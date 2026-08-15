Vorlický opět na scéně! Nahrál na gól a málem vyrovnal. Změnil celou hru, řekl kouč Hapal
Je zpátky! Lukáš Vorlický (24) opustil marodku a proti Olomouci (1:2) zapsal první start za Slovácko. Stačilo mu dvacet minut, aby ukázal, že je opravdu rozdílovým borcem. I na úrovni nejvyšší soutěže. Za krátký úsek předvedl vpředu víc než jeho parťáci za celý zápas. Při poslední akci měl na noze vyrovnání, když se krásně položil do centru. Gólman Jan Koutný ho však vychytal a uzdravený supertechnik padl zklamaně na trávník. Vzápětí rozhodčí písknul konec. „Změnil celou hru. Hrál výborně, chodil jeden na jednoho,“ chválil Vorlického trenér vítězů Pavel Hapal.
Mistrák hrál naposledy v březnu ve druhé lize za Zbrojovku v Prostějově, kde obstaral dvěma góly vítězství. V následující reprezentační pauze a přáteláku s Teplicemi se zranil a s kolenem absentoval až dosud. Jako marod přestoupil v létě ze Slavie, kurýroval se a doháněl kondiční manko. Nyní nastal čas k návratu na hřiště.
Do bitvy se Sigmou naskočil v závěru za stavu 0:2, když střídal Alana Marinelliho. Na první kontakt si musel chvíli počkat, neboť po přihrávce spoluhráče uklouzl a skončil na zadku. Pak už to rozjel naplno. Byl skvělý. S míčem na noze pokaždé něco předvedl, snažil se o klasické finální přihrávky, vycházely mu kličky, průniky přes obránce, soupeři ho faulovali. Druhým dotekem poslal na zteč Filipa Horského, čtvrtým si navedl obratně balon na střelu a zpoza vápna vyprášil Koutnému rukavice. Jeho vrcholný moment přišel v 79. minutě, kdy na lajně lehce obešel laxního Ghaliho a jeho zpětnou nahrávku do vápna uklidil další žolík Paul Ndubuisi. „Ghali nechtěl udělat roh,“ vysvětloval si kouč Sigmy. V poslední sekundě mohl „Vorlis“ vyrovnat, jenže Koutný vytáhl zákrok utkání.
Baráth: Lehčí gól jsem nedal
I tak je záložníkův comeback pro Jelínkův soubor nejlepší zprávou dne. Situace Slovácka totiž začíná být velmi nepříjemná, tým urval za čtyři kola jediný bod a herně se tuze trápí. Potřebuje nakopnout, co nejdříve vyhrát. Než nastoupila kreativní posila z Edenu, neměli domácí v ofenzivě prakticky nic. „Doufám, že si tým uvědomí, co dokáže hlava. Lukáš ukázal, jak na to. Je to fantastické! Hráči viděli, co se stane, když to vezme jeden hráč na sebe. Ostatní si musí taky víc věřit, potenciál mají daleko větší. Musí odemknout hlavu. My se nemůžeme spoléhat na Lukáše Vorlického, i když je to pan Fotbalista. Musí zavelet i jiní,“ poukázal trenér Jan Jelínek.
Hanáci vyhráli po Artisu během týdne druhý venkovní duel, opět 2:1. Střelecky se o to postarali zblízka po dohraném přímém kopu a Syllově pobídce stoper Louis Lurvink a po Sejkově dokonalé přihrávce Péter Baráth, jenž uklízel míč do prázdné branky. „Lehčí gól jsem asi ještě nedal, ale i tohle se dá někdy minout,“ pousmál se maďarský záložník Baráth. „V první půli jsme byli lepší, na konci se ale soupeř začal tlačit za vyrovnáním,“ hodnotil.
Až když se na place objevil Vorlický, domácí se probrali a začali být nebezpeční. Pozdě. „Sedmdesát minut jsme měli spoustu kvalitních věcí. V závěru se ale kluci jako by se báli o výsledek. Slovácko mělo na můj vkus až moc šancí, podržel nás Koutný,“ vybavil si Hapal dvě Vorlického střely. „Musím tým pochválit, jak se zvedl po střídání. Energie byla úplně jiná,“ doplnil domácí kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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