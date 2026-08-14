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Hradec bude bez ligového zápasu dva víkendy za sebou, odložil si i duel s Plzní

Hráči Hradce po závěrečném hvizdu
Hráči Hradce po závěrečném hvizduZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Hradce Králové si po utkání na hřišti Zbrojovky Brno nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna, náhradní termín bude stanoven. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

„Votroci“ nenastoupí už do nadcházejícího 4. kola nejvyšší soutěže, v neděli se měli představit na půdě jednoho ze dvou brněnských nováčků. Se Zbrojovkou se utkají až ve středu 2. září.

Svěřenci trenéra Davida Horejše vypadli ve čtvrtek s Besiktasem Istanbul ve 3. předkole Evropské ligy. Automaticky přešli do závěrečného play off o Konferenční ligu s Panathinaikosem Atény. Dvojzápas s ním rozehrají ve čtvrtek v řecké metropoli, odveta se uskuteční o týden později 27. srpna. Hradec měl mezitím odehrát souboj s Plzní, takto ale bude mít volno. Pauza přijde vhod i Viktorii, kterou ve stejných termínech čeká play off Evropské ligy s CZ Bělehrad.

Utkání 4. ligového kola si nechal na později i další pohárový účastník Jablonec. Severočeši měli rovněž tuto neděli hrát na stadionu pražských Bohemians 1905, v Ďolíčku se představí taktéž 2. září.

Tým trenéra Luboše Kozla se ve čtvrtek probojoval do závěrečného play off Konferenční ligy, kde vyzve Glasgow Rangers. Mezi dvojzápasem se slavným skotským celkem čeká Jablonec ligový duel v Teplicích. Je však otázka, jestli si také nebude chtít dopřát odpočinek podobně jako Hradec.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
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