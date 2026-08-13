Proč se Sparta trápí? Důvodem je křehkost v obraně, omezené možnosti i slabé místo
Herní nedostatky, kritická čísla i mezery v kádru. Sparta ještě měsíc před uzavřením přestupového okna čelí problémům, které se sportovnímu vedení a trenérovi Brianu Priskemu nedaří dlouhodobě vyřešit. Jde současně o důvody, proč Letenští po třech ligových kolech ztrácejí šest bodů na vedoucí Slavii.
Snadno zranitelní
Ani Brian Priske, expert na defenzivu, zatím po návratu na Letnou nepřišel na to, jak snížit počet inkasovaných gólů. Sparta jich dostala po třech ligových kolech už šest, v průměru tedy dva na jedno utkání. „To je špatné, musíme s tím něco dělat,“ láteřil obránce Zelený. Jenže o to se Pražané pokoušejí dlouhodobě. Srážejí je chyby a především nezodpovědnost individualit, což je v jiných mužstvech neodpustitelné. V Brně inkasovali po ztrátě Sochůrka, ve Zlíně zaváhal Ševínský, v Mladé Boleslavi se nechal obejít Guddal. Podobně se hráči zachovali i v úterý proti Lyonu. Karabec přišel o míč a následně Surovčík neudržel Tolissovu střelu. Před Ševínského červenou kartou zaváhal i zkušený Sörensen. Stále tak platí: Sparta je křehká.
Kvalita šancí
Už v minulé sezoně držela balon (v průměru přes 63 %), ale oproti Slavii, českému mistrovi, zaznamenala ve statistice očekávaných gólů (xG) hodnotu o 0,56 nižší. Sparta se často spoléhala na genialitu Haraslína, který je už definitivně pryč. Jak ukázal start sezony, ani v ofenzivní fázi se ještě nevyléčila. Nejvíc to bylo vidět v minulém kole proti Boleslavi. „Máme spoustu průniků do vápna, ale žádná pořádná zakončení. Nemůžeme se takhle v prvním poločase prezentovat. Byli jsme sice dost na balonu, ale v konečném důsledku jsme měli jen jednu zblokovanou střelu Mercada,“ stěžoval si Priske. Momentálně Letenští mají xG v průměru na jedno utkání 1,92 (Slavia 3,06).
Omezené stoperské možnosti
Jaká je situace u konkurenta: Slavia má armádu stoperů. Těžko říct, kteří z nich jsou nejsilnější. Zima, N´Guessan, Holeš, Chaloupek, Konečný, Vlček či Halinský – ano, to už je solidní výběr. Na druhé straně trenér Priske v odvetě proti Lyonu (0:3) reagoval na Ševínského vyloučení tím, že dal leváka Zeleného na pozici pravého stopera. V úvahu pak přicházel už jen Vitályos, s nímž se počítá spíš na levý kraj. Dánský kouč zkrátka neměl z čeho vybírat, což trvá dlouhodobě. Možnosti rozšiřuje nováček Guddal (nemohl hrát evropská předkola), jinak se čeká na zraněné trio Uchenna, Martinec a Vydra (ideálně však hraje na šestce).
Slabé místo
Měli přes léto posílit, ideálně na každé pozici, ale na pravé straně obrany došlo k opaku. Suchomelovi se jarní hostování v Hradci Králové vydařilo, dal dva góly a dopředu bylo jasné, že se vrátí zpátky do Sparty. V ní vytvořil konkurenční dvojici spolu s Kadeřábkem. V české lize se prostřídali, ale proti Lyonu už dostal přednost v obou případech. V odvetě narazil na silného křídelního hráče Fofanu. „Obrovská kvalita na míči a rychlost,“ uznal po zápase. Sám ale na lajně neukázal evropské zbraně, jakými jsou dynamika, centry a odvaha jít jeden na jednoho. Jiné to bylo v minulém soutěžním ročníku u Preciada i Sonneho.
Konzistentnost
Výsledkové krize se zkrátka opakují, a to až podezřele často. V minulé sezoně Spartě spadl řetěz poprvé na začátku října, podruhé pak v březnu. Momentálně si Priske a spol. vybírají slabší chvíle hned na startu nové sezony. Mužstvu schází sebevědomí, sráží ho neustále individuální chyby a zejména výkonnostní výkyvy u jednotlivců. Jeden příklad za všechny: Mercado zahrál nadstandardně v prvním utkání proti Lyonu, následně výkonnostně selhal v první půli proti Mladé Boleslavi. Vypadal až nezaujatě. „On i Alcócer mají za sebou dobré zápasy, ale nejsem si jistý, že jsou připravení na českou ligu, kde musejí hrát nahoru a dolů. Za mě zkrátka nemají konzistenci,“ zdůraznil expert David Kobylík.