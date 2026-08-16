Dilema Slovácka: Rozehrávat, či nakopávat? Rozhoduje, kdo je v bráně. Kouč to vysvětlil
Co je vlastně herní tvář Slovácka? Po prvním domácím zápase s Artisem (1:1) někteří fanoušci nadávali, že je rozehrávka od brankáře příliš dlouhavá, nudná a neefektivní. Kouč Jan Jelínek se kvůli tomu s nimi dostal do sporu. Za čtrnáct dnů přišel duel s Olomoucí (1:2) a gólman téměř výhradně odkopával balony dopředu. Výstavba hry minimální. Důvod? Osoba v bráně, nikoliv změna stylu.
Konkrétně: Když nastoupil Milan Heča (35), volilo Slovácko rozehrávku po zemi. Trpělivou, podle části příznivců až moc komplikovanou. Když stál daleko od branky s balonem na noze a hledal nejlepší možnost pro přihrávku, nelíbilo se jim to.
Proti Sigmě byla ovšem jednička mimo sestavu kvůli vyloučení v Jablonci. Do akce musel Pavel Halouska (31), nedávná posila z druhé slovenské ligy. Odchovanec brněnské Zbrojovky se do větších akcí nepouštěl, balon většinou odpálil na druhou polovinu hřiště. Nedá se říct, že by mu hra nohama dělala potíže. Nákop má slušný, navíc nabídka spoluhráčů nebyla optimální.
„Vnímáme Haluzovu historii, jak byl vychovávaný jako gólman. Každý z nich má nějaké skills. Určitě ho nechceme tlačit do něčeho, co pro něj není v danou chvíli komfortní,“ vysvětlil trenér Jelínek. „Myslím, že se posouvá, v tréninku už dělá zajímavé věci. Bavíme se o tom, zná nějaké limity. Tohle je mistrovské utkání, v něm musíme být precizní. Když bude mít lepší nabídku, troufne si na větší věci. Je to proces. Pokud mu někdo třicet let říkal, ať to dává nahoru a nehraje to do středu, za měsíc se to nenaučí. Ale pracuje na tom,“ pochválil Halousku, záskok za distancovaného Heču.
Mimochodem, Slovácko za čtyři kola protočilo tři gólmany. Na Slavii (1:5) si zachytal dvaadvacetiletý Alexander Urban.
Nestabilní je situace i v útoku, kde chybí (opět) zraněný David Puškáč, předpokládaná varianta číslo jedna. „Doufám, že příště už by mohl být na nějakou část zápasu připravený,“ přál si Jelínek. Na hrotu se nyní rve řecký vlasáč Giannis Niarchos, letní import z polské Wisly Plock. Pracovitý je, oběhá toho hodně, ale efektivita nulová. Do šancí se moc nedostává, v sobotu jednou pálil po zemi mimo. „Souhlasím, pracovitost je tam veliká,“ přitakal trenér.
„Ještě potřebuje zapracovat na vnímání prostoru, jestli je v tom správném. Na hřišti je ho plno bez míče, na tréninku je silný i v zakončení. On taky asi od sebe očekává víc. Věřím, že s tou pracovitostí na to dojde,“ dodal Jelínek, jenž proti Olomouci nemohl kvůli dohodě klubů použít záložníky Dolžnikova s Kostadinovem, kteří přišli před sezonou právě z Hané.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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