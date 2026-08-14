Data nelžou, Baník už musí zabrat. Pomůže si Skuhravý proti Artisu zkušenými?
Trenér Roman Skuhravý miluje data. Jak je libo: Baníku to v úvodu sezony zatím nefunguje ani vzadu, ani vpředu, dle analytické metriky xGD (očekávaný rozdíl ve skóre na základě svých vytvořených šancí a na základě šancí soupeře) je s hodnotou -1,3 momentálně nejhorší v lize. Ostrava není nebezpečná, ale je křehká. Domácí duel s Artisem dostává rázem punc nebývalé důležitosti a podle názoru iSportu už po zvláštních experimentech není na co čekat s nasazením zkušené čtveřice, která dohromady v první české lize nasbírala 932 startů. Co na to svérázný kouč?
Odstavený kapitán
- Michal Frydrych (stoper, 36 let)
- V této sezoně: 1 zápas/1 minuta
Přišel o kapitánskou pásku i místo v sestavě, prodloužení smlouvy navzdory dvouměsíčnímu jednání taky ještě oznámeno nebylo. Je zřejmé, že i Michal Frydrych, jenž se v květnu vydatnou měrou zasloužil o záchranu nejvyšší soutěže, dojíždí na novou omlazovací vizi Baníku.
Nicméně vzhledem ke dvěma prohrám, trestu Jevgenije Skyby, problémům s důrazem a nabíráním protihráčů ve vlastním vápně včetně standardních situací se návrat Frydrycha do základu nabízí. Slezané potřebují zlepšit nejen agresivitu, ale i celkovou organizaci, jež zatím působí dosti chaoticky. Navíc zkušený stoper umí být produktivní, jak ukázal v závěru minulé sezony.
Otázkou je, zda nebude chtít trenér Roman Skuhravý nahradit vyloučeného Ukrajince krajanem Maksymem Djačukem a dostat tím letní posilu poprvé do zápasové praxe. Zvažovat bude realizační tým Ostravy samozřejmě i rychlost, dynamika většiny ofenzivních hráčů Artisu je na tuzemské poměry nadstandardní.
Starý dobrý střed
- Jiří Boula (defenzivní záložník, 27 let)
- V této sezoně: -
Nebýt zranění kotníku v posledním týdnu před ostrým startem, figuroval Jiří Boula v základní sestavě už ve Zlíně. Odehrály se další dva zápasy a držák posledních ročníků stále nenastoupil. V Hradci Králové už však byl alespoň na lavičce náhradníků, nedělní start je takřka jistý.
Boula může pomoct při sběru odražených balonů, ve kterých ve vzájemných zápasech kralovali Cletus Nombil, Michal Sadílek a Vladimír Darida, i s organizací zbytkové obrany, což je v úvodu sezony velký trabl FCB. Roan Nogha by se zasunul o patro níž, kouč Roman Skuhravý stejně vidí Kamerunce spíš jako centrálního konstruktivního stopera než šestku v záloze.
Zabrzděná levá strana
- Daniel Holzer (levý wingbek, 30 let)
- V této sezoně: 3 zápasy/242 minut
Vlasij Sinjavskij je oblíbencem Romana Skuhravého, což není nic proti ničemu. Trenér ho zařadil mezi kapitánskou trojici a na levé straně zálohy mu bezmezně věří. Problém je v tom, že Estonec má na rozdíl od vydařeného období v Bohemians za půl roku v Ostravě (bez baráže) bilanci 0+0, nevytváří ani šance. A směrem dozadu se svými jinými dovednostmi pochopitelně rovněž není tak pevný, jak by potřeboval pod ním operující odchovanec Jiří Míček, který v lize teprve začíná.
Skuhravý často mluví o tom, jak je spokojený s fungováním levé vertikály, i v Hradci Králové chválil Sinjavského nebezpečnost, nicméně čísla nelžou. Přitom realizační tým má kam sáhnout, na šanci od začátku čeká stálice Daniel Holzer. Ortodoxní levák by lajně přinesl zase jinou dynamiku a jinak kroucený centr, útočníci potřebují servis ve vápně.
V hierarchii za Gningem
- Václav Jurečka (útočník, 32 let)
- V této sezoně: 2 zápasy/110 minut
Minule v Hradci Králové nepřekvapilo až tak to, že Václav Jurečka vypadl ze základní sestavy Baníku, ale fakt, že všichni čtyři jeho konkurenti z útoku se postupně dostali do hry. On jediný celý zápas proseděl na lavičce a sledoval porážku 1:2.
Jurečku dlouho mrzelo, že jej trenér Roman Skuhravý před devíti lety nepostavil do finále MOL Cupu, které nakonec jejich Opava prohrála se Zlínem, ale to je historie. Teď jsou v Baníku a tradiční klub na ně spoléhá jako na dvě klíčové osobnosti.
Jak moc spoléhá Skuhravý na Jurečku, naznačí neděle. Ačkoli Abdallah Gning čeká na gól pět měsíců, zatím pravidelně dostává od úvodní minuty přednost Afričan. S Frydrychem, Boulou, Holzerem, Jurečkou a podhroty Kubalou a Kohútem je možná čas vsadit na zkušené české jádro.
Sestava na Artis se zkušenými
Jedlička
Frydrych - Nogha - Míček
Bewene - Boula - Musák - Holzer
Kohút - Kubala
Jurečka
Los do reprezentační pauzy
- 4. kolo: Baník-Artis
- 5. kolo: Jablonec-Baník
- 6. kolo: Baník-Olomouc
- 7. kolo: Mladá Boleslav-Baník
- 8. kolo: Baník-Pardubice
- 9. kolo: Slovácko-Baník
- 1:111.6%
- 1:09.9%
- 2:19.9%
- 2:09.5%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu