Sparta představila Juráska! Byli jsme s ním v kontaktu už dřív, řekl Rosický
Pikantní transfer je hotový, fotbalová Sparta oficiálně představila bývalého slávistu Matěje Juráska. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč se vrací do Česka po angažmá v anglickém Norwichi. Na Letné je zatím na ročním hostování, součástí dohody je i opce. „Matěje velmi dobře známe a byli jsme s ním v kontaktu už v předchozích přestupových obdobích. Počítali jsme s tím, že pokud bude odcházet Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii a schopnosti v situacích 1 na 1 do našeho stylu okamžitě zapadne,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
„Nebojí se na sebe převzít zodpovědnost v poslední třetině hřiště, kde je nepředvídatelný, a umí zároveň měnit tempo hry. Stejně jako Adamu Karabcovi mu navzdory menšímu vytížení pomohlo zahraniční angažmá. Vyspěl v něm herně i fyzicky. Věříme, že je to hráč, který bude dále růst a pomůže nám vyhrávat,“ doplnil Rosický.
Karvinský odchovanec přestoupil do anglického týmu ze Slavie loni v lednu za sedm milionů eur (přibližně 170 milionů korun). Za Norwich odehrál 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, velkou část angažmá ho brzdila zranění.
Jurásek si v české lize připsal 69 startů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Se Slavií vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. Za českou reprezentaci odehrál čtyři zápasy, předloni si vysloužil místo v kádru na mistrovství Evropy v Německu. Právě na Euru oblékl dres národního týmu naposledy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4
Teplice
|3
|2
|1
|0
|9:6
|7
|5
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|6
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|8
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|9
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5:5
|4
|10
Sparta
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|11
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|12
Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7:9
|2
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|15
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|16
Zlín
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
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