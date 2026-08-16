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ONLINE: Liberec - Slavia. Šlágr kola, nastoupí za stoprocentní sešívané i Chorý?

Mojmír Chytil se raduje se spoluhráči
Mojmír Chytil se raduje se spoluhráčiZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Slavia hraje ve šlágru 4. kola Chance Ligy v Liberci. Pražané zahájili cestu za obhajobou titulu suverénně a ve třech kolech dali 11 branek. Trenér Jindřich Trpišovský může poprvé v ročníku využít útočníka Tomáše Chorého, který si odpykal disciplinární trest. Jeho kolega z ofenzivy Mojmír Chytil má nicméně v úvodu sezony střeleckou formu a se čtyřmi góly vede tabulku kanonýrů. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia330011:29
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Olomouc42117:67
6Teplice421110:107
7Liberec32014:26
8Sparta42028:76
9Plzeň412110:115
10Zbrojovka31114:34
11Bohemians31113:34
12Baník31022:63
13Artis30124:71
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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