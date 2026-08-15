ONLINE: Plzeň - Zlín. Viktoria bojuje o první výhru, zlomí nepříznivou sérii?
Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole Chance Ligy bojují o první výhru. V domácim prostředí se jim do cesty staví Zlín, který letos ještě nezískal ani bod. Potkávají se tak dva týmy z dolní poloviny tabulky. Kdo zlomí nepříznivou sérii? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Viktoria Plzeň
so 15. 8.
0:0
Živě
Zlín
Pravděpodobnost výhry
72%
17%
11%
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Zlín
Pravděpodobná skóre
- 2:010.4%
- 2:19.5%
- 3:08.4%
- 1:18.3%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu