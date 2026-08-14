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Sparta představila Juráska! Byli jsme s ním v kontaktu už dřív, řekl Rosický

Matěj Jurásek posílil Spartu
Matěj Jurásek posílil SpartuZdroj: AC Sparta Praha
Matěj Jurásek přestupuje ze Slavie do Norwiche
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich, ve 3. kole FA Cupu pomohl k postupu přes Walsall
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich, ve 3. kole FA Cupu pomohl k postupu přes Walsall
Matěj Jurásek se poprvé trefil za Norwich, ve 3. kole FA Cupu pomohl k postupu přes Walsall
Křídelník Matěj Jurásek v dresu české jednadvacítky
Matěj Jurásek (vlevo) po boku Christose Zafeirise
Křídelník Slavie Matěj Jurásek poslouchá trenéra Jindřicha Trpišovského
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iSport.cz
Chance Liga
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Pikantní transfer je hotový, fotbalová Sparta oficiálně představila bývalého slávistu Matěje Juráska. Dvaadvacetiletý ofenzivní hráč se vrací do Česka po angažmá v anglickém Norwichi. Na Letné je zatím na ročním hostování, součástí dohody je i opce. „Matěje velmi dobře známe a byli jsme s ním v kontaktu už v předchozích přestupových obdobích. Počítali jsme s tím, že pokud bude odcházet Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii a schopnosti v situacích 1 na 1 do našeho stylu okamžitě zapadne,“ řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Nebojí se na sebe převzít zodpovědnost v poslední třetině hřiště, kde je nepředvídatelný, a umí zároveň měnit tempo hry. Stejně jako Adamu Karabcovi mu navzdory menšímu vytížení pomohlo zahraniční angažmá. Vyspěl v něm herně i fyzicky. Věříme, že je to hráč, který bude dále růst a pomůže nám vyhrávat,“ doplnil Rosický.

Karvinský odchovanec přestoupil do anglického týmu ze Slavie loni v lednu za sedm milionů eur (přibližně 170 milionů korun). Za Norwich odehrál 21 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, velkou část angažmá ho brzdila zranění.

Jurásek si v české lize připsal 69 startů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Se Slavií vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. Za českou reprezentaci odehrál čtyři zápasy, předloni si vysloužil místo v kádru na mistrovství Evropy v Německu. Právě na Euru oblékl dres národního týmu naposledy.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav32108:47
4Teplice32109:67
5Hr. Králové32104:27
6Liberec32014:26
7Zbrojovka31114:34
8Bohemians31113:34
9Olomouc31115:54
10Sparta31024:63
11Baník31022:63
12Plzeň30217:92
13Artis30124:71
14Slovácko30122:71
15Pardubice30032:60
16Zlín30031:60
  • Skupina o titul
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