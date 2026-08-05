Liga očima fanoušků: Chorého ve Slavii zpět nechtějí, sestava Plzně vytažená z klobouku
Druhé kolo fotbalové Chance Ligy napovědělo, kdo si jak v nové sezoně bude stát. Starosti Martina Hyského v Plzni pokračují, sestavu si prý snad trenér tahá z klobouku. To na Slavii je na hřišti vše zalité sluncem, přesto panuje rozporuplný pocit z blížícího se návratu Tomáše Chorého. Baníku vydržela naděje jen deset minut a na Spartě slaví výhru nad Lyonem, při které se ukázaly posily i charakter Lukáše Haraslína. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a serveru iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Trávník pro cyklokros a vzestupná tendence
Začnu pozitivně, příchody do kádru jsou. Roman Květ je hráč do základní sestavy a hned v prvním utkání to předvedl. Bohužel na ne úplně pěkném trávníku. Trapas. Celá fotbalová obec viděla a baví se tím, že kromě standardně neutřeného prachu na zábradlích a sedačkách máme trávník na úrovni trasy pro cyklokros.
A zase na příjemnou vlnu. Proti Hradci jsme viděli výkon na vzestupné tendenci oproti prvnímu kolu. I bez Aleše Čermáka. Extra motivovaný Vašek Pilař bude velká posila. Pokud mu nasazení a zdraví vydrží, máme na zelenobílé poměry fakt rozdílového hráče. V prvním poločase byla Bohemka lepší. O přestávce Hradec vystřídal, protože má kým, a miska vah se otočila. Závěrem plichta, kterou musíme brát.
Tvrdím, že výkon se zvedá, ale v bráně mám už podruhé pocit, že Frühwald se na začátku sezony nepotkal s formou a o rozehrávce se vůbec nechci bavit. Stále je na čem pracovat a už ve třetím kole nás čeká jeden z klíčáků. Ve Zlíně je třeba bodovat, ideálně vyhrát, tak snad křivka bude stoupat. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Dva rychlé rohy a bylo po zápase…
Po výhře ve Zlíně se nás, fanoušků Baníku, zmocnily lehký optimismus a víra v to, že by tato sezona přece jen nemusela být špatná. S námi to tak často je: stačí málo a už se vidíme (skoro) ve hře o titul. Ne nadarmo se u nás říká, že „věříme a věřit budem“. Proto i očekávání před zápasem se Slavií byla poměrně optimistická, alespoň v mém okolí snad všichni (včetně mě) věřili v to, že nějaké body urveme.
Bohužel uplynulo deset minut a bylo po nadějích. Stačilo neuhlídat dva rohové kopy, přitom do té doby Slavia kopala snad tři, kdežto my asi šest. Musím uznat, že je ale zahrála výborně a v našem postavení to bylo prakticky neubránitelné. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal, nějaké šance jsme si i vytvořili, a tak konečný výsledek 0:4 je pro nás podle mě příliš krutý.
Už se těším do Hradce. A jako správný fanoušek Baníku věřím, že domů nepojedeme s prázdnou. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
Leklé ryby. Jsme v období Sparty před Priskem
Zprvu to se Zbrojovkou ještě vypadalo vcelku slušně, i když bych si proti nováčkovi představoval větší tlak. Sestava? Jako když trenér náhodně tahá lístky z klobouku. Podle toho opět vypadala týmová (ne)souhra připomínající stále spíš soustředění. Gól Kabonga byl fajn, ale postupně jsme přenechali otěže Zbrojovce. Pomohla si námi nevyužívaným Vašulínem, potrestala nás z brejku. Nechápu – trenéři ani hráči se asi nedívali na Brno se Spartou, kde dal stejný gól.
Pokus o závěrečný tlak byl marný, dokonce jsme opět netrefili bránu. Proti kamarádům z Brna tak můžeme být rádi za remízu. Nevím, kam až to musí zajít. Vůbec se netěším do Teplic, to zase bude boj o život. Bojím se, že hra bude opět tristní. Přišlo mi, že až na Červa a Ladru vlastně nikdo nešel do plných, abychom vyhráli. Jako kdyby nechtěli táhnout za trenéra, což je hrozné. Začínám se obávat, že ani změna na lavičce nepomůže.
Typologicky máme spíš leklé ryby. Jenom impulzivní Červ nestačí, zvlášť když ho úplně neberou ostatní v kabině. Připomíná mi to období Sparty před Priskem…
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
Slavia skautuje pro Spartu. Chorý, nebo Brunes?
Druhý zápas – a druhé exkluzivní představení. Dva zápasy, devět gólů, a to se ještě blíží návrat nejlepšího střelce poslední sezony Tomáše Chorého. Napsalo se toho o něm až až, ale stejně mi to nedá. Řeknu to na rovinu: Ve Slavii jsem ho nechtěl a vlastně jsem ho nikdy tak úplně nepřijal. Jeho sportovní přínos je nesporný, těžko jsem mu ale zapomínal dřívější prohřešky a minulá sezona potvrdila, že jeho proměna byla jen dočasná. Proto jsem uvítal rázné vyjádření Jaroslava Tvrdíka, že za Slavii už nenastoupí.
Brzy se ale ukázalo, že tentokrát si předseda ukousl příliš velké sousto. Chorý ve Slavii zůstává, určitě opět dá spoustu gólů, ovšem já se z nich vždycky budu radovat s trochu smíšenými pocity. Navíc se opět nedozvíme, jakého snajpra by dokázalo najít naše skautingové oddělení.
Z jeho práce nakonec těží Sparta, která po Slavii dojídá drobečky a přivádí útočníky, jejichž příchod jsme z různých důvodů nedotáhli. U Rrahmaniho to vyšlo tak napůl, jak to asi dopadne s Brunesem? Bude mít na konci sezony víc gólů on, nebo (ne)polepšený hříšník Chorý?
Alois Veliký. 34 let, editor
Sparta Praha
Herně jdeme nahoru, Macek je výborná koupě!
Utkání se Zlínem naznačilo zlepšení v herním projevu. Začali jsme dobře, brzy šli do vedení. Neproměněná penalta, vyrovnávací branka soupeře, ani chyby Ševínského a Surovčíka nás nepoložily. Tolik zdůrazňovaná křehkost mužstva, zdá se, je minulostí.
Možná to byl také začátek toho, že tým si věří, což později potvrdili pánové Brunes a proměněnou penaltou Karabec. Opravdová zkouška přišla až v úterý, v předkole nemistrovské části Ligy mistrů. Tipoval jsem naši výhru o jeden gól, stalo se. Konečný výsledek mohl být také 4:2 v náš prospěch, pokud bychom si lépe pohlídali dva těsné ofsajdy a soupeř proměnil penaltu.
Všichni hráči ve vedru podali velmi dobrý výkon, nikoho nelze zvlášť vyzdvihnout. I když dva přece jenom ano: Macka, který se ukázal jako výborná kupě, a Suchomela, že se nepos… po vlastním gólu. Plus uznání pro Priskeho za odvahu při nominaci na utkání. Třeba to bude náš kapitán, který v odvetě předvede mimořádný výkon. Takže pochvala i pro Haraslína, jak přijal rozhodnutí trenéra, prostě profík.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2
Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3
Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4
Ml. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5
Zbrojovka
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Hr. Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7
Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Sparta
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9
Baník
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11
Artis
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12
Bohemians
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|13
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|14
Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15
Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16
Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
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