Sparta po Teplicích: Priskeho výtky i náhrada za Haraslína. Frťala odmítl ustoupit
Byla to zábava, a to díky oběma mužstvům. Ze sobotního ligového zápasu nakonec vyšla vítězně Sparta, která porazila Teplice vysoko 4:1. Trefily se dvě letní posily, ale trenér Brian Priske na tiskové konferenci pojmenoval viditelný nedostatek. Co všechno ukázal duel na letenském stadionu?
Priske a nedostatky
Sparta měla držení míče 65 %, vystřelila sedmadvacetkrát, z toho třináctkrát na branku Matouše Trmala. Nakonec vyhrála vysokým rozdílem. Přesto trenér Brian Priske upozornil na nedostatky v obranné fázi. „V některých fázích hry jsme až příliš otevření,“ poznamenal. „Po špatných přechodech do útoku vytváříme velké šance pro soupeře, stejně tak jsme čelili i hodně standardním situacím, zejména rohům, které jsou vždycky nebezpečné. Na tom musíme určitě zapracovat,“ líčil dánský kouč. Brankář Jakub Surovčík totiž opět neudržel čisté konto, když při střele Lukáše Marečka byl zřejmě ve špatném postavení. Jako by se střelou ani nepočítal.
Guddal: první gól
Trenér Priske udělal oproti úterní odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu (0:3) jedinou změnu v základní sestavě. Nehrál Adam Ševínský, místo něj nastoupil Tobias Guddal. Pro norského stopera šlo už o druhý start ve sparťanském dresu. Měl velmi důležitou roli při výstavbě hry, po Asgeru Sörensenovi zaznamenal v zápase nejvyšší počet doteků s míčem (93). „Je to jedna z mých nejsilnějších stránek. Snažím se ukázat svoji kvalitu s míčem a být hodně ofenzivní,“ řekl Guddal. I když měl i slabší chvilky v defenzivě, vstřelil první gól od příchodu na Letnou. Po centru Andrewa Irvinga se 201 centimetrů vysoký hráč trefil – jak jinak – hlavou. „Jsem obránce, takže nedávám moc gólů. Jsem za to šťastný,“ zakončil Guddal, jenž dal teprve třetí branku v kariéře.
Alcócer za Haraslína
V sestavě definitivně nahradil Lukáše Haraslína, bývalého kapitána, který zamířil do Saúdské Arábie. Josimar Alcócer už počtvrté v řadě nastoupil na levém křídle, což mu očividně sedí mnohonásobně víc než napravo. Proti Teplicím byl velmi produktivní, nakonec dal dva góly a jednu asistenci. „V něčem se samozřejmě liší od Šula (Haraslína), je o něco mladší, ale myslím, že ho dobře nahradil,“ zmínil trenér Priske. „Ukázal kvalitu, pro soupeře je rozhodně hrozbou díky rychlosti, kterou má. Umí jít doleva, doprava, vystřelit i přihrávat. Dneska podal dobrý výkon,“ doplnil kouč.
Frťala litoval brankáře
Ani po divoké remíze 5:5 s Plzní v minulém ligovém kole nesáhli ke změně. Tepličtí hráli odvážně do útoku i na hřišti Sparty. V první půli se trefil Lukáš Mareček, který dal už třetí gól v této sezoně, nakonec si vytvořili podle statistik další tři velké šance. „Má logiku, že jsme se rozhodli pro tento způsob hry. Nechceme couvat,“ zdůraznil trenér Zdenko Frťala. „Chtěli jsme změnit styl hry oproti předchozím sezonám, což se podařilo. Neustoupili jsme od toho ani po Plzni, ale neznamená to, že nebudeme bránit,“ poznamenal Mareček. Ano, brankář Matouš Trmal inkasoval devět branek za poslední dva zápasy. „Trmiho je mi líto,“ pravil Frťala. Skóre 10:10 po čtyřech kolech je opravdu bláznivé, přesto jeho tým má solidních sedm bodů.
Takácsova červená
Teplice nakonec dohrávaly na letenském stadionu v oslabení. Ladislav Takács, který nastoupil na hřiště ve druhém poločase za Mateje Rizniče, zajel skluzem u postranní čáry do Adama Karabce. Na hřišti vydržel asi osmnáct minut, v kariéře dostal teprve druhou červenou kartu. Byl to nesmyslný zákrok, po němž záložník Sparty pokulhával. „Záznam jsem neviděl,“ odpověděl Frťala, jestli vyloučení (ne)bylo přísné. „Pro mě je nejdůležitější, aby hráč nebyl zraněný. Červenou kartu musím respektovat. Laco se rozhodl pro zákrok a přerušit hru, což se mělo stát už před tím, kdy jsme prohráli dva souboje,“ doplnil kouč. Příště se tak musí obejít bez 30letého stopera.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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