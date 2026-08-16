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Adu byl na hraně, teď zařídil dvě branky a vytáhl Plzeň. Hyský od něj potřebuje…

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SESTŘIH: Plzeň – Zlín 3:2. Viktoria slaví první výhru, hosté zůstávají bez bodu poslední • Zdroj: isportTV
Amar Memič v hlavičkovém souboji
Prince Adu v souboji o míč
Martin Hyský během zápasu se Zlínem
Kabongo vrátil Plzni vedení z penalty
Kabongo vrátil Plzni vedení z penalty
Karel Spáčil v akci proti Zlínu
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Paradoxně to byl právě on, kdo rozhodl o první výhře Plzně v sezoně. Prince Adu se skvělým výkonem a vítězným gólem podílel na triumfu nad Zlínem 3:2 a možná tak zachránil trenéra Martina Hyského, který se v posledních týdnech pohyboval nad propastí. Přitom ještě nedávno neměl u kouče nejlepší pozici. „Takového ho potřebujeme v každém zápase,“ apeloval trenér.

Po návratu z mistrovství světa ghanský reprezentant odjel na dovolenou a do tréninku se Prince Adu zapojil až mezi posledními hráči. Chvíli pak trvalo, než se připojil ke spoluhráčům a dva týdny nejprve trénoval individuálně. Už na konci minulé sezony se pak v Plzni mluvilo o tom, že v případě dobré nabídky by mu klub nebránil v odchodu do zahraničí.

Navíc podle informací Sportu 22letý útočník nepatřil mezi největší oblíbence trenéra Hyského, takže kolem něj viselo hned několik otazníků.

Nyní však udělal výrazný krok k tomu, aby všechny přesvědčil, že má zůstat v Plzni a být útočníkem číslo jedna. Kolegové Salim Lawal, Mohamed Toure a Baboucarr Faal nejsou v nejlepší formě a Matěje Vydru vyřadilo zranění.

Do základní sestavy se tak poprvé v sezoně postavil dravý Ghaňan a obraně Zlína se z jeho rychlosti motala hlava hned od začátku.

Hned v úvodu se vydal za dlouhým míčem, svižným krokem se dostal za obranu, zamířil do vápna a jeho prudkou přihrávku skrz vápno si srazil do branky obránce soupeře Ondřej Kukučka.

Tady se ale Adu nezastavil, bojovnost i vysokou kvalitu ukazoval znovu a znovu. Zapojoval se do kombinace, trhal defenzivu náběhy a vynikal v různých dalších činnostech. Ze všech hráčů na place měl například nejvíc doteků s míčem ve vápně soupeře (8) i nejvíc střeleckých pokusů (5).

Jeden z nich se ujal i gólově, když krátce po přestávce neohroženě vletěl do vápna, přesně si naskočil na centr od Amara Memiče a hlavou zařídil vítěznou trefu duelu. „Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti,“ chválil zaslouženě kanonýra Hyský.

Na stejného hráče bude chtít spoléhat i v play-off o Evropskou ligu proti Crvene Zvezdě. „Pro něj i pro mě je teď otázka, aby stejné výkony dokázal opakovat,“ narazil na jeden z často zmiňovaných nedostatků střelce – konzistenci.

V tomto ročníku se na trávníku objevil Adu teprve podruhé a trenéra vždy potěšil. „Líbilo se mi, jak naskočil do zápasu v Teplicích. Za půlhodinu na hřišti přinesl hodně nebezpečí, měl několik velmi dobrých zakončení, i když neměl štěstí a gól nedal,“ vrátil se o týden zpět Hyský. „Vidím, jak pracuje v tréninku. Volba byla jednoduchá, řekl si o to svým přístupem,“ vysvětlil nominaci do základní sestavy.

Pokud by v podobném duchu pokračoval, není vyloučené, že by za stále mladý talent před koncem přestupového období mohla přijít i zajímavá nabídka. „Prince je tady a je důležitou součástí našeho týmu. Víme, že jeho schopnosti jsou na vysoké úrovni. V momentálním složení kádru si přeju, aby zůstal a podával takové výkony jako proti Zlínu,“ odvětil trenér na dotaz ohledně možného odchodu Adua.

Právě díky velkému přínosu útočníka s číslem 80 nyní může celá Plzeň dýchat o něco volněji. „Je to úleva. Bylo pro nás strašně důležité tohle utkání urvat a v šatně je hned lepší atmosféra,“ pochvaloval si druhý plzeňský střelec z duelu Christophe Kabongo.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Olomouc42117:67
6Teplice421110:107
7Liberec32014:26
8Sparta42028:76
9Plzeň412110:115
10Zbrojovka31114:34
11Bohemians31113:34
12Baník31022:63
13Artis30124:71
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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