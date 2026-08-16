ONLINE: Liberec - Slavia. Šlágr kola, nastoupí za stoprocentní sešívané i Chorý?
Slavia hraje ve šlágru 4. kola Chance Ligy v Liberci. Pražané zahájili cestu za obhajobou titulu suverénně a ve třech kolech dali 11 branek. Trenér Jindřich Trpišovský může poprvé v ročníku využít útočníka Tomáše Chorého, který si odpykal disciplinární trest. Jeho kolega z ofenzivy Mojmír Chytil má nicméně v úvodu sezony střeleckou formu a se čtyřmi góly vede tabulku kanonýrů. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7
Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12
Baník
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13
Artis
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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