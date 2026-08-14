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Data nelžou, Baník už musí zabrat. Pomůže si Skuhravý proti Artisu zkušenými?

Baník prohrál se Slavií vysoko 0:4
Baník prohrál se Slavií vysoko 0:4Zdroj: Profimedia.cz
Roman Skuhravý s Baníkem v Hradci body nezískal
Radost hráčů Baníku
Tradičně jistý Adam Zadražil
Akrobatické zakončení Abdullahiho Umara
Mick van Buren se probíjí obranou Baníku
Tom Slončík v akci
Mick van Buren se probíjí obranou Baníku
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Trenér Roman Skuhravý miluje data. Jak je libo: Baníku to v úvodu sezony zatím nefunguje ani vzadu, ani vpředu, dle analytické metriky xGD (očekávaný rozdíl ve skóre na základě svých vytvořených šancí a na základě šancí soupeře) je s hodnotou -1,3 momentálně nejhorší v lize. Ostrava není nebezpečná, ale je křehká. Domácí duel s Artisem dostává rázem punc nebývalé důležitosti a podle názoru iSportu už po zvláštních experimentech není na co čekat s nasazením zkušené čtveřice, která dohromady v první české lize nasbírala 932 startů. Co na to svérázný kouč?

Odstavený kapitán

Přišel o kapitánskou pásku i místo v sestavě, prodloužení smlouvy navzdory dvouměsíčnímu jednání taky ještě oznámeno nebylo. Je zřejmé, že i Michal Frydrych, jenž se v květnu vydatnou měrou zasloužil o záchranu nejvyšší soutěže, dojíždí na novou omlazovací vizi Baníku.

Nicméně vzhledem ke dvěma prohrám, trestu Jevgenije Skyby, problémům s důrazem a nabíráním protihráčů ve vlastním vápně včetně standardních situací se návrat Frydrycha do základu nabízí. Slezané potřebují zlepšit nejen agresivitu, ale i celkovou organizaci, jež zatím působí dosti chaoticky. Navíc zkušený stoper umí být produktivní, jak ukázal v závěru minulé sezony.

Otázkou je, zda nebude chtít trenér Roman Skuhravý nahradit vyloučeného Ukrajince krajanem Maksymem Djačukem a dostat tím letní posilu poprvé do zápasové praxe. Zvažovat bude realizační tým Ostravy samozřejmě i rychlost, dynamika většiny ofenzivních hráčů Artisu je na tuzemské poměry nadstandardní.

Starý dobrý střed

  • Jiří Boula (defenzivní záložník, 27 let)
  • V této sezoně: -

Nebýt zranění kotníku v posledním týdnu před ostrým startem, figuroval Jiří Boula v základní sestavě už ve Zlíně. Odehrály se další dva zápasy a držák posledních ročníků stále nenastoupil. V Hradci Králové už však byl alespoň na lavičce náhradníků, nedělní start je takřka jistý.

Boula může pomoct při sběru odražených balonů, ve kterých ve vzájemných zápasech kralovali Cletus Nombil, Michal Sadílek a Vladimír Darida, i s organizací zbytkové obrany, což je v úvodu sezony velký trabl FCB. Roan Nogha by se zasunul o patro níž, kouč Roman Skuhravý stejně vidí Kamerunce spíš jako centrálního konstruktivního stopera než šestku v záloze.

Zabrzděná levá strana

  • Daniel Holzer (levý wingbek, 30 let)
  • V této sezoně: 3 zápasy/242 minut

Vlasij Sinjavskij je oblíbencem Romana Skuhravého, což není nic proti ničemu. Trenér ho zařadil mezi kapitánskou trojici a na levé straně zálohy mu bezmezně věří. Problém je v tom, že Estonec má na rozdíl od vydařeného období v Bohemians za půl roku v Ostravě (bez baráže) bilanci 0+0, nevytváří ani šance. A směrem dozadu se svými jinými dovednostmi pochopitelně rovněž není tak pevný, jak by potřeboval pod ním operující odchovanec Jiří Míček, který v lize teprve začíná.

Skuhravý často mluví o tom, jak je spokojený s fungováním levé vertikály, i v Hradci Králové chválil Sinjavského nebezpečnost, nicméně čísla nelžou. Přitom realizační tým má kam sáhnout, na šanci od začátku čeká stálice Daniel Holzer. Ortodoxní levák by lajně přinesl zase jinou dynamiku a jinak kroucený centr, útočníci potřebují servis ve vápně.

V hierarchii za Gningem

Minule v Hradci Králové nepřekvapilo až tak to, že Václav Jurečka vypadl ze základní sestavy Baníku, ale fakt, že všichni čtyři jeho konkurenti z útoku se postupně dostali do hry. On jediný celý zápas proseděl na lavičce a sledoval porážku 1:2.

Jurečku dlouho mrzelo, že jej trenér Roman Skuhravý před devíti lety nepostavil do finále MOL Cupu, které nakonec jejich Opava prohrála se Zlínem, ale to je historie. Teď jsou v Baníku a tradiční klub na ně spoléhá jako na dvě klíčové osobnosti.

Jak moc spoléhá Skuhravý na Jurečku, naznačí neděle. Ačkoli Abdallah Gning čeká na gól pět měsíců, zatím pravidelně dostává od úvodní minuty přednost Afričan. S Frydrychem, Boulou, Holzerem, Jurečkou a podhroty Kubalou a Kohútem je možná čas vsadit na zkušené české jádro.

Sestava na Artis se zkušenými

Jedlička

Frydrych - Nogha - Míček

Bewene - Boula - Musák - Holzer

Kohút - Kubala

Jurečka

Los do reprezentační pauzy

  • 4. kolo: Baník-Artis
  • 5. kolo: Jablonec-Baník
  • 6. kolo: Baník-Olomouc
  • 7. kolo: Mladá Boleslav-Baník
  • 8. kolo: Baník-Pardubice
  • 9. kolo: Slovácko-Baník

Průběh zápasu · Chance Liga · 4. kolo
Baník Ostrava
ne 16. 8.
0:0
Živě
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Baník
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.6%
  • 1:09.9%
  • 2:19.9%
  • 2:09.5%
Predikce aktualizována: 15. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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