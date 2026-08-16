Hyský: Musíme hrát špinavý fotbal. Zkomplikovali jsme si to silvestrovským způsobem
Viditelně si oddechl. Po velmi špatném startu sezony, kdy za tři kola sebrala Plzeň jen dva body, mohl trenér Martin Hyský konečně slavit výhru v novém ročníku Chance ligy. Proti Zlínu jeho tým znovu vypadal křehce, ale slavil poměrem 3:2. „Hrabeme se v nepříjemných věcech už třeba poslední tři týdny. Apeloval jsem na špinavý fotbal,“ řekl po zápase kouč.
Je to úleva?
„Obrovská. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, ale byli jsme celkově lepším týmem a vytvořili si více příležitostí než Zlín. Měli jsme to dohrát ve větším klidu, kdybychom byli schopní vyřešit některé příležitosti. Nepovedlo se, a pak jsme si to strašně zkomplikovali takovým silvestrovským způsobem. Na týmu jsem viděl, že měl strach, aby výhru dotáhl. Nejsme spokojení s tím, jak to v některých situacích vypadalo, ale nejdůležitější je vítězství. Chci, aby si ho kluci užili, protože jsme na něj čekali dlouho. Doufám, že nám vydřená výhra dodá víc klidu a sebevědomí.“
Jak složitý byl týden po divočině 5:5 v Teplicích?
„Hrabeme se v nepříjemných věcech už třeba poslední tři týdny. To určitě nikomu nepřidá. Po zápase v Teplicích jsme týmu společně ukázali hlavně ty dobré věci, protože jsme měli velmi dobrou ofenzivní část, dali pět gólů a měli řadu dalších šancí. Individuálně jsme si pak rozebrali bránění a defenzivu. Největší apel na mužstvo dneska byl, abychom hráli – řeknu to možná divně – ale víc takový špinavý fotbal. Abychom byli důslednější, důraznější a zodpovědnější. Není to o systému hry, ale jak k tomu hráči přistoupí. V Teplicích nám v některých situacích chyběla odolnost a v tom jsem viděl změnu, i když jsme znovu dostali laciné a hloupé góly.“
Potřebujete ještě zapracovat na defenzivě?
„Apeloval bych spíše na lepší mentalitu týmu. Aby hráči měli osobní zodpovědnost, rychle reagovali na ztrátu balonu a bránili. Chci, abychom hráli, jak proti nám hrají všichni soupeři. Ať už Zlín nebo Teplice dokážou dohrát souboj, je tam spousta taktických faulů, navazují hráče. Hrajou ten špinavý fotbal. To do sebe přesně potřebujeme dostat, abychom byli lepší a důslednější. Není to jen o obráncích, ale o celém týmu, abychom byli poctiví a zodpovědní. Každý na hřišti musí bránit a to samé vyžaduji směrem dopředu.“
Přeju si, aby Adu zůstal
Výborně hrál Princ Adu. Našel jste útočníka číslo jedna?
„Souhlasím. Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti a takového Adua potřebujeme v každém zápase. Pro něj i pro mě je teď otázka, aby stejné výkony dokázal opakovat.“
V základní sestavě nastoupil poprvé v sezoně. Proč?
„Líbilo se mi, jak naskočil do zápasu v Teplicích. Za půlhodinu na hřišti přinesl hodně nebezpečí, měl několik velmi dobrých zakončení, i když neměl štěstí a gól nedal. Vidím, jak pracuje v tréninku. Možná mu pomohlo, že po návratu z dovolené po mistrovství světa dostal čtrnáct dní individuálního tréninku a nebyl hned zapojený s týmem. V posledních dvou týdnech vypadá velmi dobře. Volba byla jednoduchá, řekl si o to svým přístupem.“
V létě se řešilo, že by Adu mohl z Plzně odejít. Je teď správně nastavený a připravený být útočníkem číslo jedna?
„Prince je tady a je důležitou součástí našeho týmu. Mým úkolem je, aby dokázal tyto výkony opakovat bez ohledu na to, s kým a o co hrajeme. Víme, že jeho schopnosti jsou na vysoké úrovni. V momentálním složení kádru si přeju, aby Prince Adu zůstal a podával takové výkony jako dnes.“
Chyběl Matěj Vydra, oficiálně jde o menší zdravotní problém. Můžete být konkrétnější?
„Jde o menší zdravotní problém, konkrétnější nebudu.“
Příští týden máte v lize volno, zápas s Hradcem se odložil. Vyhovuje vám to?
„Chtěli jsme hrát, ale respektujeme rozhodnutí Hradce, který za sebou i před sebou má obrovsky těžký program. Bereme to tak, jak to je. Teď máme týden na to se soustředit na Evropskou ligu a na těžké zápasy proti Crvene Zvezdě. Myslím si, že si s tím poradíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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