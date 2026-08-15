Začátek Chorého pokání, kontroverzní útočník se vrací. Ale co Chytil? Data mluví pro...
Blíží se velký návrat. Dva metry, kupa gólů, emoce, tvrdé souboje, ale i schopnost rozdělovat fanouškovské tábory či plnit titulní strany novin. V dobrém i špatném světle. Tomáš Chorý zkrátka bude po konci disciplinárního trestu a omilostnění od Slavie pod drobnohledem celé veřejnosti. Měla by Slavia kontroverzní postavu nasadit hned do tvrdého utkání s Libercem, nebo mu minutáž dávkovat? „Není žádný důvod, aby hrál v základní sestavě,“ myslí si expert Petr Ruman. Co říkají data?
V Liberci to poslední dva roky pro Slavii byla tvrdá a náročná válka. Málo branek, množství soubojů a hlavně emocí. Slovan se na Pražany vždy extrémně vyhecuje, roli hrají bývalé vazby hráčů (nyní okořeněné o Jana Bořila), bývalé vazby funkcionářů (Jan Nezmar), ale i táhlé přestupové ságy mezi kluby (N’Guessan, Diakité), které rád s lehkým provokováním komentoval majitel Ondřej Kania.
Zkrátka a jednoduše, ve čtvrtém kole půjde o zatím nejtěžší test dosud stoprocentní sezony. Typ zápasu, na který byste rozhodně rádi využili nejlepšího střelce z minulé sezony. S Tomášem Chorým to ale není tak lehké. Jeho zapojení do základní sestavy by mohlo pro divoký nedělní večer mít opačný efekt, než by si kdokoli přál.
„Je důležité, aby byl hlavou připravený a stoprocentně koncentrovaný na to, co se děje na hřišti, a ne na to, co na něj zkouší soupeři. A že to stoprocentně zkoušet budou,“ poznamenává expert Sportu a trenér Petr Ruman.
Červeným loktem do Sörensenovy hlavy si navíc Chorý v nechvalně známém derby definitivně uzavřel dveře do srdcí mnohých slávistických fanoušků, kteří Chorého po necelých dvou sezonách postupně už přijali za vlastního.
Jaroslav Tvrdík, který před začátkem té aktuální popsal „rozkaz“ od Pavla Tykače ponechat Chorého v týmu, tak odpovídal i na dotaz, zda je sám hráč na misi už poněkolikáté bojovat o přízeň fanoušků připraven. Je přeci jasné, že pokud nastoupí proti Liberci, veřejnost bude řešit každý jeho dotyk, každý pohyb, každou emoci…
„Cítil jsem z něj, že je to jiné než v minulosti. Nechce, aby něco podobného zažil znovu. Měl jsem pocit, že je připraven pomáhat svým kolegům, vyhrávat tituly. Ale nechci mluvit za něj,“ řekl Tvrdík o útočníkově nastavení.
Začátek Chorého pokání ale není pouze o přesvědčování fanoušků, bude přesvědčovat i vedení. Jednatřicetiletému hráči končí po sezoně smlouva a klub je ochoten vstoupit do jednání o nové až po podzimní části. Až bude mít dostatečný vzorek, že to s Chorým půjde bez excesů. A že bude týmu prospěšný.
Nabízí se logická otázka – proč by neměl být prospěšný, když za dvě sezony nastřílel 31 ligových gólů a trenéři na něm herní styl prakticky založili. Možné odpovědi ale leží v samotné slávistické přípravě a startu sezony – v Edenu mění herní styl, tým jde i charakterem nových hráčů více do rychlosti, techniky. Je nyní tedy Chorý tak moc potřeba?
„Podle mě ano, vůbec bych neřekl, že se do stylu nehodí,“ překvapí Ruman. „Když se bude doplňovat s rychlými křídly, svou charakteristikou, výškou a kvalitou ve sklepávání míčů může naopak dobře zapadnout.“ Větší překážku pro Chorého ale vidí v něčem jiném – v parádní formě Mojmíra Chytila, který se na své poměry v úvodu sezony výjimečně rozstřílel.
