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Anglický novinář o Juráskovi: Kritika byla až příliš tvrdá. Fanouškům se uleví

Matěj Jurásek nastoupil poprvé v dresu Norwiche
Matěj Jurásek nastoupil poprvé v dresu NorwicheZdroj: Profimedia.cz
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich, ve 3. kole FA Cupu pomohl k postupu přes Walsall
Křídelník Matěj Jurásek v dresu české jednadvacítky
Matěj Jurásek přestoupil ze Slavie do Norwiche
Matěj Jurásek se snaží prosadit přes Zena Van Den Bosche z Belgie
Matěj Jurásek v souboji o míč
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich, ve 3. kole FA Cupu pomohl k postupu přes Walsall
Matěj Jurásek se raduje ze své trefy
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Do Norwiche přestoupil za hodně peněz, ale nepřesvědčil. Ofenzivní záložník Matěj Jurásek, který teď zamířil na hostování do Sparty, jehož součástí je opce na trvalý přestup, vydržel na Britských ostrovech pouze rok a půl. „Bylo to pro něj velmi těžké období,“ uvedl pro deník Sport a web iSport novinář Connor Southwell, jenž se specializuje na dění právě v druholigovém anglickém celku. Bývalého slávistu tak měl v poslední době na očích. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Velkou stopu v Norwichi rozhodně nezanechal. Matěj Jurásek, stále dvaadvacetiletý hráč, naskočil za sezonu a půl do 21 soutěžních zápasů. „Roli sehrála zranění,“ prohodil Connor Southwell, který pracuje pro deník Pink Un.

Přesto angažmá českého reprezentanta na Ostrovech zhodnotil velmi kriticky. „Bylo to opravdu trápení,“ začal vyprávět. „Nedokázal na hřišti naplno využít příležitosti, které dostal. V podstatě to pořádně ani nerozjel,“ pokračoval.

Přitom Norwich kupoval Juráska, tehdy ze Slavie, jako velký příslib do budoucna. Vždyť za něj v lednu 2025 zaplatil 7 milionů eur (v přepočtu asi 170 milionů korun). Všichni tři trenéři, kteří se na lavici prostřídali, mu dali šanci. „Vysoká přestupová částka a nepřesvědčivé výkony znamenaly, že se na něj v klubu upřela velká pozornost. A taky přišla kritika, která byla někdy až příliš tvrdá,“ nastínil Southwell atmosféru kolem českého reprezentanta.

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