SESTŘIH: Sparta – Teplice 4:1. Zápas rozhodla Alcócerova show! Jurásek na Letné poprvé v akci
Fotbalisté pražské Sparty zvládli domácí duel proti Teplicím a zvítězili 4:1 v rámci čtvrtého kola nejvyšší soutěže. Letenští vedli zásluhou Tobiase Guddala, který se prosadil poprvé po přestupu z norského Trömso. Následně se však parádně trefil Lukáš Mareček a vyrovnal stav zápasu. Sparťané ale dokázali zareagovat a po trefách Irvinga a Alcócera si vzali vedení zpět. Kostaričan Alcócer v závěru utkání přidal ještě svou druhou branku a duel zakončil s bilancí 2+1. Fanoušci vyvěsili transparent proti sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému a kotel vypískal i novou posilu Matěje Juráska, který si připsal první minuty v dresu Sparty.
Sparta prohrála jediný z posledních 25 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Teplicemi patnáctkrát po sobě bodovala. Doma se Severočechy v lize prohrála jediný z minulých 16 duelů a výhrou ukončila minisérii dvou předchozích remíz. Sparta se ve středu vrátila z Lyonu, kde vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů, na podzim bude hrát základní fázi Evropské ligy. V pátek dotáhla hostování Matěje Juráska z Norwiche, bývalý slávista usedl na lavičku náhradníků.
Pražané začali náporem a brzy ho korunovali úvodním gólem. Tepličtí sice odvrátili rohový kop, domácí však po něm i nadále obléhali jejich šestnáctku. Irving našel přesným centrem na zadní tyči Guddala a norský stoper si hlavičkou do protipohybu brankáře Trmala připsal první trefu v české lize.
Letenští pak polevili a Severočeši je potrestali. Lukáš Mareček zachytil odvrácený míč, z velké dálky napřáhl a přesnou ranou k tyči zaskočil Surovčíka. Bývalý hráč Sparty skóroval ve třetím kole po sobě a bylo jasné, že Letenští ani v šestém soutěžním utkání v sezoně neudrží čisté konto.
Favorit však nakonec zamířil do kabin s dvoubrankovým náskokem. Alcócer přiťukl míč Irvingovi a skotský záložník přesnou trefou k tyči zaznamenal druhý gól v ligové sezoně. Jen o tři minuty později pak Mercado našel na zadní tyči Alcócera, který se hlavou trefil mezi nohy brankáře. Také Kostaričan si otevřel střelecký účet v české lize.
Po přestávce pokračoval duel v ofenzivním duchu z obou stran. Sparťan Brunes hlavičkoval těsně vedle, teplický Radosta nedokázal ve velké šanci překonat Surovčíka. Brankář domácích pak hlavičku dalšího exsparťana Krejčího vytěsnil na břevno.
Na hřiště se po střídání dostal také Jurásek, jehož domácí fanoušci s ohledem na jeho slávistickou minulost uvítali nadávkami. Tři body v závěru pojistil Alcócer, který převzal přihrávku Ryneše ve středu hřiště, unikl po křídle a prostřelil Trmala. Teplice tak v součtu s minulým zápasem s Plzní (5:5) inkasovaly v posledních dvou kolech devět branek.
- 2:011.0%
- 1:110.4%
- 1:010.4%
- 2:19.9%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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