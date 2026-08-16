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SESTŘIHY: Divočina v Ostravě, v hlavní roli video. Slavia poprvé ztratila, Zlín stále bez bodu

Abdallah Gning z Baníku v utkání proti Artisu
Abdallah Gning z Baníku v utkání proti ArtisuZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Radost hráčů Slavie po úvodním gólu
Tomáš Chorý odehrál proti Liberci třicet minut
Souboj Liberce se Slavií skončil remízou 1:1
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský po závěrečném hvizdu
Abdallah Gning z Baníku v utkání proti Artisu
Kouč Baníku Roman Skuhravý během utkání proti Artisu
Michal Kohút z Baníku se raduje z trefy proti Artisu
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Chance Liga má za sebou (nekompletní) čtvrté kolo. Co nabídlo? Divoký zápas se odehrál v Ostravě, kde domácí vyzvali Artis. Do akce šlo hned několikrát video, po kontrole u něj rozhodčí odvolal hned tři góly a také penaltu pro hosty. Přestože Baník dohrával v desíti, pohlídal si vedení 1:0 a bere tři body. Poprvé v sezoně ztratila dosud suverénní Slavia, když remizovala 1:1 v Liberci. Už v sobotu Olomouc v moravském derby zavítala na stadion Slovácka a z Uherského Hradiště si veze tři body po výhře 2:1. Pardubice remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1, Sparta si doma poradila s Teplicemi výsledkem 4:1 a poprvé naplno zabrala Plzeň, Zlín porazila 3:2. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Liberec - Slavia 1:1

Slavia remizovala v Liberci 1:1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezoně nezvítězila. Obhájce titulu poslal U Nisy do vedení kapitán Tomáš Holeš, po změně stran srovnal střídající Vénuste Baboula. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem, který zůstal jediným stoprocentním týmem v ročníku, odehrál však o zápas méně. Slovan bodoval ve třech z úvodních čtyř duelů a je čtvrtý.

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SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. První zaváhání sešívaných, Slovan herně lepší. Chorý odehrál 30 minut • iSport.cz

Baník - Artis 1:0

Baník udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Ostravané dohrávali od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udrželi a naplno bodovali po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.

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SESTŘIH: Baník - Artis 1:0. VAR Divočina v Ostravě. Rozkouskovaný duel rozsekl jediný gól • iSport.cz

Sparta - Teplice 4:1

Letenští vedli zásluhou Tobiase Guddala, který se prosadil poprvé po přestupu z norského Trömso. Následně se však parádně trefil Lukáš Mareček a vyrovnal stav zápasu. Sparťané ale dokázali zareagovat a po trefách Irvinga a Alcócera si vzali vedení zpět. Kostaričan v závěru utkání přidal ještě svou druhou branku a duel zakončil s bilancí 2+1. Fanoušci vyvěsili transparent proti sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a kotel vypískal i novou posilu Matěje Juráska, který si připsal první minuty v dresu Sparty.

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SESTŘIH: Sparta - Teplice 4:1. Hladká výhra Letenských a pískot na Juráska

Plzeň - Zlín 3:2

Plzeň si připsala premiérové soutěžní vítězství v sezoně. Západočeši vedli už od šesté minuty po vlastním gólu Ondřeje Kukučky, chvíli nato srovnal Stanislav Petruta. Ještě před pauzou proměnil penaltu domácí Christophe Kabongo a v 56. minutě přidal pojistku Prince Adu. V závěru už pouze snížil Frank Appiah.

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SESTŘIH: Plzeň – Zlín 3:2. Viktoria slaví první výhru, hosté zůstávají bez bodu poslední • isportTV

Slovácko - Olomouc 1:2

Moravské derby v Uherském Hradišti ovládla Sigma. Olomouc na hřišti rivala zvítězila 2:1 díky trefám Louise Lurvinka a Pétera Barátha. Za domácí v závěru snížil Paul Ndubuisi. Slovácko nadále čeká na první vítězství v sezoně.

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SESTŘIH: Slovácko - Olomouc 1:2. Moravské derby pro Sigmu, domácí jen korigovali

Pardubice - Mladá Boleslav 1:1

Východočeši slaví první ligový bod v aktuální sezoně. Skóre v 10. minutě otevřel kapitán domácích Vojtěch Patrák, následně musel v závěru poločasu kvůli zranění střídat. O vyrovnání se postaral v 75. minutě Martin Šubert.

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SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:1. Východočeši vedli, nakonec berou aspoň první bod

Základní část - 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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