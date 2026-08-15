Papírově oslabili, na hřišti Boleslavští dominují a baví: Solomon znamená nebezpečí
Na přestupovém trhu jde o jeden z nejméně aktivních celků v Česku, před sezonou patřil mezi outsidery. Po výhře 2:0 nad Spartou ovšem Mladá Boleslav pokračuje ve výborném vstupu. „Aleš Majer dělá skvělou práci. Na papíře to nevypadá valně a všichni je predikují na boj o záchranu, ale oni hrají jeden z nejhezčích fotbalů v lize,“ popisuje expert Sportu Jakub Rada.
Chvilku trvalo, než si vše sedlo dohromady, ale mnoho týmů s jasnější vizí a propracovaným systémem v Chance Lize neuvidíte. Trenér Majer věří svému kombinačnímu pojetí hry a přes porodní bolesti patří jeho mužstvo k nejzajímavějším v lize.
„O tomhle fotbale bychom se tady chtěli bavit častěji. Místo jednoduchých nákopů ukazují, že to jde hrát jinak. Je to o tom, co trenér požaduje a jaké má herní nastavení. I s týmem, který byl před sezonou podceňovaný, hrají super fotbal a baví mě na to koukat,“ smeká Rada.
Po náročné přechodové sezoně, kterou ukončili Středočeši na 13. místě, přitom nepřišly posily. Naopak z páteře týmu zmizelo pár důležitých obratlů. Mezi nejvytěžovanější hráče patřili Dominik Kostka, Roman Macek nebo Michal Ševčík. Vedle posledního jmenovaného se o produktivitu staral na podzim především Matyáš Vojta a na jaře Christophe Kabongo. Všichni jsou fuč a vyloženě zvučná jména místo nich nepřišla.
Určitě by se dalo říct, že na papíře Boleslav oslabila, ovšem na hřišti to není vidět. Před rokem měl Majerův tým po třech kolech jediný bod, tentokrát se pyšní hned sedmi a o víkendu si vyšlápl na favorizovanou Spartu. „Sázeli jsme na to, že po delší spolupráci tým někam dovedeme. Určitě je to mnohem příjemnější,“ libuje si Majer.
Slova o slabším kádru ovšem jasně odmítá. „Naše mužstvo bych v žádném případě nepodceňoval. Kluci jsou vynikající a přišly k nám i skvělé posily. Jsme moc spokojení s hráči, kteří tady jsou,“ staví se za svůj tým.
Dalo by se částečně nesouhlasit. Tým je z velké části poskládaný z hráčů, kteří na jiných ligových adresách neměli vytížení, a jejich předchozí kluby je nechaly zcela bez problémů odejít. Vedle nich pak nastupuje řada nadějných mladíků. Ze zkušenějších hráčů s dlouhodobější výkonností lze zmínit dvojici stoperů Martin Králik, Ondřej Karafiát a ofenzivního rychlíka Solomona Johna.
Právě 170 centimetrů vysoký Nigérijec je sice vzrůstem nejnižším hráčem na soupisce, ovšem výkony jde zatím o největší mladoboleslavskou postavu tohoto ročníku.
Proti Spartě sice v den svých pětadvacátých narozenin gól ani asistenci nepřidal, ale znovu patřil mezi nejlepší hráče. Podle tradičního známkování deníku Sport byl vyhlášen mužem utkání a podle statistik vyslal ze všech hráčů nejvíc střel (4), podstoupil nejvíc soubojů (14) a kraloval především ve hře jeden na jednoho. Zapsal sedm driblinků a pětkrát uspěl, v obou případech nejlepší počin v zápase.
„Je to jiný hráč, přináší do naší hry rychlost a můžeme díky němu hrát za obranu. Je pro nás velmi platný,“ vyzdvihuje hlavní přednosti Majer. Druhým dechem dodává, že má ještě vyšší očekávání. „Ale může být efektivnější. Měl tam ještě víc situací, které mohl zužitkovat líp,“ přidává kouč.
Právě nedostatečná čísla se Solomonovi vytýkala už dřív. V prvních dvou sezonách v modro-bílém zaznamenal pokaždé dva góly a tři asistence. V minulém ročníku povýšil na 5+2, což není vyloženě špatné, ale od ofenzivního hráče jeho parametrů se chce víc.
- 1:112.4%
- 1:28.6%
- 2:18.1%
- 0:17.7%
Tento ročník načal výrazně lépe. Oproti předchozím dvěma, kdy naskakoval prakticky bez výjimky na levém křídle, se John přesunul na pravou stranu ofenzivní trojice a zatím mu změna svědčí. Jeho sprinterské náběhy od pravé lajny jsou největší boleslavskou zbraní a vedly už k pěti gólům, i když v oficiálních statistikách u jeho jména svítí „pouze“ 1+2.
Proti Artisu (4:2) zařídil dvě branky, když přihrál na první gól Klímy a druhý přidal stejný střelec z dorážky Solomonovy střely. V Olomouci (2:2) sám otevřel skóre po dlouhatánském úprku na branku a poté připravil střeleckou pozici pro Šuberta. Proti Spartě (2:0) zase skóroval jako první znovu Šubert, když Solomon přešel přes Guddala a jeho přihrávka se od Ševínského odrazila k zakončujícímu parťákovi.
„Je velice produktivní. Na Artisu měl de facto dvě asistence a nyní 1+1. Kdyby v tom pokračoval, budeme moc rádi,“ chválí Majer. „Ale zase nebudeme moc rádi, protože tady pak nebude,“ dodává s humorem.
Kromě viditelnějších bodů skáče obratný gymnasta hodně vysoko i v řadě pokročilejších statistik. V této sezoně je v nejlepší šestce mezi hráči Chance Ligy v počtu střel, střel na branku, driblinků, úspěšnosti driblinků, progresivních běhů i doteků ve vápně soupeře. V překladu: Solomon znamená neustálé nebezpečí pro obranu soupeře.
Bude ve skvělé formě pokračovat i v dalších kolech?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
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