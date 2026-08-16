Smutná a ošklivá výhra Baníku. Kouč: Chci, aby kluci měli koule. Artis zase bez Beauguela
Padly čtyři góly, platil jediný. Skuhravého Baník byl i proti Artisu křehký, nakonec s kopou štěstí urval v Chance Lize výhru 1:0, pouze Kohútovu trefu totiž VAR před téměř deseti tisíci diváky posvětil. „Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas. Tomuto fotbalu nerozumím. Moc si přeju, aby chlapcům ty tři body pomohly. Chci, aby měli koule,“ shrnul kouč vítězů Roman Skuhravý. „Celý týden jsem cítil, že kluci strašně chtějí, dřou jako koně. Ale nemají sebevědomí. Nebyli jsme lehcí. Musíme to změnit, takto se dlouhodobě vyhrávat nedá. Po pátečním tréninku jsem nespal, chtěl jsem někoho zabít. Úroveň byla tak na čtvrtou nejnižší soutěž,“ dodal otráveně.
S Artisem to byla bláznivá bitva. Trvala dlouho, pořád se zastavovala hra, něco se zkoumalo... Přitom oba týmy chtěly hrát fotbal, mohl to být skvělý duel. Domácí se tetelí štěstím nad třemi body, které jim nováček z Brna nenechal zadarmo. Na první triumf v sezoně nicméně dál čeká. „Všechno šlo proti nám,“ povzdechl si trenér Roman Nádvorník, jenž dostal po utkání žlutou kartu za kritiku rozhodčího. „Řekl jsem, že nám kazí celotýdenní práci,“ objasnil upřímně.
První poločas byl nejdelší v tomto ročníku Chance Ligy. Rozhodčí Jan Všetečka ho nastavil o deset minut. Všechny čtyři vstřelené góly kontroloval systém VAR, dvakrát přímo sudí u televizní obrazovky. Uznal jediný zásah, a to hned ten první, kdy Michal Kohút lehce doklepl do sítě vyraženou Gilbertovu střelu.
Do toho dva zranění hráči, jejich léčení přímo na trávníku a nakonec vynucené střídání. Zápas se táhl, neměl plynulost. „Trápíme se ve svých hlavách. Fakt jsem nevěděl, že ten problém bude tak zásadní,“ poznamenal kouč Skuhravý. „Viděl jsem na nás přání vyhrát, ale zároveň nekvalitu. Musíme to změnit. Prostě musíme! Přál bych si, aby to hráči chtěli změnit společně se mnou,“ prohlásil.
Hostům se nelíbilo, že obě jejich trefy VAR odvolal. Nejprve Preislerův přímý kop, který rozhodně nebyl přímou ránou. Balon letěl z velké dálky, Neil Glossoa na něj ve vápně nedosáhl, nikdo další také ne a strnulý brankář Martin Jedlička jen udiveně koukal, jak mu zapadá za tyč. Jenže
Experti u videa posoudili, že do hry aktivně zasáhl z ofsajdu stoper Artisu David Šimek, byť míč netrefil, nicméně mohl svým pohybem rozhodit Jedličku. Vyrovnání na 1:1 se zkrátka nekonalo. „Ať mi někdo ukáže, kde bránil gólmanovi,“ vybídl zklamaný Nádvorník. „Sporných situací bylo dost, ale věřím tomu, že to všechno bylo posouzeno správně,“ přál si bek Dominik Preisler.
Naštvaný Nádvorník: K Beauguelovi se už nechci vyjadřovat
Nekonalo se ani zvýšení náskoku Baníku. Záložník Jiří Boula sice po vyhraném souboji Abdallaha Gninga se Šimkem snadno skóroval, ale VAR odhalil předchozí útočníkův ofsajd. Rozhodlo nicotných šest centimetrů.
Nováček následně utrpěl další ztrátu (chyběl zraněný Quadri Adediran), když si po nešťastném pádu na trávník pochroumal ramenní kloub klíčový hráč – pravý bek Glossoa. Dozadu se stáhl ofenzivní záložník Sacha Komljenovič.
Přesto oslabení hosté znovu pokořili otevřenou ostravskou defenzivu, když si za ni po Komljenovicově parádním nákopu zaběhl Papalelé a podstřelil Jedličku. Jeho radostný taneček za chvíli utnul další verdikt od videa. Křídelník totiž při náběhu přišlápl nohu stoperovi Michalu Frydrychovi. Artis přišel za jeden poločas o dva góly, soupeř o jeden.
Baník také musel nuceně střídat, po srážce se spoluhráčem Ibrahimem Bewenem odstoupil mazák Frydrych. Nejspíš dostal úder do žeber a nemohl pořádně dýchat…
Špatně se dýchalo v závěru i jeho spoluhráčům na place, neboť dohrávali v deseti a bránili těsný náskok. Za faul na Komljenoviče byl vyloučen Vlasij Sinjavskij. Přitom domácí už mohli mít klid, stačilo, aby střídající Václav Jurečka uklidil placírkou míč do sítě po Škrkoňově dokonalé přihrávce z křídla. Jenže někdejší ostrý kanonýr zblízka trestuhodně minul branku.
Na druhé straně pro změnu odvolal rozhodčí pokutový kop, který původně nařídil za střet Bouly s Martinem Pospíšilem. Ten padl na zem, držel se za hlavu. Záznam ale prokázal, že do této části těla ránu nedostal. Pouze kolenem do zad, a to už v době, kdy se teatrálně kácel. Hosté byli blízko remíze, ale balon za Jedličku nedotlačili. Při tlaku nemohli využít Jeana-Davida Beauguela, který se na tréninku znovu zranil. „K tomu hráči se už ani nechci vyjadřovat,“ ulevil si Nádvorník.
Kohút: Kdo neumí pracovat s tlakem, nemůže hrát fotbal
Takový zápas si hráč neužije. I když vyhraje, cítí, že to mohlo a mělo vypadat úplně jinak. Od všech aktérů na hřišti. „Bylo to hrozně zvláštní, nemohli jsme se vůbec dostat do tempa, souvislejší kombinace,“ souhlasil ofenzivní záložník Baníku Michal Kohút po triumfu svého týmu nad Artisem 1:0. Kvůli zásahům VAR přišel duel o očekávanou atraktivitu. Autorem jediné uznané branky byl právě on.
Jste rádi, že to máte za sebou?
„Vždy, když jsme se do toho snažili dostat, zničehonic se začalo něco řešit, někdo ležel, ošetřovalo se. Pořád dokola. První poločas se nastavil o deset minut, což v kariéře snad nepamatuju.“
Na druhou stranu, verdikty VAR a rozhodčího šly většinou na vaši stranu…
„To je pravda. Šlo to pro nás. Ale kolikrát to ani nemuselo jít na posuzování. Třeba faul na Frýďu, když pak šel ten hráč (Papalelé) sám na brankáře. Nemuselo se na nic čekat. My jsme si za tím šli, dřeli jsme, napadali, byli aktivní. Myslím, že jsme šli do zápasu nastavení správně. Na Artis jsme byli dobře připravení. Jsme šťastní, že to tak dopadlo.“
Také váš zásah se zkoumal na videu. Víte, proč?
„Rozhodčí říkal, že kvůli možnému ofsajdu. Je nepříjemné, když dáte gól, oslavíte ho a najednou se jde něco zkoumat. Naštěstí platil.“
Podle trenéra Skuhravého máte pořád svázané hlavy. Cítíte to podobně?
„Nevím, nechci si to připouštět. Možná máme po minulé sezoně v hlavě, že musíme doma vyhrávat. Věděli jsme, že teď musíme vyhrát za každou cenu. Kdyby to bylo hezkým fotbalem 3:0, jsme šťastní. Máme tři body za 1:0 a ne moc hezkým fotbalem. Ale za týden si nikdo nepamatuje, jakým způsobem jsme zvítězili. Jestli někdo neumí pracovat s tlakem, nemůže podle mě hrát fotbal.“
Chápete, co po vás kouč chce?
„Myslím, že dobře. Ale něco jiného je chápat to v tréninku a pak to přenést do zápasu, v němž je na vás soupeř nachystaný. Je to lepší a lepší. Podle mě je jenom otázka času, kdy to možná pochopíme úplně všichni.“
Jaký byl nováček z Artisu?
„Nahoře jsou rychlí hráči, šikovní jeden na jednoho. Je to nepříjemný tým. Ale vyhráli jsme 1:0, takže dobrý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu