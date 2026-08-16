Adu byl na hraně, teď zařídil dvě branky a vytáhl Plzeň. Hyský od něj potřebuje…
Paradoxně to byl právě on, kdo rozhodl o první výhře Plzně v sezoně. Prince Adu se skvělým výkonem a vítězným gólem podílel na triumfu nad Zlínem 3:2 a možná tak zachránil trenéra Martina Hyského, který se v posledních týdnech pohyboval nad propastí. Přitom ještě nedávno neměl u kouče nejlepší pozici. „Takového ho potřebujeme v každém zápase,“ apeloval trenér.
Po návratu z mistrovství světa ghanský reprezentant odjel na dovolenou a do tréninku se Prince Adu zapojil až mezi posledními hráči. Chvíli pak trvalo, než se připojil ke spoluhráčům a dva týdny nejprve trénoval individuálně. Už na konci minulé sezony se pak v Plzni mluvilo o tom, že v případě dobré nabídky by mu klub nebránil v odchodu do zahraničí.
Navíc podle informací Sportu 22letý útočník nepatřil mezi největší oblíbence trenéra Hyského, takže kolem něj viselo hned několik otazníků.
Nyní však udělal výrazný krok k tomu, aby všechny přesvědčil, že má zůstat v Plzni a být útočníkem číslo jedna. Kolegové Salim Lawal, Mohamed Toure a Baboucarr Faal nejsou v nejlepší formě a Matěje Vydru vyřadilo zranění.
Do základní sestavy se tak poprvé v sezoně postavil dravý Ghaňan a obraně Zlína se z jeho rychlosti motala hlava hned od začátku.
Hned v úvodu se vydal za dlouhým míčem, svižným krokem se dostal za obranu, zamířil do vápna a jeho prudkou přihrávku skrz vápno si srazil do branky obránce soupeře Ondřej Kukučka.
Tady se ale Adu nezastavil, bojovnost i vysokou kvalitu ukazoval znovu a znovu. Zapojoval se do kombinace, trhal defenzivu náběhy a vynikal v různých dalších činnostech. Ze všech hráčů na place měl například nejvíc doteků s míčem ve vápně soupeře (8) i nejvíc střeleckých pokusů (5).
Jeden z nich se ujal i gólově, když krátce po přestávce neohroženě vletěl do vápna, přesně si naskočil na centr od Amara Memiče a hlavou zařídil vítěznou trefu duelu. „Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti,“ chválil zaslouženě kanonýra Hyský.
Na stejného hráče bude chtít spoléhat i v play-off o Evropskou ligu proti Crvene Zvezdě. „Pro něj i pro mě je teď otázka, aby stejné výkony dokázal opakovat,“ narazil na jeden z často zmiňovaných nedostatků střelce – konzistenci.
V tomto ročníku se na trávníku objevil Adu teprve podruhé a trenéra vždy potěšil. „Líbilo se mi, jak naskočil do zápasu v Teplicích. Za půlhodinu na hřišti přinesl hodně nebezpečí, měl několik velmi dobrých zakončení, i když neměl štěstí a gól nedal,“ vrátil se o týden zpět Hyský. „Vidím, jak pracuje v tréninku. Volba byla jednoduchá, řekl si o to svým přístupem,“ vysvětlil nominaci do základní sestavy.
Pokud by v podobném duchu pokračoval, není vyloučené, že by za stále mladý talent před koncem přestupového období mohla přijít i zajímavá nabídka. „Prince je tady a je důležitou součástí našeho týmu. Víme, že jeho schopnosti jsou na vysoké úrovni. V momentálním složení kádru si přeju, aby zůstal a podával takové výkony jako proti Zlínu,“ odvětil trenér na dotaz ohledně možného odchodu Adua.
Právě díky velkému přínosu útočníka s číslem 80 nyní může celá Plzeň dýchat o něco volněji. „Je to úleva. Bylo pro nás strašně důležité tohle utkání urvat a v šatně je hned lepší atmosféra,“ pochvaloval si druhý plzeňský střelec z duelu Christophe Kabongo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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