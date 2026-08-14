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Pravděpodobné sestavy: Slavia se Schranzem v základu. Bude na hrotu Sparty opět Vojta?

Pravděpodobné sestavy: Slavia se Schranzem v základu. Bude na hrotu Sparty opět Vojta?
Pravděpodobné sestavy: Slavia se Schranzem v základu. Bude na hrotu Sparty opět Vojta?Zdroj: koláž iSport
Mojmír Chytil se raduje se spoluhráči
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Danijel Šturm v utkání proti Pardubicím
Mojmír Chytil a jeho gólová radost
Gólová radost hráčů Slavie
Slávisté slaví gól
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga pokračuje čtvrtým kolem, jak můžou vypadat sestavy? Slavia by do základní jedenáctky mohla poprvé v letošní sezoně vyslat Ivana Schranze. Pošle Sparta na hrot znovu Matyáše Vojtu? A jak by mohly vypadat sestavy dalších celků? Hrajte iSport Fantasy >>>

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  • Pardubice své dva poslední domácí zápasy s Mladou Boleslaví zvládly. Kdyby podle Opty proměňovaly v úvodu sezony šance, mají místo nula bodů čtyři a jsou deváté.

  • Boleslav v minulém kole sestřelila doma Spartu – tento rok podruhé. Po jarní pohárové výhře následoval výjezd na Slovácko a remíza 2:2.

  • Slovácko v prvních třech kolech posbíralo stejně červených karet (3) jako za celou minulou sezonu. Tým Jana Jelínka má však nejméně žlutých karet, jednu.

  • Zápasy Sigmy se Slováckem bývají těsnou záležitostí. Hanáci z posledních deseti utkání tohoto soupeře porazili jen jednou o dva góly, v roce 2023.

  • Sparta zaznamenává nejhorší vstup do sezony od roku 2010/11, ale ještě se nikdy nestalo, že by prohrála třikrát ve čtyřech kolech. S Teplicemi drží 14 zápasů bez prohry.

  • Teplice zatím rozehrávaly nejvíce rohů v soutěži, přes sedm na zápas. V posledních dvou utkáních na Letné ale posbíraly pouze po jednom.

  • Plzeň už dvakrát ztratila body v zápase, ve kterém vedla. Proti Teplicím šlo dokonce o první případ nevýhry po vedení 3:0 od derby v roce 2018 (Sparta–Slavia 3:3).

  • Kouč Bronislav Červenka má s Martinem Hyským stoprocentní bilanci tří výher, byť vždy proti jinému klubu. Porazil jeho Vlašim, Karvinou i Plzeň.

  • Baník očekává probuzení střelců, ve svém kádru má hned dva hráče, kteří už dle xG měli mít na kontě gól – Vít Škrkoň a Filip Kubala.

  • Nováček soutěže je křehký. Artis nechá v průměru vystřelit soupeře čtrnáctkrát na zápas, sám je v počtu střel (23) i xG (3,3) předposlední.

  • Liberec začíná působit jako defenzivní síla. Pouze právě na bránu Slavie lítá méně střel než na tu libereckou (32), přitom má Slovan druhé nejnižší držení míče v lize.

  • Poslední tři výjezdy Slavie na stadion U Nisy byly bolavé. V průměru na zápasy bylo k vidění 31 faulů a 5 žlutých karet. Vždy ale padl alespoň jeden gól.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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