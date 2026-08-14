Důvody, proč Zlín tápe: nováčkovská aura je pryč, Cupák už nezáří a chybí střelec
Před rokem pršela za nováčka chvála za skvělý start. Poprvé prohrál až v pátém kole. Letos hned od začátku čelí Zlín výsledkové i herní krizi. V číslech: 3 zápasy, 0 bodů, skóre 1:6. Červenkův výběr prohrál oba domácí duely s týmy, které měly být na srovnatelné úrovni, k tomu byl poměrně daleko od úspěchu na Spartě. Deník Sport a web iSport nabízí pět důvodů, proč to dvanáctému celku minulé sezony Chance Ligy nešlape.
Sterilní ofenziva
Jako jediný se zatím trefil Daniel Šmiga. Nový útočník z Příbrami vyrovnával na Spartě po hrubce soupeřovy obrany, vypracovaný gól zatím Zlín na podzim nevstřelil. Ani ze standardní situace, což bývá silná stránka mužstva s řadou vysokých hráčů. Šancí ze hry je málo, ty největší zahodil proti Baníku záložník Tom Ulbrich. Typický střelec v kádru chybí. Stejně tak dlouhodobě schází v kádru borec schopný skórovat ránou z dálky, z přímého kopu.
Cupák už nezáří
Vzpomínáte si, jak Michal Cupák před rokem vletěl do nejvyšší soutěže? Sedmadvacetiletý záložník, jenž přišel na poslední chvíli na zkoušku z Kroměříže, po dvě třetiny podzimní části oslňoval. Kreativní hrou, běžeckými daty a hlavně čísly. Nakonec se zastavil na bilanci 7+3. Na prvoligového nováčka úžasná bilance, ovšem už na jaře výrazně přibrzdil. Soupeři si na něj dávali větší pozor, body za góly a asistence najednou nepřibývaly. V nové sezoně byl v základu jen na Spartě, naposledy proti Bohemians nedostal ani minutu. Přednost má nyní Tom Ulbrich.
Kvalita kádru
Loni na podzim tehdejší nováček „overperformoval“, čili vykazoval lepší výsledky, než jakým odpovídaly hra a data. Na jaře už tahle aura zmizela a nakonec byli v klubu šťastní za záchranu a dvanácté místo. Reálně na víc nebylo a nebude ani v novém ročníku. Zlín nenaskočil na vlnu masivních investic do kádru a infrastruktury. V létě sice sympaticky a nezbytně omladil tým, ovšem na úkor okamžité pomoci na hřišti. Z nových hráčů získali místo v základu zatím jen Ghaňan Frank Appiah, který zaujal, plus obránce Ondřej Kukučka, host ze Sparty.
Kdo je první útočník?
V hierarchii útočníků se nevyzná ani kouč Bronislav Červenka. Byť by měl moc rád jasno koho preferovat. Jasná jednička na hrotu není. V každém kole rozjížděl zápas někdo jiný. V prvním Daniel Šmiga, ve druhém Stanley Kanu a naposledy proti Bohemians byl ve startovací jedenáctce veterán Tomáš Poznar. Kouč se rozhoduje podle typologie utkání a protivníka. Vypadá to, že hledání optimální varianty bude pokračovat dál. Možná celou sezonu.
Tým kosí zranění
Od prvního kola vybírá trenér z omezeného počtu hráčů. Na marodce bylo proti Baníku hned více než pět borců. Dlouhodobě je mimo hru kapitán Jakub Jugas, zatím ani minutu nemohli odehrát Joss Didiba, David Machalík, Kristers Penkevics a Prince Emmanuel Chibuzor. Jediný start zapsal po vleklém zranění Michal Fukala, doléčoval se Jakub Kolář. Dvakrát nuceně absentoval stoper Prince Mukuba, jenž si přinesl do Česka trest za vyloučení v nižší francouzské soutěži. Jedno utkání vynechal kvůli nemoci Cletus Nombil. Optimální sestava se dál hledá.
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- 3:08.4%
- 1:18.3%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
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