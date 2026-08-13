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Footcast: Ztratí Slavia poprvé body v Liberci? Nahradí Alcócer kapitána Haraslína?

Mojmír Chytil se raduje se spoluhráči
Mojmír Chytil se raduje se spoluhráčiZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Lukáš Provod v osobním souboji
Mojmír Chytil a jeho gólová radost
Kouč Pardubic Jan Trousil během zápasu v Edenu
Gólová radost hráčů Slavie
Slávisté slaví gól
Pardubice se radují z gólu
Hráči Slavie a jejich radost
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iSport.cz
Chance Liga
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Je před námi nekompletní 4. kolo české ligy. Neúplné, protože je minimálně jeden víkendový zápas odložený. Duel Zbrojovky s Hradcem se bude hrát 2. září. Pokud Jablonec postoupí do play off Konferenční ligy přes lotyšský RFS, svůj nedělní zápas v Ďolíčku si také přeloží. Do akce jinak půjdou smutní favorité posledních kol Sparta i Plzeň. Tým Briana Priskeho už dvakrát prohrál. Západočeši stále čekají na první ligové vítězství. V nové epizodě Footcast Preview debatovali Jakub Podaný, David Sobišek a Pavel Šulek ze sázkové kanceláře Fortuna o tom, jak by mohlo vypadat následující víkendové kolo.

Zápas kola: FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha

Všichni tajně doufají v naplnění příběhu Jan Bořil vs Slavia. Liberecký obránce nedohrál poslední utkání se Zbrojovkou a doba léčení není známá. Bývalý slávistický kapitán a pětinásobný mistr ligy neodcházel z Edenu zrovna v dobrém a byl by to zajímavý střet. Slavii bude poprvé po vypršení trestu k dispozici Tomáš Chorý, ale Mojmír Chytil se dostal do velké pohody. Liberec hraje v tomto ročníku velmi dobře, má pevnou defenzivu a v přechodu do ofenzivy je velmi nepříjemný. Ztratí Slavia poprvé v této sezoně ligové body?

Hráč ke sledování: Josimar Alcócer (Sparta Praha)

Lukáš Haraslín je pryč a Alcócerovi se otevřela pozice na levém křídle, kde nejvíc válel v belgickém Westerlo. V evropských pohárech naznačuje potenciál víc než v české lize a teď ho Sparta potřebuje o to víc. Zatím na svůj premiérový kanadský bod stále čeká a něco nám říká, že by mohl úřadovat v sobotu proti Teplicím.

Je před námi čtvrté ligové kolo! Ztratí Slavia poprvé v tomto ročníku body v Liberci? Jak si povede Sparta bez Haraslína, Kuchty a Vindahla, kteří v týdnu Letnou opustili. Dokáže Plzeň porazit Zlín a připsat si první vítězství v ligové sezoně? Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 21.00.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
SpartaTeplice
So 15. 8. 17:00
65%21%14%
PardubiceMl. Boleslav
So 15. 8. 17:00
37%26%37%
SlováckoOlomouc
So 15. 8. 17:00
30%28%42%
PlzeňZlín
So 15. 8. 20:00
72%17%11%
BaníkArtis
Ne 16. 8. 15:00
58%23%18%
LiberecSlavia
Ne 16. 8. 20:00
17%23%59%
Predikce aktualizována: 15. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

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