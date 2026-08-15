SESTŘIH: Plzeň - Zlín 3:2. Viktoria doklopýtala k výhře. Úleva pro Hyského, pokřik fanoušků
„Bojujte za Plzeň!“ znělo z kotle, když hráči vstupovali na hrací plochu. Stejná slova se rozléhala stadionem i těsně před úvodním výkopem a do třetice ještě po vyrovnání na 1:1. Nakonec si ovšem Viktoria mohla užít první vítěznou děkovačku v sezoně, když Zlín přetlačila ve 4. kole Chance ligy 3:2. „Obrovská úleva. Nejsem spokojený, jak to v nějakých situacích vypadalo, ale hlavní jsou tři body,“ oddechl si trenér Martin Hyský.
Od ideálu to je rozhodně daleko a Viktoria znovu hazardovala s vypracovaným vedením. „Na týmu jsem viděl, že měl strach, aby výhru dotáhl. Chci, aby si kluci vítězství užili, protože jsme na něj čekali dlouho. Doufám, že nám vydřená výhra dodá víc klidu a sebevědomí,“ komentoval Hyský poslední minuty, kdy Zlín tlačil na vyrovnání.
Přitom podobně jako před týdnem v Teplicích začala Viktoria výborně. Ladra šajtlí vyslal do dlouhého sprintu Prince Adua, ten nejprve zničil Koláře ve sprinterském souboji a následně ho snadno ošálil pěknou zasekávačkou. Pak poslal ostrý centr do vápna a smolař Ondřej Kukučka ho ve skluzu poslal do vlastní branky. „Adu je rychlejší, s tím neuděláte vůbec nic,“ sklopil zrak zlínský kouč Bronislav Červenka.
Zanedlouho ale mohl slavit. Viktoria rohový kop Zlína napoprvé odvrátila, ale Stanislav Petruta dostal šanci centrovat i podruhé a jeho balon se bez jakékoli teče snesl z levé strany přesně za tyč. V tu chvíli Sektor P znovu spustil „Bojujte za Plzeň!“
Velké zlepšení ale nepřišlo hned a Západočeši se do velkých šancí nedostávali. Změna přišla na konci prvního poločasu, když se bojovný Lukáš Červ vrhl do vápna, o nohu mu zavadil Cletus Nombil a následnou penaltu jistě proměnil Christophe Kabongo.
Chvála pro Adua
Po změně stran byla Plzeň klidnější a po chvilce navýšila vedení. Memič poslal nadýchaný balon do vápna a našel přesně hlavu Prince Adua, který zvýšil na 3:1. „Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti. Takového Adua potřebujeme v každém zápase,“ chválil hrotového útočníka Hyský.
Domácí fanoušci doufali v klidný závěr, ale ten nepřišel. Cheick Souaré i Patrik Hrošovský ve velkých šancích selhali a na druhé straně katastrofální chyba plzeňské defenzivy vrátila Ševce do zápasu.
Merchas Doski vracel míč dozadu, kde si dávali přednost Karel Spáčil a Florian Wiegele. Mezi oba tak vlétl Frank Appiah, obešel brankáře a z těžkého úhlu poslal míč k brance. Dobíhající Sampson Dweh ho sice odklidil pryč, ale VAR záhy odhalil, že balon o dobrý metr přešel čáru.
„Zkomplikovali jsme si to takovým silvestrovským způsobem,“ kroutil hlavou Hyský po zápase.
Další vyrovnání už ovšem nepřišlo a Plzeň poprvé v sezoně slaví tříbodový zisk. „Poslední tři týdny se hrabeme v nepříjemných věcech a nikomu nepřidají. Po zápase v Teplicích jsme apelovali na mužstvo, abychom hráli víc takový špinavý fotbal – být důslednější, důraznější a zodpovědnější. Není to o systému hry, ale jak k tomu hráči přistoupí. V Teplicích nám v některých situacích chyběla odolnost a v tom jsem viděl změnu,“ pochvaloval si trenér, který domácí výhru nutně potřeboval.
Po špatném startu sezony se hodně řešila jeho pozice, ale vedení se ho prozatím rozhodlo podržet. Nyní si pravděpodobně může na pár dní oddechnout.
- 2:010.4%
- 2:19.5%
- 3:08.4%
- 1:18.3%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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