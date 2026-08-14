Pravděpodobné sestavy: Slavia se Schranzem v základu. Bude na hrotu Sparty opět Vojta?
Fotbalová Chance Liga pokračuje čtvrtým kolem, jak můžou vypadat sestavy? Slavia by do základní jedenáctky mohla poprvé v letošní sezoně vyslat Ivana Schranze. Pošle Sparta na hrot znovu Matyáše Vojtu? A jak by mohly vypadat sestavy dalších celků? Hrajte iSport Fantasy >>>
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Pardubice své dva poslední domácí zápasy s Mladou Boleslaví zvládly. Kdyby podle Opty proměňovaly v úvodu sezony šance, mají místo nula bodů čtyři a jsou deváté.
Boleslav v minulém kole sestřelila doma Spartu – tento rok podruhé. Po jarní pohárové výhře následoval výjezd na Slovácko a remíza 2:2.
Slovácko v prvních třech kolech posbíralo stejně červených karet (3) jako za celou minulou sezonu. Tým Jana Jelínka má však nejméně žlutých karet, jednu.
Zápasy Sigmy se Slováckem bývají těsnou záležitostí. Hanáci z posledních deseti utkání tohoto soupeře porazili jen jednou o dva góly, v roce 2023.
Sparta zaznamenává nejhorší vstup do sezony od roku 2010/11, ale ještě se nikdy nestalo, že by prohrála třikrát ve čtyřech kolech. S Teplicemi drží 14 zápasů bez prohry.
Teplice zatím rozehrávaly nejvíce rohů v soutěži, přes sedm na zápas. V posledních dvou utkáních na Letné ale posbíraly pouze po jednom.
Plzeň už dvakrát ztratila body v zápase, ve kterém vedla. Proti Teplicím šlo dokonce o první případ nevýhry po vedení 3:0 od derby v roce 2018 (Sparta–Slavia 3:3).
Kouč Bronislav Červenka má s Martinem Hyským stoprocentní bilanci tří výher, byť vždy proti jinému klubu. Porazil jeho Vlašim, Karvinou i Plzeň.
Baník očekává probuzení střelců, ve svém kádru má hned dva hráče, kteří už dle xG měli mít na kontě gól – Vít Škrkoň a Filip Kubala.
Nováček soutěže je křehký. Artis nechá v průměru vystřelit soupeře čtrnáctkrát na zápas, sám je v počtu střel (23) i xG (3,3) předposlední.
Liberec začíná působit jako defenzivní síla. Pouze právě na bránu Slavie lítá méně střel než na tu libereckou (32), přitom má Slovan druhé nejnižší držení míče v lize.
Poslední tři výjezdy Slavie na stadion U Nisy byly bolavé. V průměru na zápasy bylo k vidění 31 faulů a 5 žlutých karet. Vždy ale padl alespoň jeden gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
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