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Jak Trpišovský skládá sestavu Slavie: promyšlená rotace a silná osa týmu

Hráči Slavie a jejich radost
Hráči Slavie a jejich radostZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Slávisté slaví gól
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Albert Labík naskočil za Slavii jen v úvodním kole proti Slovácku, kde odehrál druhý poločas
Lukáš Provod v osobním souboji
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Slovo rotace ke Slavii sedí. K Jindřichu Trpišovskému dvojnásob. V minulosti byl za časté změny v sestavě silně kritizovaný. Hlavně v netitulové sezoně 2022/23. „Vůbec netuším, v jaké sestavě bude Slavia hrát,“ nechápavě kroutil hlavou Vladimír Šmicer. Možná netuší dodnes, základní jedenáctka se pořád neodhaduje snadno, ale přece jen se změny dějí promyšleněji a s větším důrazem na detail. Realizační štáb „sešívaných“ se nad složením týmu pro první kolo zamýšlel téměř dva měsíce dopředu.

Bylo jaro 2023. Slavia se v lize kymácela ze strany na stranu. Doma body pravidelně sbírala, venku ale o ně přicházela. Podle mnohých odborníků za to mohly nadměrné veletoče se sestavou. Za všechny to na stránkách deníku Sport shrnul Vladimír Šmicer. „Já tvrdím, že mužstvo tím ztrácí kvalitu. O konstantním výkonu se nemusíme ani bavit. Nedělá to dobrotu. Hlavně samotní hráči se v tom nemohou cítit komfortně,“ pálila do živého fotbalová legenda. Ostrým názorem korespondujícím s hlasem lidu nesmírně naštvala Jaroslava Tvrdíka. Ale to je jiný příběh.

Faktem je, že Slavia skončila sezonu bez titulu. Tehdy podruhé v řadě. V klubu nepanovala dobrá nálada. I kvůli rotační strategii. Od té doby je u Trpišovského vidět posun v myšlení. Omyly si uvědomil. Začal se víc soustředit na vytvoření silné osy týmu, kterou staví takřka bezvýhradně. Ano, hráče točí dál, ovšem sedm a více změn už nedělá. Nese to ovoce. V této sezoně Slavia útočí na titulový hattrick. 

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