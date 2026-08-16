SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. První zaváhání sešívaných, Slovan herně lepší. Chorý v akci
Šlágr čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy se odehrál pod Ještědem. Domácí Liberec remizoval se Slavií 1:1. Sešívaní šli do vedení v první půli, když Mubarakovu střelu tečoval do sítě Holeš. Slovan však po inkasovaném gólu ožil, po zbytek zápasu byl herně i střelecky aktivnější a dostalo se mu vyrovnání. Premiérovou trefu v lize zaznamenal Baboula. Pražané tak poprvé v lize ztratili body. Do sestavy Slavie se vrátil Tomáš Chorý, který odehrál půl hodiny.
Po necelých třech minutách domácí Soliu nahrál Koželuhovi, ten ale gólmana Slavie Markoviče ve vápně nepropálil. Po standardní situaci se míč dostal k Hůlkovi a jeho střílenou přihrávku zastavil Provod, jinak by Krollis zakončoval do prázdné branky.
Slavia z první vážnější akce po čtvrthodině hry udeřila. Isifeho dlouhý aut domácí odvrátili pouze k Suleimanovi, jehož střelu Holeš šťastně usměrnil za Koubka. V lize skóroval po třech měsících. Slavia má s 12 góly nejlepší útok soutěže.
Atraktivní zápas pokračoval. Kayondův centr se snesl až k Markovičovi, jenž vytáhl balon nad břevno. Hostující gólman si následně poradil i s Krollisovou přízemní střelou. Na opačné straně Koubek vyrazil Provodův pokus a Isifeho tečovaná dorážka skončila nad. Poté zase Markovič zabránil Hůlkově hlavičce v cestě do sítě.
V 64. minutě přišel na trávník útočník Chorý, jenž si odpykal šestizápasový disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby. Český reprezentant byl po duelu se Spartou vyřazen z kádru Slavie, nakonec se však do něj vrátil. Diváci ho při příchodu na hřiště vypískali.
Slovan po změně stran nebyl už tak aktivní, v 72. minutě ale srovnal. Kayondův centr se od Konečného odrazil do břevna, střídající Baboula slávistického stopera předběhl a pohotově doklepl míč do sítě. Záložník ze Středoafrické republiky se prvního gólu v české lize dočkal 10 minut po příchodu na trávník a celkově při třetím startu.
Nerozhodný stav se pak už nezměnil. Slavia v lize s Libercem bodovala podesáté za sebou a prohrála jediné z posledních 21 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. Severočeši doma popáté po sobě nezvítězili.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu