder a domácím se vrátila sebedůvěra. V Plzni pro změnu ustáli závěrečný nápor Viktorie, která mocně usilovala o vítězství a Klíma a spol. urputně bránili remízu. Navíc „Flinta“ chytla třetí tým minulé sezony v době herní i vztahové krize, čehož využila. „Překvapilo mě, že nás domácí nechali za stavu 1:0 hrát a nebyli aktivnější,“ podivil se Svědík.

Vašulínovy extra trefy

Jak si představíte typický gól Daniela Vašulína? Hlavička nebo střela z vápna, z blízké vzdálenosti k bráně. Po standardce, centru, závaru. Jenže posila z Plzně umí víc. Proti Spartě i Plzni se urostlý útočník trefil po sólu z poloviny hřiště, kdy dvakrát jednoduše, chladnokrevně zakončil. Pokaždé po přihrávce Tadeáše Vachouška. A pozor, všimli jste si, že vůbec není pomalý? Natáhl krok, předkopl si míč a obráncům ukázal záda. Skvělá práce. V každém zápase však takhle určitě skórovat nebude, soupeři si už dají větší pozor. Bude potřeba, aby oprášil své „staré“ zásahy. „Váša cítí důvěru trenéra i spoluhráčů. U útočníků jako je on je to hodně o psychologie, o hlavě,“ poukázal kouč Martin Svědík.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22009:16
2Jablonec22004:16
3Teplice22004:16
4Ml. Boleslav21106:44
5Zbrojovka21104:24
6Hr. Králové21102:14
7Liberec21013:23
8Sparta21014:43
9Baník21011:43
10Olomouc20113:41
11Artis20113:51
12Bohemians20111:31
13Plzeň20112:41
14Slovácko20112:61
15Pardubice20021:40
16Zlín20021:40
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