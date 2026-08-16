Nechceme couvat! Teplice odvážné i proti Spartě, expert použil zajímavé srovnání
Další potvrzení, že Teplice se po letní přípravě změnily. Přemýšlejí úplně jinak. I v sobotním utkání na hřišti Sparty (1:4) hrály odvážně. „Má to logiku, nechceme couvat,“ vysvětlil trenér Zdenko Frťala na tiskové konferenci. A to i v momentě, kdy si Severočeši připsali první porážku v této ligové sezoně a inkasovali devět gólů ve dvou zápasech.
Udělal jedinou změnu v základní sestavě. Zdenko Frťala, kouč Teplic, vyměnil akorát stopera. Místo Jakuba Jakubka nastoupil Dalibor Večerka, bývalý hráč Sparty. Jinak všechny ostatní součástky předělaného stroje zůstaly stejné jako při poslední divoké remíze 5:5 s Plzní.
Nedošlo ani k úpravě herního stylu, tedy aspoň ne nijak výrazně. „Mohli jsme hrát z hlubokého bloku a vyrážet do rychlých protiútoků, ale chceme pokračovat v tom, co jsme si před startem sezony nastavili,“ zdůraznil Frťala. To znamená: „Být odvážnější, posunout fotbalovost o nějaký level výš,“ dovysvětlil kouč hostů.
Severočeši vyjížděli i ze složitých situací po zisku míče kombinačně. Vyměnili si dvě až tři krátké přihrávky na malém prostoru a postupně vyrazili na útočnou polovinu hřiště. Od původního plánu neustoupili ani v průběhu zápasu, v němž měli po dvaceti minutách viditelné problémy.
„Chtěli jsme vycházet i z dobré defenzivy, což se ale úplně nepovedlo. Zejména v prvním poločase a Sparta nás za to trestala. Dneska to na bodový zisk nebylo,“ zmínil 36letý záložník Lukáš Mareček, který dal na startu sezony už tři trefy.
Ve výsledku zaznamenali třináct střeleckých pokusů, z toho pět jich mířilo na branku. V součtu dosáhli ve statistice očekávaných gólů na hodnotu 0,94 (Marečkův zásah měl 0,14). „Vytvořili jsme si pět šest gólových šancí, což proti Spartě je dobrý výkon,“ pochvaloval si Frťala.
V první půli se trefil Mareček, přesnou ránou z dálky srovnal na 1:1. V další příležitosti neuspěl John Auta, dva pokusy Marcela Čermáka byly zblokované a Matěj Pulkrab nevyužil zaváhání mezi obráncem Tobiasem Guddalem a gólmanem Jakubem Surovčíkem. Druhý z nich následně po přestávce parádně vyrazil hlavičku střídajícího Ladislava Krejčího do břevna.
Jenže byla z toho jednoznačná prohra 1:4. „Kdyby Tepličtí hráli jako v minulé sezoně, prohrají možná o gól. Prezentovali by se urputnou obranou, víc by bojovali a mydlili to. Místo toho se snažili o otevřený zápas, což dávalo prostor rychlým hráčům Sparty, kterými jsou Mercado a Alcócer,“ zhodnotil utkání expert Zdeněk Ščasný ve studiu Oneplay Sport.
Následně použil velmi zajímavé přirovnání. „Teplice se dostaly do situace loňské Mladé Boleslavi. Taky začala hrát víc fotbal a dostávala hodně gólů,“ zmínil Ščasný. „Je to sympatická cesta, pro kterou se rozhodly. Teplice nejsou klub, který by odvolal trenéra po dvou třech neúspěšných zápasech. Myslím, že se jim to vrátí,“ pokračoval.
Přesto vypadá až hrozivě, kolik gólů Severočeši inkasovali za poslední dva zápasy. Pět od Plzně, čtyři od Sparty. „Je mi líto Trmiho,“ prohodil Frťala směrem k brankáři Matouši Trmalovi. „Dostali jsme devět branek, což je vizitka obranné fáze. Znovu jsme v ní propadli, hlavně v prvním poločase jsme měli strach, byli jsme hrozně daleko od křídel Sparty (zejména krajní obránce Michal Bílek od Alcócera),“ uvědomoval si kouč.
I tak Teplice mají stále sedm bodů po čtyřech kolech. „To není špatný výsledek,“ přikývnul Ščasný. V dalším kole přivítají na domácím hřišti brněnskou Zbrojovku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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