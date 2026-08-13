Z Edenu přes Anglii na Letnou. Sparta řeší příchod bývalého slávisty Juráska
Česká liga se nejspíš dočká velmi třaskavého transferu. Sparta momentálně usiluje o příchod Matěje Juráska, bývalého slávisty, který strávil poslední rok a půl v anglickém Norwichi. Má se řešit hostování s opcí na trvalý přestup. Jako první o tom informoval server inFotbal, redakční zdroje jednání potvrzují.
V posledních týdnech komentoval pohyby v kádru Sparty poměrně často. Naposledy se k nim trenér Brian Priske vyjádřil po úterním konci v kvalifikaci Ligy mistrů. V útrobách stadionu Lyonu řekl následující: „Je pravděpodobné, že se něco stane. Ale kdo a kdy přijde, to vám nemůžu říct. To zůstane uvnitř klubu.“
Odpovědi už jsou ale venku.
Letenští se při hledání náhrady za Lukáše Haraslína, který zamířil do Saúdské Arábie, zadívali na velmi překvapivé místo. V současné době dotahují příchod Matěje Juráska, který momentálně působí v anglickém Norwichi. Přitom vedení sportovního úseku ho údajně mělo na seznamu potenciálních posil už delší dobu.
Karvinský odchovanec by zvýšil konkurenci na křídlech, kde jsou momentálně prvními volbami Josimar Alcócer a John Mercado. Další možnosti představují Garang Kuol a Joao Grimaldo. Oba však nemají na startu nové sezony velké herní vytížení. Ani se dosud v pražském klubu výrazněji neprosadili.
Proto Sparta na přestup tlačí. Podle informací serveru inFotbal je velmi pravděpodobné, že stále dvaadvacetiletý ofenzivní hráč dorazí do Prahy ještě tento týden, aby velmi nečekaný transfer dotáhl do konce.
Má se jednat o roční hostování s opcí na trvalý přestup. Juráskova aktuální tržní hodnota na základě dat renomovaného serveru Transfermarkt dosahuje výše 4,5 milionu eur (v přepočtu jde o necelých 110 milionů korun)-
I když pochází z Karviné, v minulosti působil ve Slavii, tedy v kádru největšího rivala. V jejím dresu odehrál dohromady 91 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil sedmnáct gólů a přidal patnáct asistencí. Dostal se také do reprezentačního áčka, připsal si čtyři starty a trefil se v přípravném utkání proti Maltě (7:1). Dvakrát naskočil do utkání EURO 2024.
Technicky vybavený hráč ale v lednu 2025 přestoupil do Norwiche, který za něj zaplatil 7 milionů eur (zhruba 170 milionů korun). „Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu,“ odůvodnil změnu dresu.
Po příchodu na Ostrovy, kde podepsal smlouvu až do léta 2030, ale rozhodně nezářil. Ze začátku nového angažmá čelil velké kritice a i kvůli zraněním naskočil pouze do 21 soutěžních zápasů. Odejít může s bilancí 1+2.
Po delší době na sebe výrazně upozornil až minulý týden během přípravného zápasu. Jurásek odcentroval šajtlí do pokutového území a Nowich následně skóroval. Vydařená akce mezi českými fanoušky hodně rezonoval. I když tedy rozhodně míň než jeho přesun do Sparty.
Jurásek v minulé ligové sezoně
Zápasy: 16
Odehrané minuty: 556
Góly/očekávané: 0/0,98
Asistence/očekávané: 2/1,36
Druhé asistence: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
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