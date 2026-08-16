Chorý za Slavii už v Liberci? Experti mají jasno: Dobrý žolík, v základu ale nechte Chytila
Vypusťte Chorého na plac! A nebo ne? Slávistický recidivista se vrací po vypršení disciplinárního trestu a poté, co ho vedení sešívaných vzalo na milost. Ale kam s ním? Posadí snad trenér Jindřich Trpišovský Mojmíra Chytila, který se nachází na startu sezony ve skvělé formě? Experti deníku Sport by v Liberci ponechali útok v aktuálním složení a dali přednost Chytilovi. Obávají se také toho, jak Chorého přijmou vlastní fanoušci a také soupeři...
Vladimír Šmicer
- bývalý hráč Slavie
Jak bude vypadat Chorého návrat na hřiště?
Humbuk je pryč
„Po vyjádřeních, že nebude hrát za Slavii, to pro něj bylo určitě velice složité. Nikdo nevěděl, jak to celé dopadne, ale už se dávno rozhodlo. Nejhorší má už za sebou, ten humbuk je pryč. Nebo aspoň já to vnímám tak, že si odseděl trest, co dostal, a jede se dál. Nevsadil bych si ale na to, že už se nikdy žádný průšvih nestane. Snaží se sice ovládat, nedělá to naschvál, ale bojím se, že má zkratové situace prostě v sobě.“
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Začal bych s Mojmou
„Vycházel bych z toho, v jaké kondici Chorý je. Měl dlouhou sezonu, byl s nároďákem na mistrovství světa a podstoupil podobný proces jako všichni reprezentanti. Začal bych ale s Mojmou, protože dal dva góly v posledním zápase, celkem má čtyři. Věří si, začal sezonu dobře i herně, proto bych ho dal do základu. Pak trenér může reagovat podle výsledku a vývoje zápasu. Choras může nahradit Mojmu, nebo třeba budou hrát spolu. Variant je spousta.“
Stanislav Levý
- trenér a expert Sportu
Jak bude vypadat Chorého návrat na hřiště?
Tlak i od soupeřů
„Na Tomáše bude velký tlak, s tím se dá stoprocentně počítat. Nejen od soupeřů a jejich fanoušků, ale minimálně i od části příznivců Slavie. Přispěly k tomu i rozdílná vyjádření nejvyšších představitelů ohledně jeho dalšího působení v klubu a hodně diskutovaná nominace na nevydařené mistrovství světa. Trenér Trpišovský ho ale vidí každý den na tréninku, a podle toho mu bude dávkovat minutáž i s ohledem na vývoj dalších utkání sezony.“
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Není důvod ke změně
„Trenér Trpišovský momentálně nemá výrazný důvod zasahovat do mužstva, které na začátku sezony funguje velmi dobře. Proto předpokládám, že v Liberci nastoupí v základní sestavě Mojmír Chytil. Nebylo by ale pro mě velkým překvapením, kdyby se Chorý dostal na hřiště v průběhu utkání. V Liberci je to většinou hodně vyhecované, takže by šlo hned po návratu pro Tomáše Chorého o první velkou zátěž.“
Roman Hubník
- bývalý reprezentant
Jak bude vypadat Chorého návrat na hřiště?
V roli žolíka
„Myslím, že ze začátku bude nastupovat v roli žolíka, protože Mojmír je ve výborné formě. Později mohou hrát klidně oba. Choras bude stoprocentně pod tlakem. Prezentuje se tvrdou hrou, a kdyby přišla červená ve skluzu, to je prostě fotbal. V minulé sezoně měl ale zákeřnější zákroky, které se mně osobně nelíbily. Bylo to pro mě zklamání. Určitě se o tom bavil s trenérem i s vedením, nebude to mít jednoduché a dá si velký pozor, aby neudělal jedinou špatnou věc.“
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Chytil ve formě
„Jsem si jistý, že Chytil nastoupí od začátku. Určitě. Chytil šanci za pačesy, dostal se do formy a dal čtyři góly. Teď je pod tlakem i trenér Trpišovský, a myslím si, že si je toho vědomý. Pokud posadí Mojmíra, způsobí to nevoli u fanoušků, kteří byli z Chorase po minulé sezoně zklamaní, naštvaní na něj. Kdyby hrál v základní sestavě a Chytil ne, neudělalo by to dobrotu. Myslím, že půjde do utkání jako střídající hráč.“
Jakub Rada
- bývalý ligový hráč
Jak bude vypadat Chorého návrat na hřiště?
Eliminovat tlak
„Bude to ostře sledovaný návrat. Na Tomáše Chorého bude vyvíjen obrovský tlak, případně přijdou i provokace od soupeřů a fanoušků na tribunách, takže bych s jeho zapojováním do hry a střídáním začal velmi postupně, aby se tlak a pozornost eliminovaly.“
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Využít Chytilovy formy
„Za sebe bych stoprocentně podržel Chytila. Vytěžil bych jeho výbornou formu a podržel ho v základu. Šance využil parádně, dal góly, hrál výborně. Chorého bych si připravoval postupně. Navíc v Liberci očekávám zase víc soubojový fotbal, o to horší může být ho hodit do takového zápasu.“
Jaroslav Černý
- bývalý záložník Slavie
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Slavii pomůže
„Choras se vyrovná s tlakem v pohodě. Když přišel z Plzně, půlka stadionu na něj pískala, fanoušci ho nechtěli. Nakonec si je získal tím, že dával góly. Byl jedním z hlavních strůjců titulu. Když se vedení klubu rozhodlo si ho nechat, určitě bude dál patřit k oporám týmu. Bude dávat góly, na českou ligu je nadstandardním útočníkem. Slavii pomůže.“
Který z útočníků Slavie nastoupí proti Liberci v základní sestavě?
Střídání v průběhu
„Slávka třikrát vyhrála a vstoupila do ligy celkem solidně. I když samozřejmě výkon proti Pardubicím (2:1) nebyl ideální, přesto bych sestavu neměnil. Postavil bych Chytila a Chorase dal do zápasu třeba až ve druhém poločase, pokud je fyzicky připravený. Je ale otázka času, kdy bude hrát pravidelně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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