„Čistě jenom výkonnostním principem konkurence není žádný důvod dávat nyní Chorého do základní sestavy místo něj. Na základě výkonů v tréninku? To Chytilovi přeci těžko vysvětlíte. Pro mě je také důležité, že byť je často lidé dávají do stejného pytle, typologicky jsou jiní. Chorý je silovější, Chytil pohyblivější. Věřím, že právě Chytil může být pro tuto sezonu jednička. Slavia může hodně těžit z toho, když se budou vzájemně střídat,“ popisuje trenér Ruman.
Zápasy v sezóně 2025/26M. Chytil & T. Chorý v základní sestavě
|Domácí
|Výsledek
|Hosté
|Slavia
|2 : 0
|Baník
|Slavia
|3 : 0
|Slovácko
|Slavia
|4 : 3
|Jablonec
|Pardubice
|1 : 1
|Slavia
|Slavia
|1 : 0
|Liberec
|Baník
|0 : 2
|Slavia
Jeho slova určitým způsobem podtrhávají data Opty. Ta sice poukazují v mnohých metrikách na dost podobné hodnoty, v některých má Chorý i navrch, ale podle analytika Jakuba Kadrnožky je důležitý kontext.
„Chytil není stejný typ hráče a tuto roli takzvaného target mana by nehrál, kdyby nemusel. Byť máme malý vzorek, je to podle mě vidět v této sezoně na jeho úbytku přijatých dlouhých přihrávek z hodnoty 11,1 na 7,1. Čísla měl v minulé sezoně jiná, protože se ho snažili napasovat do role Chorého,“ popisuje srovnání obou útočníků.
Data navíc naznačují, že mladší střelec může být platnější. Průměruje vyšší xG na střelu, vyšší xG na střelu na bránu, má lepší přesnost střelby (55 % x 47 %) i častější zakončení nohou (75 % x 68 %). „Logika je taková, že když bude hrát pravidelně, vytvoří se mu forma a i konečná čísla branek by měl mít vyšší než Chorý,“ poznamenává Kadrnožka.
Samozřejmě je tu i skrytá možnost C, kterou naznačil sám Chytil – mohou hrát spolu. „Ještě jsme spolu neprohráli. Tedy kromě toho, jak jsem dostal červenou kartu,“ vzpomenul na rok a půl staré derby na Letné.
Minulou sezonu spolu oba hráči, mimochodem dobří kamarádi, strávili na hřišti 649 minut. V lize to bylo jen šestkrát v základní sestavě, pětkrát se vyhrálo, jednou remizovalo. Mezi sebou si útočníci vytvořili devět šancí, Chorý kolegovi dvakrát asistoval. Rozhodně si vyhoví.
Současně nejlepší střelec ligy si ale momentálně vyhoví i s Provodem, Šturmem, Ayaosim, Ouandou a dalšími. Přítomnost Chorého by jednoho z rychlonožků posunula na lavičku a Chytila opět trochu do strany. Tento rébus zkrátka nemá jednoduché řešení. Alespoň z dlouhodobého hlediska. „Doufám, že v Liberci uvidím od začátku Mojmíra,“ uzavřel Ruman.
Tomáš Chorý vs. Mojmír ChytilSezóna 2025/26 • Opta data
|T. Chorý
|Metrika
|M. Chytil
|37,3
|Doteky
|34,5
|11,8
|Přijaté dlouhé a progresivní přihrávky
|11,1
|13,7
|Souboje
|13,1
|52,6 %
|Úspěšnost v soubojích
|43,8 %
|7,1
|Doteky ve vápně
|8,4
|0,17
|xG / střela
|0,23
|0,42
|xG / střela na bránu
|0,54
|0,8
|Góly
|0,8
|20,0 %
|Konverze střel
|20,2 %
|55,0 %
|Konverze velkých šancí
|56,5 %