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ONLINE: Slovácko v moravském derby hostí Olomouc. Boleslav hraje v Pardubicích

Louis Lurvink poslal Sigmu do vedení v Jablonci
Louis Lurvink poslal Sigmu do vedení v JablonciZdroj: ČTK
iSport.cz
Chance Liga
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Na programu fotbalové Chance Ligy je 4. kolo. Slovácko v moravském derby přivítá olomouckou Sigmu, Pardubice vyzvou rozjetou Mladou Boleslav a Teplice se představí na trávníku Sparty. Večer pak Plzeň, která se trápí, hostí Zlín, jenž stále čeká na první body v nové sezoně. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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