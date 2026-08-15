Priske popsal debatu s Juráskem: Budeme ho podporovat. Co mu udělalo radost?
Tisková konference se pochopitelně z velké části věnovala Matěji Juráskovi, bývalému slávistovi. Brian Priske, kouč Sparty, stál u toho, když se jeho nový svěřenec omluvil letenskému kotli za dřívější urážky vůči klubu. „Teď je na Matějovi, aby ukázal, že sem přišel bojovat a udělat pro nás maximum,“ řekl dánský trenér po výhře 4:1 nad Teplicemi.
Ustojí to mentálně?
„To zatím nemůžu říct, protože jsem ho osobně potkal teprve dneska. Ale způsob, jakým vstoupil na hřiště, a jak mluvil po zápase s fanoušky, hodně vypovídá o jeho charakteru. Takže jsem si docela jistý, že to zvládne. Je jasné, že ho budeme v každém ohledu podporovat, protože jde pochopitelně o obtížnou situaci a chvíli trvá, než překonáte emoce, které fanoušci – s veškerou úctou k nim – mají.“
Jak jste s ním pracoval před prvním startem?
„Neměli jsme moc času, protože přistál v Praze včera a ráno podstoupil lékařskou prohlídku. Ani jsem ho neviděl, mluvil jsem s ním po telefonu. Už byly venku zprávy, že k nám pravděpodobně přijde, a v médiích se o tom hodně psalo. Proto jsem se ptal, jak se cítí, co se mu honí hlavou, a jestli je připravený nám v zápase pomoct. A jak jste dneska viděli, měl docela jasno. Řekl mi: Přišel jsem sem hrát, udělám všechno, co po mně budete chtít. Byl určitě připravený hrát.“
Můžete přesně popsat, co se dělo po zápase?
„Ukázalo mi to, jaký jsme klub. Respektujeme názory fanoušků, mají plné právo mít názor a také ho vyjádřit, což udělali. Mě ale opravdu těší vidět v první řadě naše hráče jako Suro (Surovčík), Karu (Karabce), Ševu (Ševínského), Mártyho (Suchomela), Kadeře (Kadeřábka), kteří jsou sparťani, že přebrali zodpovědnost a vyjádřili Matějovi podporu v těžké situaci.“
Jurásek si nakonec vzal i mikrofon do ruky.
„Měl příležitost vyjádřit své pocity a také se omluvil mnoha sparťanům, kteří nás všechny milují a udělají pro klub všechno. Myslím si, že to byl dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce. Skončilo to tak, jak jsme očekávali. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že sem přišel bojovat a udělat pro nás maximum. V těch dvaceti minutách zareagoval opravdu dobře.“
Byl Juráskův příchod riskantní?
„Riskujeme při každém nákupu nebo hostování. To je vždycky. Samozřejmě tady chápeme, že je ve hře víc emocí, což je fér.“
Ve Slavii se víc neprosadil možná i kvůli defenzivním propadům. Jak je na tom podle vás v tomto ohledu po roce a půl v zahraničí?
„Rozhodně se zlepšil. Neodehrál v Norwichi tolik zápasů, ale trenéra Philippeho (Clementa) znám a diskutovali jsme o Matějově obranné práci, a taky o jeho mentalitě. I když ho chtěl poslat na hostování, byl spokojený s jeho posunem v obou aspektech. Mluvím vždycky s novými křídelními hráči a říkám jim, že musejí vždycky bránit na sto procent, ne na sedmdesát. Potom přijdou i útočné momenty. Viděli jsme i dneska, že se Matěj nebojí soubojů a skluzů, pak nám určitě pomůže i v útoku. Měl velkou šanci a pár dobrých vstupů do vápna, takže to byl od něj dobrý start.“
Udělali jsme krok dobrým směrem
Teď k zápasu, který byl docela zábavný. Jak jste ho vnímal?
„Dobrý trenér není nikdy úplně spokojený. Udělali jsme krok dobrým směrem, měli dobré akce směrem do ofenzivy, dali dobré góly. Na druhou stranu jsme ukázali, že jsme v některých aspektech hry až moc otevření, a soupeř z toho má velké šance. Musíme na hráče pořád tlačit a pracovat na tom, abychom byli v defenzivě lepší.“
Začátek sezony byl hodně o propadech. Přijde po takovém výsledku a výkony uklidnění?
„Jestli mají přijít v sezoně vzestupy a pády, tak je lepší, že teď. Chybí nám ale konzistence ve výsledcích a výkonech. Na to se musíme zaměřit. Nevyhráli jsme ve venkovních zápasech a budeme pracovat na tom, abychom zvládli další utkání (proti Artisu).“
Pomůže i míň změn v sestavě?
„Vždycky to pomůže, o tom se nebavme. Když hrajete ve stejné sestavě, snadněji si vytvoříte vztahy a automatismy. Mám určitě velká očekávání od dalších týdnů, které přijdou.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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