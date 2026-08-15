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ONLINE: Plzeň - Zlín. Viktoria bojuje o první výhru, zlomí nepříznivou sérii?

V utkání Chance Ligy mezi Teplicemi a Plzní padlo během pětatřiceti minut sedm gólů
V utkání Chance Ligy mezi Teplicemi a Plzní padlo během pětatřiceti minut sedm gólůZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Zápas fotbalové Chance Ligy mezi Teplicemi a Plzní
Radost Plzně po gólů
Patrik Hrošovský otevřel skóre krásnou trefou
Plzeňský kouč Martin Hyský je po divoké remíze v Teplicích dál pod velkým tlakem
Plzeňský kouč Martin Hyský je po divoké remíze v Teplicích dál pod velkým tlakem
Zklamaní hráči Zlína
Bohemians zvítězili ve Zlíně 2:0
12
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Chance Liga
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Fotbalisté Plzně ve čtvrtém kole Chance Ligy bojují o první výhru. V domácim prostředí se jim do cesty staví Zlín, který letos ještě nezískal ani bod. Potkávají se tak dva týmy z dolní poloviny tabulky. Kdo zlomí nepříznivou sérii? Zápas, který startuje ve 20.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 4. kolo
Viktoria Plzeň
so 15. 8.
0:0
Živě
Zlín
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Zlín
Pravděpodobná skóre
  • 2:010.4%
  • 2:19.5%
  • 3:08.4%
  • 1:18.3%
Predikce aktualizována: 15. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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