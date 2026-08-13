Footcast: Ztratí Slavia poprvé body v Liberci? Nahradí Alcócer kapitána Haraslína?
Je před námi nekompletní 4. kolo české ligy. Neúplné, protože je minimálně jeden víkendový zápas odložený. Duel Zbrojovky s Hradcem se bude hrát 2. září. Pokud Jablonec postoupí do play off Konferenční ligy přes lotyšský RFS, svůj nedělní zápas v Ďolíčku si také přeloží. Do akce jinak půjdou smutní favorité posledních kol Sparta i Plzeň. Tým Briana Priskeho už dvakrát prohrál. Západočeši stále čekají na první ligové vítězství. V nové epizodě Footcast Preview debatovali Jakub Podaný, David Sobišek a Pavel Šulek ze sázkové kanceláře Fortuna o tom, jak by mohlo vypadat následující víkendové kolo.
Zápas kola: FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha
Všichni tajně doufají v naplnění příběhu Jan Bořil vs Slavia. Liberecký obránce nedohrál poslední utkání se Zbrojovkou a doba léčení není známá. Bývalý slávistický kapitán a pětinásobný mistr ligy neodcházel z Edenu zrovna v dobrém a byl by to zajímavý střet. Slavii bude poprvé po vypršení trestu k dispozici Tomáš Chorý, ale Mojmír Chytil se dostal do velké pohody. Liberec hraje v tomto ročníku velmi dobře, má pevnou defenzivu a v přechodu do ofenzivy je velmi nepříjemný. Ztratí Slavia poprvé v této sezoně ligové body?
Hráč ke sledování: Josimar Alcócer (Sparta Praha)
Lukáš Haraslín je pryč a Alcócerovi se otevřela pozice na levém křídle, kde nejvíc válel v belgickém Westerlo. V evropských pohárech naznačuje potenciál víc než v české lize a teď ho Sparta potřebuje o to víc. Zatím na svůj premiérový kanadský bod stále čeká a něco nám říká, že by mohl úřadovat v sobotu proti Teplicím.
Je před námi čtvrté ligové kolo! Ztratí Slavia poprvé v tomto ročníku body v Liberci? Jak si povede Sparta bez Haraslína, Kuchty a Vindahla, kteří v týdnu Letnou opustili. Dokáže Plzeň porazit Zlín a připsat si první vítězství v ligové sezoně? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 21.00.
|Zápas
|1
|0
|2
So 15. 8. 17:00
SpartaTeplice
|65%
|21%
|14%
So 15. 8. 17:00
PardubiceMl. Boleslav
|37%
|26%
|37%
So 15. 8. 17:00
SlováckoOlomouc
|30%
|28%
|42%
So 15. 8. 20:00
PlzeňZlín
|72%
|17%
|11%
Ne 16. 8. 15:00
BaníkArtis
|58%
|23%
|18%
Ne 16. 8. 20:00
LiberecSlavia
|17%
|23%
|59%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu