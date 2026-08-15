Monstrum, „Big Toby“ či fanoušek United. Insider z Anglie o stoperské posile Sparty
Po premiéře v dresu Sparty dostal jako jediný veřejnou pochvalu. „Patřil k tomu lepšímu,“ uznal parťák Jaroslav Zelený po prohře v Mladé Boleslavi (1:3). Přesto Tobias Guddal, nedávná letní posila, je pro českého fanouška před sobotním zápasem s Teplicemi stále velkou neznámou. Deníku Sport a webu iSport nabídl svůj pohled britský novinář Josh Butler, který se specializuje na norský fotbal: „Vybudoval si pověst 'likvidačního' monstra," říká publicista.
Důvod zvláštního označení je jasný už na první pohled. Guddal při nástupu sparťanského mužstva na hřiště byl nejvyšším mužem na hřišti, a to se postavil zrovna vedle urostlého gólmana Jakuba Surovčíka. Čtyřiadvacetiletý Nor měří přes dva metry, přesně 201 centimetrů.
„Poradí si se vším, co přilétne do pokutového území,“ zmínil žurnalista Butler, jenž přispívá také do prestižního deníku The Guardian. „Ve vzduchu je velmi silný, soupeři se přes něj dostávají velmi složitě,“ pokračoval.
Tromsö vyznává systém se třemi stopery, v němž Guddalovi patřila pozice uprostřed. Podle statistik datové společnosti Wyscout zaznamenal v aktuální sezoně norské ligy (hraje se jaro-podzim) úspěšnost v defenzivních soubojích přesahující 70 %.
„Jeho vysoká postava mu zároveň umožňuje odstavit útočníky z cesty, aniž by se musel uchylovat k zákrokům na poslední chvíli. Není sice obránce, který zaplní sestřihy nejlepších akcí a zásahů, ale je prostě velmi spolehlivý a jistý,“ vyprávěl Butler.
Nutno ale říct, že Guddal v prvním zápase za Spartu chyboval při bránění rychlého křídelníka Solomona Johna, po jehož akci Mladá Boleslav skórovala. Uspěl v pěti z devíti osobních soubojů. „Ukázal kvalitu v rozehrávce, vyvážel míče, zvládal i osobní souboje, i když na českou ligu si musí samozřejmě ještě zvyknout,“ zhodnotil jeho výkon trenér Brian Priske.
Do sparťanského mužstva má zapadnout právě díky rozehrávce. „Guddal je vysoký a fyzicky silný, ale zároveň se cítí komfortně při práci s balonem,“ prohodil Butler. „Tromsö sází už několik let na výstavbu odzadu, v čem Guddal byl důležitý. Většinou hledal přihrávkou trojici středních záložníků, v případě potřeby dokázal dát i dlouhý míč,“ vysvětlil.
Znovu se vrátíme ke konkrétním číslům. Norský stoper, za něhož Sparta zaplatila údajně 4,5 milionu eur (necelých 110 milionů korun), zapsal v této sezoně norské ligy v průměru 70 přihrávek na 90 minut s úspěšností 91 %.
Málokdy zahraje špatný zápas
„Jeho klid na míči je pravděpodobně jeho nejsilnější stránka. Když mužstvo získá balon, je velmi bezpečné mu nahrát dozadu. Málokdy udělá ztrátu, neriskuje v nebezpečných prostorech,“ zamyslel se Butler, fanoušek norského celku Tromsö.
Zarážející fakt ale je, že i přes výraznou výšku neskóruje. Za 81 soutěžních zápasů v bývalém působišti dal jediný gól. „Ano, to je pravda, bylo to v roce 2024 proti Lilleströmu,“ vybavil si Butler. „Ze všeho nejvíc ale vyniká konzistentností. Představuje klid a rozvahu. Málokdy, a jestli teda vůbec, odehraje špatný zápas,“ zněl přesvědčivě britský novinář.
Je pravda, že Butler má ke čtyřiadvacetiletému hráči velké sympatie. Zejména proto, že oba fandí Manchesteru United. Guddal to prozradil v rozhovoru pro sparťanské kanály. „Vždycky jsem věděl, že je správný chlap,“ usmál se. „Slyšel jsem, že je dobrý i do kabiny, prostě fajn chlapík,“ doplnil.
Sice s ním nikdy nedělal rozhovor, ale přece jen se s ním dostal už do osobního kontaktu. Letos v březnu po zápase na hřišti Brannu (2:1) ho oslovil při děkovačce s fanoušky. „Vypadal hodně překvapeně, když nějakej Angličan přelezl plot, řval na něj „Big Toby“ a chtěl si potřást rukou,“ podělil se Butler o vlastní zkušenost s Guddalem.
A znovu se vrátil o pár odpovědí dozadu. „Stejně je těžké vyjádřit, jak moc konzistentní je. Všechno dělá efektivně, bez zbytečného rozruchu,“ zakončil.
Teď to ale musí předvést i v Česku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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